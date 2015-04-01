Лукашенко отпустил 80 политзаключенных. Что дальше?

В Беларуси по помилованию освободили около 80 политзаключенных. Пропагандисты открыто говорят, что Лукашенко готов отпустить еще часть политзаключенных в обмен на признание его легитимности. Лукашенко снова пытается разморозить отношения с Западом? Открывает ли это окно возможностей для освобождения политзаключенных? Обсудили в ток-шоу "В самую точку".
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Гости этого выпуска:
🔵 Ольга Дрындова, политолог, редактор Belarus-Analysen в университете Бремена
🔵 Ольга Лойко, главный редактор издания Plan B, экс-политзаключенная
🔵 Валерий Карбалевич, политический обозреватель