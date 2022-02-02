Ощущение предательства: что пишут СМИ ФРГ о встрече Орбана и Путина

На фоне напряженности на российско-украинской границе и обещаний ЕС наложить на Москву жесткие санкции в случае вторжения РФ в соседнее государство посещение Кремля премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник, 1 февраля, привлекло к себе особое внимание немецких СМИ.

Нежелание Орбана использовать жесткие слова в адрес президента России Владимира Путина, что укрепило бы тем самым единую позицию Евросоюза и НАТО, было воспринято журналистами в Германии как забота о личной выгоде и даже "предательство". Как могут повлиять итоги поездки Орбана в Россию на развитие кризиса вокруг Украины и результаты парламентских выборов в Венгрии, - в обзоре DW.

FAZ: Путин купил себе вето Венгрии на санкции ЕС?

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал свою страну излюбленным партнером в ЕС для авторитарных режимов", - пишет обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser). С его точки зрения, подобные отношения Будапешта с Россией и Китаем являются взаимовыгодными: "Орбан получает инвестиции в свою страну, а правители в Москве и Пекине извлекают выгоду от того, что Венгрия ставит под вопрос единство Запада по отношению к ним".

Райнхард Фезер

Как правило, Орбан "растягивает до последнего предела" границы возможного внутри ЕС и НАТО, однако избегает окончательного разрыва, отмечает автор комментария. Несмотря на выражение дружбы по отношению к Владимиру Путину, Орбан всегда поддерживал санкции ЕС против Москвы, продолжает Фезер.

Однако сегодня ситуация иная, полагает он: "Орбан все чаще подыгрывает российскому президенту, который угрожает миру в Европе". Обозреватель FAZ напоминает в этой связи о том, как глава МИД Венгрии "расхваливал отношения его страны с РФ и критиковал Украину", министр обороны Венгрии ставил под сомнение необходимость укрепления восточного фланга НАТО, а сам Орбан "выступил в Москве другом Путина и получил за это договор на поставки газа по более выгодной цене, чем для остальной Европы".

Резюмируя свои впечатления от визита венгерского премьера в российскую столицу, Райнхард Фезер отмечает: "Напрашивается вопрос: а не купил ли Путин за несколько месяцев до выборов в Венгрии вето Будапешта против санкций ЕС в случае нападения (России. - Ред.) на Украину?".

Handelsblatt: "На службе у властителя Кремля"

Газета Handelsblatt опубликовала комментарий на тему визита главы правительства Венгрии в Россию под названием "Виктор Орбан - на службе у властителя Кремля". По мнению автора публикации Йенса Мюнхрата (Jens Münchrath), угрозу для Украины, исходящую от Москвы, Орбан использовал, чтобы извлечь выгоду для собственной страны.

"Ни слова не проронил Орбан о военной угрозе Украине. Он сказал, что приехал "с миротворческой миссией". Однако это не помешало Орбану выпрашивать дешевый российский газ. Президент России Владимир Путин вполне может считать это успехом в миссии по внесению раскола в позиции Европы", - признает автор комментария.

Визит Орбана в Москву был особенно важен уже потому, что представлял собой первую личную встречу между Путиным и главой правительства одного из государств-членов НАТО со время начала эскалации конфликта вокруг Украины, констатирует Йенс Мюнхрат. По его оценке, Орбан, однако, посетил Кремль не как европейский лидер, а, скорее, как "коммивояжер, приехавший по собственным делам". "Это нанесло Европе вред, а большего вреда, чем в Москве, он (Орбан. - Ред.) сегодня не мог нанести нигде", - уверен Мюнхрат.

"Предательство - это сильное слово, - резюмирует обозреватель Handelsblatt. - С позиции восточноевропейских стран, таких как Польша, государства Балтии и, прежде всего, сама Украина, оправданный страх перед хозяином Кремля, который становится все более непредсказуемым, должен ощущаться именно так".

RND: "Встреча двух хладнокровных тактиков"

"Орбан не гнушается ничем. Он - хладнокровный тактик, которому личные интересы гораздо важнее, чем, например, интересы ЕС или НАТО. Если угодно, он - адвокат Путина в западном мире. Во всяком случае ни один глава правительства стран ЕС не координирует свою работу с Путиным так тесно, как Орбан", - пишет Дамир Фрас (Damir Fras) в комментарии, опубликованном изданиями немецкой редакционной сети RND. Переговоры Путина и Орбана в Кремле он называет встречей "одного хладнокровного тактика с другим хладнокровным тактиком".

По мнению Фраса, повестка Орбана в Москве отчасти была направлена "прямо против Украины". "С киевским правительством популист уже давно находится в состоянии раздора из-за венгерского меньшинства в Украине. Отношения двух стран стали еще хуже после того, как Москва и Будапешт несколько месяцев назад заключили новое энергетическое соглашение. Газ (в Венгрию. - Ред.) должен поступать через трубопровод "Турецкий поток". Транзитная страна Украина остается при этом в стороне и не получает больше денег за транспортировку газа", - напоминает Фрас.

С его точки зрения, поездка в Россию нужна была Орбану, чтобы добиться благосклонности избирателей, которым он теперь сможет обеспечить низкие цены на электроэнергию. "ЕС же Орбан нанес своим визитом в Москву очередной удар. Ведь снова становится очевидно, что европейцы не в состоянии проводить единую внешнюю политику, - подчеркивает автор комментария. - Встреча единомышленников в Москве не снизит напряженности в кризисе вокруг Украины ни на йоту. Радоваться этому будет лишь один человек: Путин".

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