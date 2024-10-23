Лукашенко готов подумать о помиловании Марии Колесниковой

Александр Лукашенко заявил, что не против рассмотреть вопрос о помиловании белорусской активистки Марии Колесниковой, если она обратится к нему с таким прошением.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко готов рассмотреть прошения о помиловании от белорусских политических заключенных, в том числе от Марии Колесниковой. Об этом он заявил в интервью корреспонденту BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани. Выдержки из интервью приводит пресс-служба Лукашенко в понедельник, 23 октября.

"У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к президенту (как и во многих других странах) с просьбой о помиловании - ну что ж, мы рассмотрим. Если будет такое обращение Колесниковой, я обязательно рассмотрю", - сказал Лукашенко. При этом он "удивился", почему Розенберг задал ему вопрос именно о Колесниковой, когда, по словам Лукашенко, "если там сидит миллион, так там все люди одинаковые".

Журналист напомнил ему, что политзаключенная находится в колонии в изоляции и к ней не пускают даже членов семьи. В ответ Лукашенко сказал, что разрешил отцу Колесниковой навещать ее в колонии, когда тот "попросил", и что если кто-то еще из родственников и друзей захочет навестить Колесникову и попросит об этом, то эта просьба будет рассмотрена. Однако семья активистки, по его мнению, сама не хочет с ней встречаться.

Белорусский правитель также сообщил, что несколько дней назад комиссии, которую возглавляет генеральный прокурор Андрей Швед, была поставлена задача вместе с исправительными органами изучить дела осужденных по политическим статьям. Лукашенко отметил, что склонен к тому, чтобы рассмотреть вопросы о помиловании в отношении людей, которые "осознали, поняли и не нарушают порядок, и ведут себя достойным образом".

Преследования участников протестов 2020 года в Беларуси

После выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года в стране прошла волна массовых протестов. Участники акций требовали проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, к ним присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку. Силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость к протестующим. В первые же дни акций, по данным МВД, по всей стране были задержаны почти семь тысяч человек, как минимум двое погибли.

Впоследствии многие из задержанных во время протестов белорусов рассказывали о пытках и бесчеловечных условиях содержания их в СИЗО. В 2020 году 680 человек, задержанных на протестах в Беларуси, подали заявления в белорусский Следственный комитет по факту противоправных действий силовиков. Спустя год пресс-служба СК РБ выступила с заявлением, что ни одного уголовного дела возбуждено не будет "в связи с отсутствием состава преступления".

Среди самых известных политических заключенных - Мария Колесникова, родственники которой опасаются, что ее обрекают в колонии на медленную смерть: Колесникова весит 45 кг при росте 175 см, так как из-за прободной язвы желудка не может есть тюремную еду. В числе других политических заключенных, отбывающих длительные сроки, - правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, а также Сергей Тихановский, жена которого Светлана Тихановская стала лидером белорусской оппозиции в изгнании.