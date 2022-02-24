"Лукашенко больше не гарант": Тихановская объявила себя представителем белорусского народа

Впервые после президентских выборов 2020 года лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская фактически признала себя главой Республики Беларусь: "Я, Светлана Тихановская, на основании полномочий, данных мне белорусским народом в результате президентских выборов 2020 года, беру на себя ответственность с сегодняшнего дня защищать независимость и национальные интересы Республики Беларусь. Я буду представителем белорусского народа и гарантом его прав и свобод до новых выборов". Она заявила, что намерена создать переходный кабинет в качестве национального органа РБ.

Свое решение лидер белорусской оппозиции объяснила тем, что Александра Лукашенко нельзя считать гарантом независимости и территориальной целостности Беларуси: "Сегодня утром Россия напала на Украину в нарушение фундаментальных принципов международного права. К этому вероломному акту агрессии были причастны белорусская территория и Вооруженные Силы Беларуси".

По мнению Тихановской, Лукашенко и его режим полностью разделяют ответственность за войну с российским президентом: "Нелегитимный лидер Беларуси ввел иностранные войска и сделал нашу страну непосредственным участником конфликта. Это измена и предательство интересов нашего народа и белорусского государства".

В ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией" в Донбассе. Лукашенко уверяет, что белорусские войска не принимают"никакого участия" в российской "военной операции" в Украине. При этом он заявил, что признание "ЛНР" и "ДНР" стоит "в повестке дня": "В ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России".

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