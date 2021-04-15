 Прошлый опыт Франции для Украины: член НАТО, но не его военной структуры? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 02.02.2022

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Германия

Прошлый опыт Франции для Украины: член НАТО, но не его военной структуры?

Россия требует от НАТО исключить перспективу присоединения Украины к альянсу. НАТО настаивает на праве государств присоединяться к любым союзам. Возможен ли тут компромисс?

На совместных маневрах военнослужащих Украины и стран НАТО Rapid trident, 2019 год

На совместных маневрах военнослужащих Украины и стран НАТО Rapid trident, 2019 год

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле 1 февраля Владимир Путин раскритиковал письменные ответы США и НАТО на российские требования гарантий безопасности. "Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО", - заявил российский президент.

На переговорах Путина и Орбана в Кремле, 1 февраля 2022 года

На переговорах Путина и Орбана в Кремле, 1 февраля 2022 года

А отвечая на вопрос одного из журналистов, он дал понять, что больше всего его тревожит перспектива вступления в НАТО Украины. "Представим себе, что Украина является членом НАТО: напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же как в Польше и в Румынии - кто помешает-то, - и начинает операции в Крыму, - говорил Путин согласно стенограмме на сайте Кремля. - Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет".

Переговоры о военной инфраструктуре НАТО возможны

В Берлине уже привыкли к выпадам российского президента в адрес НАТО и его обвинениям в нарушении блоком данных в свое время обещаний не расширяться на восток. Наверное, поэтому в официальном Берлине и не обратили внимание на тот факт, что Путин требует теперь вернуть не состав НАТО к состоянию на 1997 год, а его военную инфраструктуру, существовавшую в тот момент .

Разница - принципиальная. Одно дело - исключать из альянса страны, присоединившиеся к нему после 1997 года - Польшу, Чехию, Венгрию, государства Балтии, Болгарию, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию, Албанию, Черногорию, Северную Македонию. Скорее всего, и в Кремле понимают, что это невозможно.

НАТО и бывшие республики СССР

Другое дело - военные объекты, базы, контингенты военнослужащих, находящиеся на территории новых членов НАТО из числа стран Восточной и Центральной Европы, то есть, именно "военная инфраструктура блока", о которой и говорил Путин на пресс-конференции с Орбаном. О ней, как и о дополнительных мерах доверия, транспарентности и контроля в НАТО согласны вести переговоры и, очевидно, идти на уступки, дают понять источники DW в МИД Германии.

А что со столь пугающей российского президента перспективой присоединения Украины к Североатлантическому альянсу?

Опыт Франции: член НАТО, не входивший в военную инфраструктуру блока

Следует напомнить, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Германия, а таже Франция и Италия воспрепятствовали приглашению Украине и Грузии присоединиться к Плану действий по обретению членства в НАТО (Membership Action Plan - МАР).

В настоящее время официальный Берлин воздерживается от комментариев на этот счет. "В принципе каждое государство имеет возможность попросить принять его в оборонительный союз, а оборонительный союз может выразить к этому свое отношение, - ответил на вопрос DW официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) на правительственной пресс-конференции 2 февраля. - Но в настоящее время вопрос о приеме Украины в НАТО не стоит на повестке дня".

В немецких экспертных кругах тем временем размышляют о том, каким мог бы быть компромисс, на который могли бы согласиться, с одной стороны, Россия, с другой - Украина и НАТО, во имя деэскалации ситуации и учета российских интересов безопасности. Может быть, следует вспомнить о французском варианте членства в Североатлантическом альянсе?

Президент Франции Шарль де Голль, фото 1963 года

В 1966 году президент Шарль де Голль вывел Францию из военной структуры НАТО

Франция - участница НАТО с самого начала его создания в 1949 году. В 1966 году, однако, оставшись членом политической части блока, она вышла из его военных структур - Комитета военного планирования и Группы ядерного планирования. И вплоть до своего возвращения в них в 2009 году во Франции не было военных баз и прочих боевых объектов НАТО. Чем не вариант для Украины?

Пресс-секретарь МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christopher Burger) не нашелся, что сразу ответить, повторил тезис о суверенном праве государств присоединяться к тем или иным союзам, но потом добавил, что "мы готовы к серьезному диалогу о достижении договоренностей, повышающих безопасность в Европе, в том числе и безопасность России".

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    Автор: Михаил Бушуев


 

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