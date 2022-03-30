Белорусы не видят себя частью войны в Украине

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Chatham House представил результаты соцопроса, посвященного тому, что белорусы думают о войне в Украине и участии в ней и где берут информацию о военном конфликте. Подробнее - у DW.
Меньше половины городских жителей Беларуси считают, что страна принимает участие в военном конфликте в Украине, и только каждый пятый опрошенный согласен с тем, что в данном случае Беларусь - государство-агрессор. Таковы результаты социисследования британского центра Chatham House, которые в четверг, 24 марта, представил Григорий Астапеня, директор "Белорусской инициативы" Chatham House.
Из опроса также следует вывод, что в зависимости от того, откуда белорусы получают информацию о войне в Украине, их восприятие этого конфликта заметно отличается.
Исследование, посвященное оценкам белорусами вторжения России в Украину и войне в этой стране, Chatham House проводил в начале марта 2022 года. Посредством интернет-интервью (выборка ограничена пользователями Сети) были опрошены 896 респондентов из числа жителей городов Беларуси, которые репрезентативно представляют городское население по полу, возрасту, размеру населенных пунктов и уровню образования.
Перед началом презентации Григорий Астапеня отметил, что в ходе опроса было заметно, как часто его участники выбирали вариант ответа "затрудняюсь ответить". Астапеня объясняет это атмосферой страха и сложившейся в Беларуси ситуацией, а также тем, что многие респонденты действительно фрустрированы и слабо понимают, что происходит. Как показал опрос, меньше половины (42%) респондентов считают, что Беларусь участвует в конфликте в Украине на стороне России (на стороне Украины - меньше 1%). Вариант ответа "Беларусь не участвует в этом конфликте" выбрали 39% опрошенных - в основном сторонники действующей власти.
"Несмотря на летящие с белорусской стороны (в сторону Украины. - Ред.) ракеты, предоставление территории для российской армии, они не считают, что это участие в войне", - констатировал Астапеня. В свою очередь, с утверждением, что Беларусь является страной-агрессором в войне с Украиной, согласился лишь каждый пятый (22%), а не согласились больше половины (54%).
Анализируя ответы на вопрос о том, что следовало бы сделать Беларуси после начала войны России и Украины, Астапеня делает вывод, что белорусы разделены в своих симпатиях в отношении сторон конфликта, а объединены в том, что Беларусь не должна принимать участие в военных действиях. Так, 28% опрошенных считают, что нужно поддержать действия России, не вступая в конфликт; четверть выбрала вариант полного нейтралитета, 15% сочли, что нужно осудить действия России и не вступать в войну, а каждый пятый затруднился с ответом.
"Только 4% опрошенных поддерживают военное участие Беларуси - 3% на стороне России и 1% - на стороне Украины. В целом белорусы не видят себя частью этого конфликта", - подчеркнул Астапеня.
Также во время исследования задавался вопрос об отношении к российским войскам, которые после учений остались на территории Беларуси и часть из них задействована в войне в Украине. "Присутствие российских войск не воспринимается однозначно, но большинство скорее не поддерживает их концентрацию в Беларуси", - поясняет Астапеня. По его словам, только 9% респондентов считают, что количество постоянно находящихся в Беларуси российских войск следует увеличить. При этом сторонники действующей власти поддерживают нахождение армии России на территории Беларуси, но даже они не согласны с тем, что стоит увеличивать численность российских войск.
То, как Россия сейчас использует территорию Беларуси в войне с Украиной, не устраивает большинство опрошенных. "67% заявили, что против того, чтобы войска РФ обстреливали Украину с территории Беларуси - конечно, это очень эмоциональное высказывание (формулировка вопроса. - Ред.). Утверждение о том, что Беларусь не должна давать России пользоваться своей территорией как плацдармом поддерживает 52% белорусов", - добавил Григорий Астапеня.
По поводу размещения на территории Беларуси российской военной базы мнение белорусов, указал аналитик, не меняется: 44% респондентов высказались на сей счет отрицательно, 24% - положительно. "Еще мы задали вопрос о размещении российского ядерного оружия в Беларуси. И тут увидели, что только сторонники действующей власти относятся к этому в целом положительно, хотя даже не все из них это поддерживают - варианты ответа "отрицательно" и "скорее отрицательно" выбрали 80% участников исследования", - уточнил Астапеня.
Сложившаяся ситуация отражается на ожиданиях белорусов - подавляющее большинство респондентов говорят, что качество жизни в ближайшие три месяца ухудшится. Они полагают, что в стране резко вырастут цены, невозможно будет купить валюту, случится девальвация рубля, Западом будут введены жесткие санкции. При этом белорусы не думают, что война может перекинуться на Беларусь.
Важная и интересная часть нового исследования Chatham House касалась анализа источников информации, которыми белорусы пользуются для того, чтобы следить за событиями в Украине. Согласно результатам, 22% опрошенных в первую очередь обращаются к белорусским негосударственным СМИ, 20% и 18% - соответственно к белорусским и российским государственным СМИ, 12% - российским негосударственным СМИ, 11% - к украинским, а еще 18% вовсе не следят за событиями в Украине.
"Белорусское общество не имеет общего источника информации, лояльность разделена довольно равномерно. Важно понимать, что белорусы живут в разных информационных пространствах в зависимости от отношения к властями страны. Сторонники режима черпают информацию о событиях в Украине в основном из белорусских и российских госСМИ. В то время как сторонники демократического движения читают негосударственные белорусские и российские СМИ, чуть в меньшей степени - украинские", - сказал Астапеня.
В итоге исследователи заметили, что в зависимости от того, какими СМИ пользуются белорусы, их восприятие войны в Украине сильно отличается. Риторика источника информации может влиять и на формирование мнения о том, кто победит в военном конфликте: "Из тех, кто смотрит российские и белорусские госСМИ, победу России прогнозирует 60-80% опрошенных. А вот 50-60% белорусов, которые смотрят украинские и белорусские негосударственные медиа, считают, что победит Украина".
Впрочем, резюмировал Григорий Астапеня, относительно взгляда на будущее даже аудиторию российских и белорусских госСМИ трудно назвать оптимистично настроенной, в то время как ожидания аудитории белорусских негосударственных и украинских СМИ крайне негативные.
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