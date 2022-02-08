Февральские военные учения России и Беларуси: что о них известно, а что - нет

Напряженность, возникшая после выдвижения озвученных Россией и отвергнутых США и НАТО ультимативных требований по гарантиям безопасности Москве, не спадает. Ожидается, что ее градус вырастет из-за российско-белорусских военных учений ВС "Союзная решимость - 2022", которые пройдут в Беларуси с 10 по 20 февраля.
На Западе опасаются, что под прикрытием этих маневров РФ может начать вторжение в соседнюю Украину. Москва и Минск наличие таких планов решительно отвергают. DW собрала информацию о том, что известно на момент начала "Союзной решимости - 2022".
Особенности учений и заявленная цель
Военные учения России и Беларуси не редкость, но нынешние - во многом особенные. Как правило, маневры проходят ранней осенью, а об их проведении объявляют более чем за полгода. О нынешних стало известно лишь незадолго до начала. Правитель Беларуси Александр Лукашенко в конце 2021 года анонсировал их проведение, но формально о них было объявлено лишь в середине января. О том, приглашены ли, как это обычно бывает, иностранные наблюдатели, не сообщается.
Кроме того, одновременно проводятся учения и внезапные проверки войск в других регионах России, в том числе - Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Общее перемещение войск по территории Союзного государства России и Беларуси считается одним из самых масштабных после окончания холодной войны. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, цель учений - "обеспечение военной безопасности двух стран и противодействие терроризму".
Насколько оправданы опасения относительно вторжения в Украину
Могут ли учения перерасти во вторжение российских войск в Украину, как этого опасаются на Западе и чего не исключают власти в Киеве? Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter), военный эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP), в беседе с DW назвал это маловероятным.
"В период напряженности военные маневры посылают политические сигналы", - говорит Рихтер. По его мнению, это могут быть сигналы "устрашения". Рихтер считает, что вторжение в Украину было бы "контрпродуктивным" с точки зрения дипломатических усилий, которые предпринимаются в эти дни, и "связано со многими рисками" для российской армии.
Какие войска и технику РФ направила в Беларусь
По официальным данным Минобороны РФ, учения пройдут на пяти полигонах, расположенных в основном на западе и юго-западе Беларуси - Домановском, Гожском, Обуз-Лесновском, Брестском и Осиповичском. Также будут использованы четыре аэродрома - в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах.
Российский ЗРК С-400 во время переброски в Беларусь, 20 января
О точном количестве военных, которые примут участие в учениях, данных нет. Обозреватель Артем Шрайбман в статье для Московского центра Карнеги пишет, что "такого количества российских военных на белорусской территории не было за всю постсоветскую историю". Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил их количество в 30 тысяч. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, оно не превышает нормы, предписанной Венским документом 2011 года, но российская сторона добровольно проинформировала зарубежных партнеров о маневрах. Венский документ предусматривает информирование о военной деятельности, если в ней принимают участие минимум девять тысяч военнослужащих. Причем речь идет только о сухопутных войсках, остальные не учитываются.
Минобороны РФ сообщило о переброске для учений в Беларусь частей из Сибири и с Дальнего Востока. В частности, назывались истребители Су-35, штурмовики Су-25СМ, ЗРК С-400 и "Панцирь-С". По данным НАТО, также переброшены ракетные комплексы "Искандер-М", но российская сторона это официально не подтвердила. Помимо указанной техники в учениях примут подразделения ВДВ, морской пехоты и артиллерии. Эксперт SWP Рихтер полагает, что речи идет о "полноценных учениях, в ходе которых отрабатывается все возможные сценарии - от обороны до контрнаступления".
Будут ли ядерные силы принимать участие в учениях
О том, будут ли на этих учениях использована боевая техника, способная нести ядерное оружие, неизвестно. По данным Минобороны РФ, до начала "Союзной решимости - 2022" дальние российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 принимали участие в совместном с белорусскими ВВС патрулировании границ. Оперативно-тактические комплексы "Искандер" также способны использовать ракеты с ядерными боеголовками.
Эксперт SWP Рихтер говорит, что в патрулировании границ стратегическими бомбардировщиками нет ничего необычного. По его словам, этим занимаются как Россия, так и США.
Останутся ли российские войска в Беларуси
Белорусский Генштаб заявил, что после учений российские военные покинут республику. Об этом же, как написала после визита западная пресса, по итогам своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 7 февраля якобы договорился президент Франции Эмманюэль Макрон.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 8 февраля пообещал, что российские "войска вернутся в места постоянной дислокации". О том, что произойдет с доставленной в Беларусь техникой, не сообщается. Лукашенко ранее заявлял, что Минск хотел бы приобрести современные российские вооружения, в том числе комплексы С-400.
