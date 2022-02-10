Российские войска остаются в Беларуси. Оккупация или еще нет?

Совместные учения "Союзная решимость - 2022" начались 10 февраля и должны были закончиться 20-го. Ранее Россия заявляла, что после 20 февраля начнет выводить войска, но этого не произошло: министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко и Путин решили продолжить совместную проверку сил реагирования из-за обострения ситуации на Донбассе. Российские войска остаются на территории Беларуси. Что это означает?

Как реагируют европейские политики?

В офисе Светланы Тихановской считают, что Лукашенко уже не принимает решения самостоятельно, в результате Беларусь перестает быть субъектом международного права, а белорусы утрачивают контроль над своей страной.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал факт дальнейшего нахождения российский войск в Беларуси "подготовкой к нападению на Украину и ползучей аннексией Беларуси".

В Министерстве обороны Литвы прибытие и размещение российских войск в Беларуси "с самого начала считали оккупацией страны", заявил глава ведомства Арвидас Анушаускас. "Те силы, которые прибыли в Беларусь, не собираются уходить", - сказал он в интервью BNS. По его мнению, Беларусь де-факто стала частью России, и это осталось только оформить.

В Министерстве обороны Украины заявили, что готовились к тому, что российские войска останутся в Беларуси после 20 февраля. "Потому что их везли с Дальнего Востока несколько недель явно не для того, чтобы потренировать десять дней и возвращать обратно", - сказал во время брифинга министр обороны Алексей Резников.

Зачем российские войска остаются в Беларуси?

По мнению опрошенных DW экспертов, этот факт следует рассматривать в контексте большой геополитической игры Владимира Путина. Сейчас против Украины ведется психологическая война, считают они, и продление срока пребывания российских войск в Беларуси - один из ее элементов.

Павел Слюнькин

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Павел Слюнькин, в прошлом белорусский дипломат, уверен, что и сами учения, и факт дальнейшего нахождения российских войск в России - это часть плана Путина: сначала ультиматум, в котором Москва требовала обсуждение новой архитектуры безопасности в Европе, а параллельно с переговорным процессом - наращивание военной угрозы в качестве "неприятной" альтернативы переговорам. Павел Слюнькин называет это "принудительной дипломатией".

"Логику России можно описать с помощью цитаты гангстера Аль Капоне. Он говорил, что добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом", - говорит Павел Слюнькин.

Поскольку военные учения закончились, но реальных уступок от США и НАТО Россия не добилась, Путин принял решение оставить войска в Беларуси, чтобы использовать их для дальнейшего давления на Запад, считает эксперт. Беларусь в этом плане играет роль плацдарма, с которого можно создавать дополнительное напряжение вокруг Украины, на границе с ЕС и странами-членами НАТО.

"Вывод войск сейчас абсолютно точно снижал бы уровень эскалации и не играл бы на руку российскому президенту. Российские войска будут находиться в Беларуси, пока Путину это выгодно и пока он не посчитает, что своего добился", - уверен Слюнькин.

Почему Лукашенко подыгрывает России?

Лукашенко заявил, что российские войска будут находиться в Беларуси столько, "сколько надо". Для него, считает Павел Слюнькин, это удобный вариант расплатиться с Путиным за поддержку его режима.

По мнению политического аналитика Александра Класковского, Лукашенко вынужден подыгрывать России, чтобы удержаться у власти: "Лукашенко приперт к стенке, у него теперь нет западного вектора, который он использовал до 2020 года. Он любил раскачиваться на геополитических качелях, что очень раздражало Кремль. Думаю, сейчас Москва берет реванш".

Лукашенко вынужден подчиняться Кремлю в военных вопросах, хотя он и делает вид, что все решается на паритетных условиях, говорит Класковский. "Всем понятно, кто в этой паре имеет право решающего голоса. Да, Лукашенко это не очень нравится, он не хочет выглядеть марионеткой, но у него нет альтернативы, - поясняет аналитик. - Чтобы получать добро на пребывание у власти, финансово-экономические бонусы от России, новое оружие, он вынужден показывать верное служение, а в вопросах конфронтации с Западом даже бежать впереди паровоза".

Об оккупации пока говорить рано

Собеседники DW отмечают, что присутствие российских войск в Беларуси пока не выглядит как оккупация страны. По мнению Александра Класковского, испытательный срок для того, чтобы понять, есть ли у Путина планы оккупировать Беларусь, - примерно месяц: "Лукашенко сам проговорился: они с Путиным будут решать, останутся российские войска на день или, если надо, на месяц. Дольше держать их в палатках на полигонах сложно: это трудно для самих военнослужащих. Потом нужно находить другие варианты присутствия".

Но Класковский сомневается, что Россия собирается строить в Беларуси военные базы. "Ее устраивает ползучее усиление военного присутствия в Беларуси через все более частые маневры, создание учебно-боевых центров, совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства. Когда в небе над страной висит российский стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, это и есть крылатая военная база России без лишних затрат", - убежден аналитик.

Павел Слюнькин обращает внимание, что российские военнослужащие, которые прибыли в Беларусь, в основном живут на полигонах. В случае же оккупации они должны были бы размещаться в специально оборудованных помещениях, а для управления ими необходимо создавать специальное командование. Сейчас все выглядит иначе, указывает эксперт.

По мнению Александра Класковского, на данный момент наиболее вероятным представляется сценарий, согласно которому через несколько недель российские войска будут выведены. В Беларуси могут остаться ракетные комплексы "Искандер" и часть боеприпасов, может быть создан еще один учебно-боевой центр, но контингент постепенно покинет страну. "Но если через месяц этого не произойдет, это будет сигналом тревоги и признаком того, что в Кремле возобладали другие планы", - говорит Класковский.

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