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Выборы президента Беларуси 2020 года

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. Начало избирательной кампании ознаменовалось арестами оппозиционных кандидатов и их сторонников. После выборов начались протесты по всей стране.

Документы на регистрацию кандидатами в президенты РБ подали семь претендентов. Известному блогеру Сергею Тихановскому не дали зарегистрировать свою кандидатуру. А во время сбора подписей в пользу его жены Светланы, которая выдвинулась вместо него, Тихановского арестовали. Также был арестован другой участник президентской кампании, глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико. Во время пикетов в поддержку соперников Лукашенко, по официальным данным было задержано 270 человек.

Досрочные выборы прошли с 4 по 8 августа. 9 августа был основным днем голосования. После выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, начались массовые мирные акции протеста по всей стране. Силовики при разгоне и задержании их участников проявляли крайнюю жестокость, задержаны тысячи людей. Оппозиция создала Координационный совет. Светлана Тихановская и ряд других оппозиционеров покинули страну. Белорусские власти приступили к репрессиям, в результате которых были фактически ликвидированы независимые СМИ, а активисты и журналисты подверглись жестким репрессиям.

Belarus, Oktober 2020, Die Weißrussische Verfassung in einem Buchladen in Minsk

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28.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 28, 2020: A Belarusian opposition supporter carries a white-red-white flag as she takes part in a protest march from Independence Square to Victory Square. The announcement of the results of the 2020 Belarusian presidential election has sparked mass protests in Minsk and major cities across Belarus. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

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