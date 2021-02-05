Депутат из партии Меркель резко критикует проект "Северного потока - 2"

Соглашение между Германией и США по газопроводу "Северный поток - 2" - это правильный шаг, однако сам по себе этот проект является "ошибкой". Такое мнение высказал в четверг, 22 июля, председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в интервью онлайн-изданию Deutshlandfunk.

По словам политика из Христианско-демократического союза, трубопровод, по которому российский газ должен поставляться в Европу по дну Балтийского моря, - "политическое оружие" в руках президента РФ Владимира Путина, оно угрожает политической самостоятельности Украины. По окончании строительства "Северного потока - 2" Москва уже не будет зависеть от Украины в плане транзита, напомнил Рёттген. "В таких условиях Германия и США обязаны оказывать Украине еще более интенсивную поддержку", - заключил он.

Вместе с тем Норберт Рёттген приветствовал спад напряженности в отношениях между Германией и США, достигнутый благодаря соглашению по "Северному потоку - 2". В противном случае в этой сфере мог бы возникнуть длительный спор, подчеркнул Рёттеген в интервью другому изданию - ежедневной газете Die Welt.

Критика "Северного потока - 2" в Германии

Среди тех, кто в Германии выступает против газопровода, - и представители партии "зеленых". В конце июня кандидат партии на пост канцлера страны Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала не выдавать компании Nord Stream 2, реализующей проект, последнее разрешение на строительство, необходимое для завершения укладки. При этом политик заявила, что в крайнем случае "нужно быть готовым и к тому, чтобы выплатить компенсации за отказ от завершения проекта".

В свою очередь, замглавы фракции "зеленых" в бундестаге Оливер Кришер (Oliver Krischer), а также эксперт партии по Восточной Европе Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin) назвали соглашение по "Северному потоку - 2" между Германией и США "горьким откатом назад в плане защиты климата".

Кто поддерживает "СП - 2" в ФРГ

Со своей стороны, Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) приветствовала заключение соглашения, назвав компромисс в споре о "Северном потоке - 2" "добрым знаком". Тот факт, что правительство США отказалось от введения санкций против предприятий, задействованных в этом масштабном проекте, был воспринят немецкими компаниями в России "с облегчением и оптимизмом", подчеркнул 22 июля президент AHK Райнер Зеле (Rainer Seele).

Поддержала соглашение и глава земельного правительства Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig). "Правительство нашей федеральной земли всегда выступало за строительство газопровода. И мы всегда выступали за продолжение этого строительства", - подчеркнула она вечером 21 июля. Эту позицию политик мотивировала тем, что газ необходим Германии в период перехода от атомной и угольной энергии к ее возобновляемым источникам.

Россия считает "враждебным" соглашение по "Северному потоку - 2"

Между тем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал тон соглашения между Германией и США по "Северному потоку - 2" "враждебным". "Мы никогда не использовали наши энергетические ресурсы в качестве инструмента политического давления", - заявил дипломат. Возможные новые санкции в отношении Москвы, если та все же будет оказывать давление на Киев, Антонов назвал "недопустимыми" и обвинил Берлин и Вашингтон в "русофобии".

В середине июля гендиректор компании-оператора газопровода "Северный поток -2" Маттиас Варниг (Matthias Warnig) в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt отметил, что строительство должно быть завершено к концу августа. Ожидается, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца 2021 года, добавил он.

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