Лукашенко отпустил 80 политзаключенных. Что дальше?

13.09.2024 13 сентября 2024 г.

В Беларуси по помилованию освободили около 80 политзаключенных. Пропагандисты открыто говорят, что Лукашенко готов отпустить еще часть политзаключенных в обмен на признание его легитимности. Лукашенко снова пытается разморозить отношения с Западом? Открывает ли это окно возможностей для освобождения политзаключенных? Обсудили в ток-шоу "В самую точку".