Берлин и Москва обсуждают транзит газа через Украину после 2024 года

Георг Вальдерзе (Georg Graf Waldersee), недавно назначенный спецпредставителем правительства Германии по вопросам транзита газа через Украину, провел первые переговоры в России. В среду, 8 сентября, Вальдерзе встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

"В ходе рабочей встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", - говорится в сообщении правительства РФ.

Германия неоднократно заявляла о необходимости сохранить транзит газа через Украину и после 2024 года, когда заканчивается текущий договор о транзите. Этот пункт стал частью договоренностей, достигнутых в июле между канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом США Джо Байденом. В обмен на отказ Вашингтона от новых санкций против проекта "Северный поток - 2" Берлин, помимо прочего, обязался добиться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года.

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