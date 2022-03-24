Насколько еще суверенна суверенная Беларусь?

После начала политического кризиса в августе 2020 года белорусские эксперты и политические деятели не раз выступали с тезисами об угрозе утраты независимости Беларуси. После нападения России на Украину об этом стали говорить еще чаще, ведь на территории Беларуси расположились российские войска, а белорусские власти содействуют агрессии. Среди демократических сил даже звучат призывы признать Беларусь временно оккупированной Россией территорией, а режим Александра Лукашенко - марионеточным.

Можно ли и в самом деле считать Беларусь не полностью суверенной страной?

Беларусь сделала ставку на Россию и заплатила частью суверенитета

Процесс сужения белорусского суверенитета начался довольно давно. Так, советник лидера оппозиции Светланы Тихановской Александр Добровольский упоминает Договор о коллективной безопасности, который, как показали события в Казахстане, направлен не на обеспечение безопасностьи, а на возможность России влиять на каждую из стран-участниц, а также Союзное государство Беларуси и России. "Эти шаги привели к тому, что Лукашенко уже не волен принимать собственные стратегические решения. Очевидно, что сейчас Беларусь оказалась на грани утраты независимости", - считает оппозиционер.

Павел Слюнькин

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и экс-дипломат Павел Слюнькин, в свою очередь отмечает, что после 2020 года произошло много знаковых событий, которых белорусские власти старались прежде избегать."Они подписали интеграционное соглашение с Россией, Александр Лукашенко признал законность присоединения Крыма, на территории Беларуси были размещены два российских военных объекта - учебно-боевые центры, где боевая техника находится на регулярной основе".

Политический кризис 2020 года и попытка решить его исключительно силовыми методами привели к тому, что власти Беларуси были вынуждены сделать ставку исключительно на Россию, уступив ей часть суверенитета, говорит директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич: "Жертвой фактически стала внешняя политика, позитивной динамики нет не только в отношениях с Западом, но с большинством других стран. Мы также утратили автономию в вопросах безопасности: возможность решать, будут ли здесь российские войска, как развивать сектор безопасности и военную сферу - все это находится под влиянием Москвы".

Проблемы есть и в информационной сфере. "Раньше местного контента было больше, взгляды на события в мире имели белорусскую специфику, хотя и можно спорить по поводу того, какие это были взгляды. Но сейчас белорусские госСМИ все больше воспроизводят российские нарративы. Информационный суверенитет в значительно степени утрачен", - считает Казакевич.

Что угрожает белорусскому суверенитету?

Рассуждая о том, что на данный момент угрожает белорусскому суверенитету, Андрей Казакевич кроме российского фактора называет также попытки властей внести в общество раскол.

Андрей Казакевич

"Надо сказать, что белорусское общество, несмотря на все проблемы, является достаточно монолитным. Но после 2020 года наметились опасные тенденции в политике властей, когда они стали называть своих оппонентов предателями и врагами, лишая их всякого стимула хоть как-то сотрудничать с госструктурами, порождая долгосрочный внутренний конфликт и ослабляя общество в целом". Как говорит политолог, это снижает возможность общества консолидироваться для защиты суверенитета и независимости.

Александр Добровольский добавляет, что независимости Беларуси также угрожает невыполнение статьи Конституции о том, что источником власти является народ. "Абсолютное большинство белорусов выступает за сохранение независимости, и только 4-7% по разным исследованиям ратуют за вступление в состав России. Проблема не только в России, но и в том, что белорусская власть не чувствует себя ответственной перед народом, не выбрана народом, не является белорусской по большому счету, и не способна защитить суверенитет", - считает советник Тихановской.

Оппозиция предлагает признать Беларусь временно оккупированной

На этом фоне демократические силы обратились к западному сообществу с требованием признать Беларусь территорией, временно оккупированной Россией, а режим Александра Лукашенко - марионеточным. Сначала с этим заявлением выступил глава НАУ Павел Латушко, а затем идею поддержал и офис Светланы Тихановской.

Светлана Тихановская в Европарламенте

Александр Добровольский поясняет, что Беларусь де-факто является временно оккупированной, потому что на территории страны находятся войска другого государства, ведущие войну, и это происходит вопреки национальным интересам Беларуси и мнению белорусов. "По международному праву, страна-агрессор должна платить репарации, отвечать за свои действия. А если территория оккупирована, то это значит, что мы сами жертва агрессии, а не агрессор". Вместе с тем, Добровольский признают, что юридически об оккупации говорить нельзя, поскольку в Беларуси не установлена оккупационная администрация.

Аналитики Андрей Казакевич и Павел Слюнькин к этой идее относятся скептически, отмечая, что не совсем ясно, что этот статус будет означать для страны. "В конвенциональном значении оккупация - это когда войска другой страны вторгаются в государство, устанавливают там свою администрацию, меняют власть или подчиняют ее себе. В Беларуси мы этого не видим. Лукашенко всячески демонстрирует готовность сотрудничать, быть соучастником агрессии. Да, он не имеет права выступать от имени белорусского народа, но нельзя говорить о том, что установлена оккупация", - говорит Казакевич.

Что будет с белорусской независимостью?

Отвечая на вопрос о будущем белорусской независимости, Павел Слюнькин говорит, что белорусское общество упустило свой шанс в 2020 году: "Вина за это лежит на людях, которые контролируют власть и которые уничтожили гражданское общество. Именно гражданское общество было гарантом нашей независимости".

На совместных российско-белорусских маневрах перед вторжением в Украину

По его словам, суверенитет страны висит на волоске, а если Беларусь ввяжется в военную кампанию против Украины, на нем можно будет поставить крест: "Это произойдет не сразу, не внезапно. Но со временем, если спрогнозировать развитие отношений России и цивилизованного мира, она будет все больше изолироваться и искать союзников, готовых следовать за ней в изоляцию. И если Беларусь вступит в войну, то у нее не останется никаких шансов вырваться".

Александр Добровольский, однако, верит в желание белорусов сохранить независимость. "В Беларуси растет антивоенное движение, много людей делают много маленький поступков, способных остановить войну. Я верю, что наши усилия, а также неудача России в Украине приведут к тому, что нам удастся сохранить независимость, защитить ее, добиться вывода российских войск, а потом и избрать такое правительство, которое будет ответственным за страну", - надеется советник Светланы Тихановской.

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