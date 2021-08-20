 Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 28.09.2021

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Мнения

Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии

"Газпром" обеспечил Москве тройной геополитический успех, поскольку в Евросоюзе и Киеве сосредоточились на "Северном потоке-2" и недооценили "Турецкий поток", считает Андрей Гурков.

Владимир Путин и Виктор Орбан в Будапеште, 2017 год

Владимир Путин и Виктор Орбан в Будапеште, 2017 год

Европейцам следует взглянуть правде в глаза: подписав с "Газпромом" рассчитанный на 15 лет новый договор о поставках российского газа, Венгрия обеспечила Кремлю тройной геополитический успех. Благодаря этому контракту Москва продолжает последовательно сокращать газовый транзит через Украину, при этом она обостряет противоречия внутри Евросоюза, а заодно втягивает Киев в дипломатический конфликт с одним из европейских соседей.

Венгрия Виктора Орбана подрывает единство Евросоюза

Для Евросоюза это, безусловно, поражение - не стратегическое, но тактическое. Венгерский премьер Виктор Орбан в очередной раз подрывает единство ЕС, демонстрируя странам-союзникам и Еврокомиссии в Брюсселе свое пренебрежение к совместно выработанным позициям.

В вопросе украинского транзита общая позиция состоит в том, что российский газ должен и дальше в значительных объемах идти через Украину, чтобы обеспечивать не только ее экономические интересы, но и ее безопасность. Сохранение транзита рассматривается как своего рода страховка от возможных новых агрессивных действий России на украинской территории.

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Андрей Гурков

Однако Будапешт вновь пошел на сепаратные договоренности с Москвой, как это уже было в этом году с закупкой вакцины "Спутник V", не получившей официального допуска в ЕС. Ключевой элемент нового контракта с "Газпромом" состоит в том, что впредь Венгрия будет обеспечиваться российским газом в обход Украины.

Это стало технически возможным благодаря строительству российского газопровода "Турецкий поток": по одной его нитке газ по дну Черного моря поставляется в Турцию, по другой снабжаются Болгария и Греция, а также Сербия. Из этой балканской страны в Венгрию и будут поступать примерно три четверти тех объемов газа, которые до сих пор шли туда через Украину. Остальные кубометры предоставит Австрия. Таким образом, в "венгерской схеме" сокращения украинского транзита волей-неволей задействованы еще три члена ЕС, а также государство, намеренное в него вступить. 

"Северный поток-2" и "Турецкий поток" - две части единого плана Путина

Похоже, Брюссель все последние годы (в том числе, возможно, из-за активности Польши и стран Балтии) был настолько зафиксирован на "Северном потоке-2" и противодействии этому проекту, что недооценил значение "Турецкого потока" в стратегическом плане Владимира Путина лишить Украину газового транзита.

А ведь оба морских трубопровода - один на Балтике, другой в Черном море - являются частью единого стратегического плана Кремля пустить экспорт российского газа в Европу в обход Украины с севера и с юга. Не случайно оба трубопровода должны были, согласно первоначальному плану, одновременно войти в строй в декабре 2019 года, когда как раз истекал десятилетний российско-украинский договор о транзите. Этот план по целому ряду причин тогда сорвался, но в Москве от его конечной цели не отказались и теперь шаг за шагом к ней приближаются.

"Газпром" шаг за шагом приближается к цели

На Балтике "Газпром" достроил мощный "Северный поток-2" и сейчас добивается скорейшего разрешения на эксплуатацию сразу двух его ниток, для чего требуется исключение из правил Третьего энергопакета ЕС. Чтобы сделать ЕС более сговорчивым, российский поставщик опустошил свои европейские газохранилища и в условиях рекордного взлета цен на газ настойчиво дает Европе понять, что она подходит к зиме с рекордно низкими запасами голубого топлива.

А на юге "Газпром" дотянул наземное продолжение второй нитки "Турецкого потока", получившей название "Балканский поток", по территории Болгарии до Сербии, после чего договорился с Венгрией о новом долгосрочном контракте, предложив Будапешту особенно выгодные цены на газ, судя по сообщениям российских СМИ.

Берлину и Брюсселю нужные реалистичные сценарии, как ответить России

В этой ситуации Евросоюзу становится все труднее требовать от Москвы твердых, юридически закрепленных гарантий сохранения транзита через Украину после истечения в 2024 году ныне действующего пятилетнего российско-украинского договора. На эти гарантии очень надеялась пока еще исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). О них она говорила в июле с президентом США Байденом, но не смогла договориться в августе с президентом РФ Путиным. 

Преемнику Меркель и новому правительству Германии следует первым делом прекратить повторять звучавшую все последние годы в Берлине мантру о том, что "Северный поток-2" - это чисто экономический проект. А затем, признав его проектом геополитическим, вместе с Брюсселем тщательно подготовить реалистичные сценарии на тот случай, если Россия так и не даст убедительных гарантий сохранения украинского транзита или пообещает лишь незначительные объемы. При этом придется учитывать экономические интересы всего ЕС и сохраняющуюся пока энергетическую зависимость от РФ.

Киеву не стоит вести арьергардные бои из-за транзита газа

Украинским властям, в свою очередь, вряд ли стоит сейчас обострять отношения со своим западным соседом Венгрией (демарша в виде вызова венгерского посла в МИД для объяснений вполне достаточно), поскольку это все равно ничего не даст и будет только на руку Кремлю. Вместо того, чтобы вести многочисленные арьергардные бои в попытках остановить "северный" и "южный" потоки, Киеву следовало бы сосредоточить все имеющиеся силы на другом направлении - на модернизации украинской экономики. Чем успешнее эта модернизация пойдет, тем быстрее будет снижаться зависимость Украины от транзита российского газа и расти ее обороноспособность.     

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:28

Европа подозревает Кремль в газовом шантаже

 

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