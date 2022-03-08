Тихановская: Мы должны объяснять разницу между режимом и белорусами

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Берлин с однодневным визитом в понедельник, 7 марта. Она встретилась с главой МИД Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), с которой обсудила войну России против Украины. Главной темой стала роль режима Лукашенко на стороне России, а также меры поддержки белорусов, несогласных с политикой белорусских властей.

Deutsche Welle: Вы встречались в Берлине с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Что вам удалось обсудить, к чему вы пришли?

Светлана Тихановская: Конечно, обсуждали войну России против Украины и роль Беларуси в этой войне. На каждой встрече, в каждом интервью зарубежным СМИ, я акцентирую внимание на том, что нужно разделять сейчас белорусов и режим Лукашенко. Это не белорусы являются теми, кто хотел войны, кто хотел, чтобы с нашей земли взлетали самолеты и запускались ракеты в украинскую сторону. Сейчас возможно негативное отношение к белорусам. Но нельзя мешать все в одну кучу. Нельзя наказывать людей за то, что делает Лукашенко.

Светлана Тихановская и Анналена Бербок в Берлине 7 марта

Также мы обсуждали с главой МИД конкретные вещи. Например, мы договорились о том, что Германия передаст передвижной госпиталь белорусским медикам, которые работают в Украине. Сейчас такая помощь необходима. Кроме того, обсуждали упрощение визовых условий для тех белорусов, кто вынужден уезжать из Беларуси и Украины. Для них должны быть такие же условия, как и для украинцев.

В том числе мы обсуждали помощь гражданским инициативам и СМИ. Все инициативы, организации, которые сформировались за эти полтора года нашей борьбы против режима Лукашенко, сейчас очень активно помогают Украине. Конечно, затронули и меры, которые необходимо применить к режиму Лукашенко. Важно закрыть эти лазейки в санкциях, иначе Россия сможет использовать Беларусь для обхода своих санкций. Сейчас время решительных действий. Полумеры только вредят людям, которые борются с диктатурой.

Конечно, учитывая, что все внимание мира сейчас обращено на Украину, - это резонно, и так должно быть - но необходимо держать и Беларусь на повестке дня. Я надеюсь, что Германия будет принципиально последовательна в своих действиях и решениях. Сейчас мы как никогда понимаем, что без свободной Беларуси не будет свободной Украины, и наоборот.

- Из-за репрессий многие белорусы оказались в Украине. Сейчас у некоторых, особенно мужчин, возникают проблемы с выездом из Украины. Как именно Германия намерена им помогать? В том числе и белорусам в Беларуси, кто не согласен с действиями режима Лукашенко, который сделал Беларусь соучастницей в войне?

- Визовый вопрос сейчас один из самых важных. Германия выдает визы тем, кто в Минске, помогает с выездом спортсменам, врачам, репрессированным студентам. Мы просим найти возможность для создания специальных виз, позволяющих быстро выехать из Беларуси или Украины. Большинство белорусов борются с режимом и наказывать их невыдачей виз нельзя.

Мы не ожидали такого поворота событий, люди не были готовы к этому, как и страны, которые сейчас вынуждены принимать и украинцев, и белорусов. Для украинцев открыт гуманитарный коридор, они могут выехать без виз. С белорусами сложнее, но мы стараемся сделать все возможное, чтобы эту процедуру облегчить. Но это может занять некоторое время.

- Министр иностранных дел Германии пообещала посодействовать в этом вопросе?

- МИД Германии подумает, что можно сделать. Важно понимать, что миллионы украинцев уезжают, в стране введено военное положение. Но мы просим не приравнивать Беларусь к безопасной стране, это страна с гуманитарной катастрофой. Мы объясняем, что сейчас белорусы так же бегут от войны, как и украинцы, и чтобы к ним относились так же, как и к беженцам из Украины.

- Новые западные санкции могут очень сильно ударить по Беларуси. Как помочь белорусам в Беларуси, пострадавшим от этих санкций?

- В том, что на Беларусь накладывают санкции, виноват, прежде всего, режим Лукашенко. Он загоняет нас в чужую войну, продолжая репрессии. Уже полтора года белорусы требуют ужесточения санкций, только так они дадут результат.

Одновременно, ставя режим под санкции, мы говорим о поддержке гражданскому обществу. Прежде всего, это касается СМИ и репрессированных белорусов, которые вынуждены были уехать из страны из-за уголовных преследований по политическим мотивам.