Смотрите также:
-
Краткая история украино-российского противостояния
Распад Советского Союза и создание СНГ
В декабре 1991 года Украина, Россия и Белоруссия документально закрепили распад СССР. Москва, очевидно, рассчитывала сохранить влияние посредством СНГ и поставок дешевого газа. Но вышло иначе. РФ и Беларусь создали союзное государство, Украина все чаще смотрела на Запад. На фото: Леонид Кравчук, Нурсултан Назарбаев, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич во время официального основания СНГ в Алматы.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Наследие СССР и Будапештский меморандум
Украина унаследовала от СССР почти миллионную армию и 3й по величине ядерный арсенал в мире. От ракет Киев отказался, передав их России в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности (Будапештский меморандум 1994 г.). Пока Запад не отвечал Киеву взаимностью и не собирался интегрировать в свои структуры, реакция РФ была сдержанной. На фото: лидеры РФ и США Борис Ельцин и Билл Клинтон.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Трещины в постсоветской дружбе: конфликт вокруг Тузлы
Первый крупный дипломатический кризис между Москвой и Киевом произошел при президенте Путине. Осенью 2003 года Россия внезапно начала строить дамбу в Керченском проливе в направлении украинского острова Тузла. Киев счел это попыткой передела границ. Конфликт разрешился после личной встречи президентов. Строительство прекратили, но на фасаде дружеских отношений двух стран появились первые трещины.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Оранжевая революция 2004 года
На выборах президента Украины в 2004 году РФ активно поддержала пророссийского кандидата Виктора Януковича, но "оранжевая революция" не допустила его победы на фоне обвинений в фальсификации. Президентом стал прозападный политик Виктор Ющенко. Его победа стала отправной точкой перемен в политике РФ, призванных не допустить того, что в Москве называют "цветными революциями".
-
Краткая история украино-российского противостояния
Перекрытие Украине "газового крана" в 2000-х годах
За время президентства Виктора Ющенко РФ дважды перекрывала Украине "газовый кран" - в 2006 и 2009 годах, что привело к перебоям транзитных поставок в Европу. На фото: сотрудник "Газпрома" на газоизмерительной станции "Суджа", в 200 метрах от украинской границы, Курская область, РФ, 2009 год.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Обещание членства в НАТО
Ключевое событие произошло в 2008 году. На саммите НАТО в Бухаресте президент США Джордж Буш попытался добиться предоставления Украине и Грузии Плана действий по подготовке членства в альянсе (ПДЧ). Путин резко выступил против, дав понять, что не признает полностью независимости Украины. В итоге ФРГ и Франция заблокировали план Буша. Украине и Грузии пообещали членство в НАТО, но без даты.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Курс Украины на Евросоюз
Быстро продвинуться на пути вступления в НАТО не удалось, и Украина взяла курс на экономическое сближение с ЕС. Летом 2013 года РФ начала оказывать на Киев масштабное давление, почти перекрыв на границе украинский экспорт. Правительство Януковича приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Брюсселем. Вскоре в Украине начались протесты, в феврале 2014 года Янукович бежал в РФ.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Российская аннексия Крыма
В Украине возник вакуум власти, в марте 2014 года Россия аннексировала Крым. Это стало поворотным моментом, началом необъявленной войны. На фото: российские военные в Крыму (Симферополь, март 2014).
-
Краткая история украино-российского противостояния
Война в Донбассе
Одновременно российские и местные полувоенные структуры спровоцировали вспышку сепаратизма в Донбассе, были провозглашены "народные республики" в Донецке и Луганске, которыми руководили приехавшие из РФ люди в форме без опознавательных знаков. Киев реагировал медленно, ждал президентских выборов в конце мая 2014 года и лишь потом решился на масштабное применение силы.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Рождение "нормандского формата"
В начале июня 2014 года во Франции на мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии новоизбранный президент Украины Петр Порошенко впервые встретился с российским коллегой Путиным при посредничестве лидеров Германии и Франции. Так появился "нормандский формат".
-
Краткая история украино-российского противостояния
"Иловайский котел"
Летом 2014 года украинская армия начала теснить сепаратистов, но в конце августа Россия, как утверждает Киев, масштабно применила в Донбассе свою армию. Москва это опровергает. Пиком конфликта стало поражение украинских сил под Иловайском. Война по всей линии фронта закончилась подписанием в сентябре в Минске соглашения о прекращении огня, которое было быстро нарушено.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Позиционная война продолжается
В начале 2015 года сепаратисты перешли в широкое наступление. Киев обвинил Москву в применении армии без опознавательных знаков, РФ все отрицала. Украинские силы потерпели поражение в районе города Дебальцево. Затем при посредничестве ФРГ и Франции был подписан "Минск-2", соглашение, до сих пор остающееся главным документом по урегулированию конфликта. Ни один из его пунктов полностью не выполнен.
-
Краткая история украино-российского противостояния
Сосредоточение российских войск на границе Украины
В 2021 году произошло новое обострение. Россия дважды, весной и осенью, стягивала свои войска к западным границам. Украинская и западная разведки сообщают об угрозе возможного вторжения РФ в Украину. Чтобы разрядить обстановку, на Западе прошел ряд международных переговоров. Однако РФ требует гарантий не-вступления Украины в НАТО и дает знать, что пока отводить войска не собирается.
Автор: Роман Гончаренко