 Меркель: Германии важно сохранить транзит газа через Украину | Новости из Германии о Германии | DW | 22.07.2021

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Германия

Меркель: Германии важно сохранить транзит газа через Украину

В беседе с журналистами канцлер ФРГ допустила введение новых санкций против Кремля, если транзит газа через Украину окажется под угрозой.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине, 22 июля 2021 года

Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине

Германия допускает введение новых санкций против России, если Кремль будет использовать газопровод "Северный поток - 2" для давления на Киев и статус Украины как транзитной страны окажется под угрозой. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на традиционной так называемой "летней пресс-конференции" в четверг, 22 июля, в Берлине. "Мы не являемся абсолютно беззащитными", - подчеркнула глава германского правительства.

Отвечая на вопросы журналистов, она назвала договоренность между ФРГ и США по строительству газопровода "хорошим шагом", который потребовал от обеих сторон готовности к компромиссам, а также напомнила об обещаниях Москвы  не использовать энергоресурсы в качестве оружия. 

Меркель - о необходимости диалога с Москвой

В то же время Ангела Меркель подчеркнула, что Берлину необходимо поддерживать диалог с руководством РФ, несмотря на многочисленные конфликты с Москвой. "Думаю, нам всегда следует быть заинтересованными в диалоге с Россией, в том числе в ситуациях, когда ценности, на которых мы основываем свои политические действия, существенно различаются", - отметила канцлер ФРГ, упомянув в связи с этим судьбу неправительственных организаций в РФ, а также конфликт на востоке Украины.

Комментируя разные позиции Германии и восточноевропейских стран в вопросе строительства "Северного потока - 2", Меркель заявила, что соглашение между Берлином и Вашингтоном не привело к устранению различий, но и не усугубило их.

Киев отрицает причастность к подготовке соглашения по "СП - 2"

Между тем в Киеве сообщили, что украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по проекту газопровода "Северный поток - 2", однако продолжает диалог со всеми своими партнерами "в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом".

"Нет сомнений, что единственным "выгодоприобретателем" кризиса в нашем регионе является Россия", - заявил 22 июля официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, добавив, что Киев призывает США и Германию "ответственно отнестись к нейтрализации угроз "Северного потока - 2".

Ранее в Госдепе США сообщили, что перед подписанием соглашения с Германией по "Северному потоку - 2" Вашингтон взаимодействовал с Киевом и включил идеи Украины в это заявление.

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    Автор: Андрей Гурков


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