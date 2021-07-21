Меркель: Германии важно сохранить транзит газа через Украину
В беседе с журналистами канцлер ФРГ допустила введение новых санкций против Кремля, если транзит газа через Украину окажется под угрозой.
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Германия допускает введение новых санкций против России, если Кремль будет использовать газопровод "Северный поток - 2" для давления на Киев и статус Украины как транзитной страны окажется под угрозой. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на традиционной так называемой "летней пресс-конференции" в четверг, 22 июля, в Берлине. "Мы не являемся абсолютно беззащитными", - подчеркнула глава германского правительства.
Отвечая на вопросы журналистов, она назвала договоренность между ФРГ и США по строительству газопровода "хорошим шагом", который потребовал от обеих сторон готовности к компромиссам, а также напомнила об обещаниях Москвы не использовать энергоресурсы в качестве оружия.
Меркель - о необходимости диалога с Москвой
В то же время Ангела Меркель подчеркнула, что Берлину необходимо поддерживать диалог с руководством РФ, несмотря на многочисленные конфликты с Москвой. "Думаю, нам всегда следует быть заинтересованными в диалоге с Россией, в том числе в ситуациях, когда ценности, на которых мы основываем свои политические действия, существенно различаются", - отметила канцлер ФРГ, упомянув в связи с этим судьбу неправительственных организаций в РФ, а также конфликт на востоке Украины.
Комментируя разные позиции Германии и восточноевропейских стран в вопросе строительства "Северного потока - 2", Меркель заявила, что соглашение между Берлином и Вашингтоном не привело к устранению различий, но и не усугубило их.
Киев отрицает причастность к подготовке соглашения по "СП - 2"
"Нет сомнений, что единственным "выгодоприобретателем" кризиса в нашем регионе является Россия", - заявил 22 июля официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, добавив, что Киев призывает США и Германию "ответственно отнестись к нейтрализации угроз "Северного потока - 2".
Ранее в Госдепе США сообщили, что перед подписанием соглашения с Германией по "Северному потоку - 2" Вашингтон взаимодействовал с Киевом и включил идеи Украины в это заявление.
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