Беларусь участвует в войне против Украины или нет? Объяснение экспертов

"Наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут", - такое заявление Александр Лукашенко сделал сегодня, 24 февраля, на оперативном совещании с военными по поводу ситуации вокруг Украины. Тем временем на территории Беларуси находятся российские войска, которые воюют против Украины. Так участвует ли в действительности Беларусь в российской агрессии против соседней страны, и могут ли теперь белорусов призвать на войну? В вопросе разбиралась DW.

Лукашенко поддерживает Путина

Уже через пару часов после вторжения России в Украину в белорусских СМИ появились кадры, как на белорусско-украинском пункте пропуска "Сеньковка-Веселовка" колонна бронетехники едет через границу в сторону Украины.

Кроме того, по информации, которую читатели предоставили Zerkalo.io, белорусских военнослужащих рано утром вызывали на службу, а внутри страны происходит перемещение военной техники. Госпогранслужба Украины сообщила что со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков совершил обстрел у моста перед пунктом пропуска "Славутич", а Минобороны Украины заявило о выпущенных с территории Беларуси четырех баллистических ракетах в северо-западном направлении.

Лукашенко поддержал Путина

Александр Лукашенко тем временем в своих высказываниях активно поддерживает действия российского руководства, а признание "ДНР" и "ЛНР", по его словам, стоит "в повестке дня".

Согласно международному праву, Беларусь - страна агрессор

Можно ли сказать, что Беларусь теперь тоже участвует в агрессии против Украины? Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров категорично заявляет: Лукашенко втянул страну в войну. "Беларусь участвует в войне против Украины просто потому, что белорусская территория предоставлена российским войскам для нападения на Украину".

По словам политолога, даже если нет прямого участия белорусских войск, белорусская армия инфраструктурно поддерживает нападение России, обеспечивает тыл российской армии, базирование, материальную и прочую поддержку. "De facto Беларусь является участником агрессии. Конечно, еще есть вопрос, задействованы ли белорусские военные, но по большому счету, это будет говорить только о степени вовлечения Беларуси в агрессию", - считает Андрей Егоров.

Киев после обстрела российскими войсками

Об этом же говорит и юрист Национального антикризисного управления Артем Проскалович, ссылаясь на нормы международного права, в частности на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "Определение агрессии". "Согласно документу, независимо от того, объявляется война или нет, в качестве акта агрессии будут рассматриваться любые действия, которые позволяют использование территории одного государства другим для совершения актов агрессии против третьего государства".

Как поясняет юрист, даже если на данный момент нет фактов атаки с белорусской стороны (хотя Украина об этом заявляет), само нахождение войск, их перемещение внутри Беларуси - это действия в рамках единого замысла ведения боевых действий. "Теперь Украина вынуждена работать на белорусский фронт, хотя могла бы и не ожидать оттуда наступательного движения. Это является достаточным основанием, чтобы говорить, что Беларусь - страна агрессор. А если точнее, режим Лукашенко, а не Беларусь, стал участником преступления, а все причастные лица могут преследоваться в странах ООН в рамках универсальной юрисдикции", - считает Артем Проскалович.

Могут ли белорусов призвать на войну с Украиной?

На фоне этого конфликта в Беларуси появляются слухи о якобы мобилизации населения. Однако представитель Минобороны Беларуси Александр Горошкин заявил, что в стране "нет никакой экстренной мобилизации, а все мероприятия по призыву - плановые".

Белорусский военный аналитик Егор Лебедок подтверждает, что сейчас в Беларуси идет обычный весенний призыв на срочную службу, в резерв и на сборы. Отвечая на вопрос, кого именно из белорусских военных все же могут задействовать в конфликте в Украине, Лебедок указывает в первую очередь на силы специальных операций (ССО) - 120-я, 11-я, 6-я,19-я механизированные бригады, а также внутренние войска. "Они наиболее подготовленные, хотя все равно нужно понимать, что против танков они не воюют - скорее противодействуют диверсионным группам, могут создать усиление на приграничье".

Если же говорить про массовый призыв, то для этого, по словам Лебедка, объявляется мобилизация и, скорее всего, военное положение. "Тогда призывают все части, территориальные войска и всех военнообязанных (включая женщин-медиков). Это будет также касаться и срочников, они такие же военнослужащие". Аналитик подчеркивает, что отказаться от призыва невозможно: "На всех распространяются одни нормы законодательства. Ушел - дезертир, за это есть уголовная ответственность".

Тем временем сами белорусы выступают против того, чтобы страна поддерживала Кремль в войне против Украины - об этом говорит исследование центра Chatham House, выдержки из которого сегодня опубликовал руководитель белорусской инициативы Григорий Астапеня. Данные показывают, что большинство опрошенных хотят, чтобы Беларусь заняла нейтральную позицию, и считают, что участие в этой войне будет иметь катастрофические последствия для Беларуси.

Беларусь утратила контроль над своей территорией?

Егор Лебедок сомневается, что белорусских военных будут задействовать в конфликте. "Для Лукашенко самая выгодная ситуация в том, чтобы россияне атаковали Украину. Но если вдруг украинцы нам ответят, что маловероятно, можно ввести военное положение в Беларуси, "навести шухеру" и получится война без войны. Вроде повоевал, Путина поддержал, но потерь никаких".

Однако Лебедок не исключает какие-либо провокации, после которых Беларусь может открыто вступить в войну, или введение военного положения при ухудшении ситуации. "Я уверен, что Литва и Польша сейчас будут повышать готовность войск, будет усиление НАТО и в связи с этим можно заявить, что противник планирует напасть, и ввести военное положение", - считает Лебедок.

Политолог Андрей Егоров считает, что с того момента, как российские войска с территории Беларуси вторглись на территорию Украины, Беларусь утратила контроль над своими землями. "Если России потребуется участие белорусских военных, она может возложить на Лукашенко такие обязательства, и я не знаю, как он будет выкручиваться. Ведь в случае отказа Россия может использовать войска и против самого Лукашенко".

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