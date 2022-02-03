 В НАТО заявили о переброске в Беларусь 30 тысяч солдат РФ | Диалог Россия - НАТО: проблемы и поиск путей их решения | DW | 03.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

НАТО и Россия

В НАТО заявили о переброске в Беларусь 30 тысяч солдат РФ

Генсек НАТО Столтенберг заявил о крупнейшем развертывании войск РФ в Беларуси после холодной войны. По его сведениям, Москва перебросила в соседнюю страну современное вооружение и около 30 000 военнослужащих.

Российские ракетные системы Искандер в ходе учений

Российские ракетные системы "Искандер" в ходе учений

За последние дни Россия перебросила в Беларусь боевые части в количестве около 30 тысяч солдат и современное вооружение, заявил в четверг, 3 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, это стало крупнейшим военным развертыванием российских войск в Беларуси со времен окончания холодной войны.

Выступая перед журналистами в Брюсселе, Столтенберг уточнил, что Москва перебросила в соседнюю страну, в частности, подразделения спецназа, а из техники - истребители Су-35, ракетные системы двойного назначения (предназначенные для ведения как обычной, неядерной, так и ядерной войны) "Искандер" и комплексы ПВО С-400.

"Все это происходит параллельно с ежегодными учениями ядерных сил РФ", - добавил глава альянса.

Киев не тревожат российско-белорусские учения

В то же время в Киеве не усматривают опасности для Украины в проведении российско-белорусских учений. "Мы надеемся, что пребывание российских войск будет временным, и по окончании учений они выйдут с территории Беларуси, - заявил министр обороны Украины Алексей Резников. - Наши вооруженные силы, пограничники, Национальная гвардия, полиция, Служба безопасности Украины готовы. Мы наблюдаем во всех пяти областях, которые граничат с дружественной нам Республикой Беларусь. Соответственно, мы адаптированы к изменению ситуации".

В Минск отправился министр обороны РФ Шойгу

Ранее в тот же день Минобороны РФ сообщило о том, что в рамках учений в Беларусь доставлена система ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и готовится заступить на боевое дежурство на полигоне под Брестом. В сообщении указывается, что эти комплексы "задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства".

В Минск прибыл российский министр обороны Сергей Шойгу, который встретился с белорусским правителем Александром Лукашенко. Маневры российских и белорусских войск намечены на 10-20 февраля.

Запад внимательно следит за военными действиями Москвы на фоне наращивания российских войск у границы с Украиной, опасаясь вторжения в эту страну. По данным западных спецслужб, в регионах у границ Украины могут находиться до 120 тысяч военнослужащих РФ. Целая серия переговоров с Москвой на различных площадках в январе не привела ни к какому результату.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 03:49

Как Украина стала картой в игре России и НАТО (02.02.2022)

Контекст

Прошлый опыт Франции для Украины: член НАТО, но не его военной структуры?

Россия требует от НАТО исключить перспективу присоединения Украины к альянсу. НАТО настаивает на праве государств присоединяться к любым союзам. Возможен ли тут компромисс?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что сказал Путин об Украине и почему ФРГ не поставляет Киеву вооружения? (02.02.2022)  

Остановит ли Путина дипломатия и зачем "Газпрому" пустые газохранилища в ЕС? DW Новости (01.02.22)  