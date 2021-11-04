Выборы президента Беларуси 2020 года

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. Начало избирательной кампании ознаменовалось арестами оппозиционных кандидатов и их сторонников. После выборов начались протесты по всей стране.
Документы на регистрацию кандидатами в президенты РБ подали семь претендентов. Известному блогеру Сергею Тихановскому не дали зарегистрировать свою кандидатуру. А во время сбора подписей в пользу его жены Светланы, которая выдвинулась вместо него, Тихановского арестовали. Также был арестован другой участник президентской кампании, глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико. Во время пикетов в поддержку соперников Лукашенко, по официальным данным было задержано 270 человек.
Досрочные выборы прошли с 4 по 8 августа. 9 августа был основным днем голосования. После выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, начались массовые мирные акции протеста по всей стране. Силовики при разгоне и задержании их участников проявляли крайнюю жестокость, задержаны тысячи людей. Оппозиция создала Координационный совет. Светлана Тихановская и ряд других оппозиционеров покинули страну. Белорусские власти приступили к репрессиям, в результате которых были фактически ликвидированы независимые СМИ, а активисты и журналисты подверглись жестким репрессиям.
Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать в Беларусь участника акции протеста 2020 года Вадима Дубойского. 21 октября в апелляционном суде Москвы состоится рассмотрение жалобы адвоката Дубойского.
МВД Беларуси предупредило, что подписчиков Telegram-каналов, объявленных экстремистскими, будут судить. Среди таких каналов множество оппозиционных, они активно освещали протесты в стране после выборов президента.
В Германии и Европейском Союзе весьма критично оценили выборы в России. Но готовы ли Берлин и Брюссель отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?
В ФРГ весьма критично оценили выборы в России. И представители правительства, и депутаты бундестага указали на нарушения. "Не все происходило в соответствии с нашими представлениями о честных и свободных выборах", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. Но готов ли Берлин отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?
Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко прорывом не закончились. Однако президенту РФ они были нужны в преддверии выборов, Лукашенко же заинтересован в новых кредитах, считают эксперты.