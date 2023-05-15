Эксперт ОБСЕ: "Авторитарные режимы иногда быстро слабеют"

Знают ли в ЕС о том, что происходит в Беларуси? Можно ли привлечь представителей режима к ответственности? Интервью DW с докладчиком ОБСЕ по Беларуси Эрве Асенсио.

11 мая профессор Эрве Асенсио представил постоянному совету ОБСЕ "Доклад о серьезной угрозе человеческому измерению ОБСЕ в Беларуси с 5 ноября 2020 года".

Асенсио назначили докладчиком 38 государств-участников организации, которые 23 марта запустили Московский механизм ОБСЕ. Этот механизм позволяет начать расследование в том случае, если одно государство, входящее в ОБСЕ, при поддержке по крайней мере девяти других "сочтет, что в государстве-участнике выполнение положений, относящихся к человеческому измерению, находится под особо серьезной угрозой". Ситуацию в Беларуси и выводы доклада DW обсудила с профессором Эрве Асенсио.

"За последние два года ситуация в Беларуси ухудшилась"

DW: Господин Асенсио, какой главный вывод вашего доклада по ситуации в Беларуси?

Эрве Асенсио: Ситуация с правами человека в Беларуси за последние два года ухудшилась. Беларусь приняла целый арсенал законодательных актов для подавления любого рода несогласия, атаковала гражданское общество, ликвидировав множество объединений.

ОБСЕ уже давно занимается ситуацией в Беларуси. Этот доклад был третьим, предыдущий был подготовлен профессором Бенедеком в 2020 году, речь в нем шла о жестких репрессиях против участников демонстраций после президентских выборов. Мой доклад стал его продолжением, так как этих людей до сих пор преследуют по очень серьезным обвинениям с несоразмерным наказанием. Сейчас режим стал более авторитарным, он использует новые инструменты для того, чтобы сделать политическое несогласие в Беларуси практически невозможным.

- Для представителей ОБСЕ ваши выводы не стали сюрпризом. А что насчет европейцев - обычных людей и политиков - они в курсе, что происходит в Беларуси?

- Из-за войны в Украине ситуация в Беларуси, конечно, не была в фокусе общественного интереса. При этом репрессии в Беларуси были направлены и против любого вида несогласия с этой войной. В феврале 2022 года прошли спонтанные демонстрации в поддержку Украины, но и они были подавлены.

Так что я думаю, что общественному мнению в Европе нужно напомнить, что белорусский режим не отражает мнение людей по войне в Украине. К тому же в стране отсутствует свобода мнений, а доступ к независимым СМИ очень ограничен.

При этом Беларусь взяла на себя обязательства по защите прав человека, ратифицировав еще десятилетия назад различные международные конвенции, в том числе в рамках ОБСЕ.

Я убежден, что белорусы разделяют ценности европейцев. Проблема - в чрезвычайно авторитарном использовании власти белорусским правительством.

"Авторитарные режимы иногда неожиданно быстро слабеют"

- В своем докладе вы упоминаете белорусское правительство. Но разве оно играет какую-то реальную роль? Разве не зависит все от одного человека - Александра Лукашенко?

- Конечно, огромная ответственность за эту ситуацию лежит на Александре Лукашенко. Но для того, чтобы авторитарный режим оставался у власти, нужно больше, чем один человек. Это большая группа людей, заинтересованных в том, чтобы усилить этот режим, сохранить власть.

- В докладе вы даете рекомендации, в том числе для белорусских властей. Например, немедленно отпустить всех политзаключенных, провести масштабную реформу законодательства. Но ведь очевидно, что белорусский режим не будет следовать этим рекомендациям. В чем тогда их смысл?

- Да, он не последует им прямо сейчас, но никто не знает, что случится в будущем - и самые авторитарные режимы иногда неожиданно быстро слабеют. Важно разъяснить, что будет, если белорусские власти не изменят свой курс, стимулируя другие страны расследовать случаи (незаконного преследования людей по политическим мотивам. - Ред.) на основе экстерриториальной юрисдикции, включая универсальную юрисдикцию, из-за безнаказанности и отсутствия позитивной динамики в Беларуси.

"Важно собирать доказательства о преступлениях режима"

- Существуют ли международные юридические инструменты, которые могли бы воздействовать на режим Лукашенко, способствовать улучшению ситуации?

- Да, но с оговорками. Я считаю, что очень важно собирать как можно больше доказательств о совершенных (режимом. - Ред.) преступлениях. После прошлого доклада о Беларуси была создана Международная платформа по привлечению к ответственности. И она работает очень профессионально: собирает свидетельства, документы, чтобы помочь в будущем следователям и прокурорам. О международном правосудии нужно думать в долгосрочной перспективе - оно не свершается мгновенно.

Режим - это не только Лукашенко, это большая группа людей, заинтересованных в том, чтобы оставаться у власти, напоминает эксперт Фото: BelTA/Maxim Guchek/REUTERS

Международный уголовный суд занят рассмотрением большого количества дел, и Беларусь к тому же не подпадает под его юрисдикцию, так как она не подписывала необходимый для этого Римский статут. Но, возможно, это изменится в будущем. Кроме этого, возможно международное преследование (представителей белорусских властей. - Ред.) в других странах - хотя и оно зависит от многих обстоятельств, например, возможности ареста в другой стране.

Но я хотел бы подчеркнуть, что международное сообщество может продемонстрировать свою солидарность с белорусами и другими способами: поддерживая инициативы белорусов в изгнании, например, в сфере культуры, образования.

- Многим белорусам тяжело видеть, что в Европе их теперь воспринимают как соучастников российской агрессии против Украины, а не как борцов за свободу. Насколько реально в этой ситуации ожидать поддержки для белорусов со стороны Европы?

- Я надеюсь, что это возможно. Это было одной из причин для стран-членов ОБСЕ, чтобы задействовать Московский механизм: нужно привлекать внимание к ситуации в Беларуси, к тому факту, что белорусский народ - не соучастник агрессивной войны против Украины. Нужно напоминать о специфике ситуации в Беларуси, помнить, что действия белорусских властей расходятся с желаниями и устремлениями народа.

Правозащитники, журналисты, профсоюзные деятели, защищающие их адвокаты, - целые категории людей оказались под прицелом организованных белорусскими властями репрессий. Важно показывать эту ситуацию и говорить о необходимости поддержки жертв извне.

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