Вместе с Евросоюзом мы разработали план макропомощи на три миллиарда евро для восстановления белорусской экономики. Работает программа поддержки частного бизнеса. Конечно, сейчас стало намного сложнее помогать, но создана Ассоциация белорусского бизнеса за рубежом (АВВА), которая помогает связями и ресурсами. Программа помощи всем белорусам, пострадавшим от санкций, к сожалению, невозможна. Мы смотрим вперед, в будущее. К сожалению, это режим вгоняет нас в такие санкционные рамки. Нам нужно продолжать бороться.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, на антивоенной демонстрации напротив посольства РФ в Вильнюсе, Литве, 4 марта 2022 года

- А как бороться, если сейчас участие в антивоенных протестах - это прямой путь в тюрьму? Как можно выразить свое несогласие с вынужденным участием в войне?

- Да, к сожалению, мы оказались в такой ситуации, когда мирные протесты - тюрьма, выражение несогласия - тюрьма. Каждый день мне поступают сообщения с призывами выходить на митинги, с другими предложениями, как можно бороться. Можно присоединиться к любой инициативе, которых сейчас достаточно много, для создания точек давления на режим.Волонтеры могут распространять самиздат. "Киберпартизаны" проводят акции. Существует инициатива "Рабочы Рух" , которая готовит стачки. Bypol с планом "Перамога". Можно найти себя в любой инициативе или даже создать. Да, сейчас выход на улицу чреват арестом, поэтому нужно искать другие формы сопротивления.

- Многие белорусы сейчас испытывают чувство вины перед украинцами за то, что их втянули в эту войну России. Что вы им посоветуете?

- Люди не виноваты, что режим пошел на коллаборационизм. Режим, который решил, что лучше сдать суверенитет и объявить войну братьям-украинцам. Ни в коем случае мы не должны испытывать стыд, что мы белорусы. Мы должны объяснять разницу между режимом и белорусами. Например, так, как это делают в Польше, Литве, где красно-зеленый флаг заклеивают бело-красно-белым и рядом размещают украинский флаг, чтобы дать понять, что мы не за режим, мы против этой войны. Помогать действиями, присоединяться к волонтерам, организующим выезд людей из Украины, собирать деньги на помощь украинцам. Мы должны доказывать, что мы на стороне добра. Но я понимаю, что от этого клейма нам придется отмываться еще очень долго.

- Можно ли и как добиться признания факта, что Беларусь сейчас находится в оккупации?

- Лукашенко уже не контролирует армию и военных, у него нет контроля над территорией, ведь с нашей земли уже запускают ракеты и самолеты. Очевидно, что часть суверенитета утрачена. Можно ли назвать это оккупацией? Да, наверное, частично оккупация уже произошла. Юридически назвать это оккупацией сложнее, все-таки существуют институты, которые продолжают работать в Беларуси. Мы видим, что России пока не удалось установить полный контроль над Беларусью. Мы знаем, что это не удастся, потому что главный источник суверенитета - это народ, это сами белорусы. Пока мы будем бороться, пока у нас будет голос, оккупировать страну будет сложно.

- 24 февраля, в день начала войны, вы объявили себя представителем белорусского народа. Можно ли вас назвать сейчас президентом?

- Мы зафиксировали то, что уже и так было. Лукашенко частично утратил суверенитет и больше не может считаться представителем белорусского народа, гарантом суверенитета, как он себя называл последние 27 лет. Сейчас мы формируем кабинет, который должен стать центром силы и будет отождествляться с настоящей Беларусью. Мы проводим переговоры с международными партнерами о возможности признания, а также общаемся с белорусами, которые готовы включаться в работу кабинета. Для меня важно, чтобы кабинет был не номинальной структурой, а отвечал на запросы людей, представлял интересы всех белорусов.

Я долго сопротивлялась созданию такого кабинета в изгнании, чтобы не считать себя в изгнании. Но сейчас, когда нужно защищать нашу независимость, быть представителем независимой Беларуси, мы решили пойти на этот шаг.

- Что это меняет для тех, кто находится в Беларуси?

- Это возможность для людей из номенклатуры, военных, перейти на сторону белорусов. Раньше такой структуры не было. В кабинет войдут представители разных областей, к которым можно будет обращаться за помощью с выездом из страны или присоединиться к команде в какой-то узкой сфере.

Для пассивных или аполитических людей, как они сами себя называют, появление этого кабинета ничего не меняет.

- Как это будет задокументировано? Условно, получат ли белорусы новый паспорт?

- До этого еще очень далеко. Сейчас нам нужно международное признание. Кабинет запустился после того, как началась война. Мы поняли, что Беларусь начали отождествлять с режимом, что Беларусь стала агрессором, со стороны Беларуси летят ракеты. Мы разделяем - это режим, а это мы. Мы мирные люди, мы хотим мирного неба над головой.

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