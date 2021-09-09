 Берлин и Москва обсуждают транзит газа через Украину после 2024 года | Новости из Германии о России | DW | 09.09.2021

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Россия

Берлин и Москва обсуждают транзит газа через Украину после 2024 года

В Москве начались консультации о продлении транзита газа через Украину по истечении срока нынешнего контракта. От Германии в них участвует спецпредставитель правительства ФРГ Георг Вальдерзе.

Украинский рабочий на газовой станции

Георг Вальдерзе (Georg Graf Waldersee), недавно назначенный спецпредставителем правительства Германии по вопросам транзита газа через Украину, провел первые переговоры в России. В среду, 8 сентября, Вальдерзе встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

"В ходе рабочей встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", - говорится в сообщении правительства РФ.

Германия неоднократно заявляла о необходимости сохранить транзит газа через Украину и после 2024 года, когда заканчивается текущий договор о транзите. Этот пункт стал частью договоренностей, достигнутых в июле между канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом США Джо Байденом. В обмен на отказ Вашингтона от новых санкций против проекта "Северный поток - 2" Берлин, помимо прочего, обязался добиться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года.

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    Автор: Роман Гончаренко


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