Депутат из партии Меркель резко критикует проект "Северного потока - 2"

По словам политика из Христианско-демократического союза, трубопровод, по которому российский газ должен поставляться в Европу по дну Балтийского моря, - "политическое оружие" в руках президента РФ Владимира Путина, оно угрожает политической самостоятельности Украины. По окончании строительства "Северного потока - 2" Москва уже не будет зависеть от Украины в плане транзита, напомнил Рёттген. "В таких условиях Германия и США обязаны оказывать Украине еще более интенсивную поддержку", - заключил он.
Вместе с тем Норберт Рёттген приветствовал спад напряженности в отношениях между Германией и США, достигнутый благодаря соглашению по "Северному потоку - 2". В противном случае в этой сфере мог бы возникнуть длительный спор, подчеркнул Рёттеген в интервью другому изданию - ежедневной газете Die Welt.
Критика "Северного потока - 2" в Германии
Среди тех, кто в Германии выступает против газопровода, - и представители партии "зеленых". В конце июня кандидат партии на пост канцлера страны Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала не выдавать компании Nord Stream 2, реализующей проект, последнее разрешение на строительство, необходимое для завершения укладки. При этом политик заявила, что в крайнем случае "нужно быть готовым и к тому, чтобы выплатить компенсации за отказ от завершения проекта".
В свою очередь, замглавы фракции "зеленых" в бундестаге Оливер Кришер (Oliver Krischer), а также эксперт партии по Восточной Европе Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin) назвали соглашение по "Северному потоку - 2" между Германией и США "горьким откатом назад в плане защиты климата".
Кто поддерживает "СП - 2" в ФРГ
Со своей стороны, Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) приветствовала заключение соглашения, назвав компромисс в споре о "Северном потоке - 2" "добрым знаком". Тот факт, что правительство США отказалось от введения санкций против предприятий, задействованных в этом масштабном проекте, был воспринят немецкими компаниями в России "с облегчением и оптимизмом", подчеркнул 22 июля президент AHK Райнер Зеле (Rainer Seele).
Поддержала соглашение и глава земельного правительства Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig). "Правительство нашей федеральной земли всегда выступало за строительство газопровода. И мы всегда выступали за продолжение этого строительства", - подчеркнула она вечером 21 июля. Эту позицию политик мотивировала тем, что газ необходим Германии в период перехода от атомной и угольной энергии к ее возобновляемым источникам.
Россия считает "враждебным" соглашение по "Северному потоку - 2"
Между тем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал тон соглашения между Германией и США по "Северному потоку - 2" "враждебным". "Мы никогда не использовали наши энергетические ресурсы в качестве инструмента политического давления", - заявил дипломат. Возможные новые санкции в отношении Москвы, если та все же будет оказывать давление на Киев, Антонов назвал "недопустимыми" и обвинил Берлин и Вашингтон в "русофобии".
В середине июля гендиректор компании-оператора газопровода "Северный поток -2" Маттиас Варниг (Matthias Warnig) в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt отметил, что строительство должно быть завершено к концу августа. Ожидается, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца 2021 года, добавил он.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
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Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.
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TAP: Азербайджан снабжает юг Европы
В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.
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До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.
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"Ямал СПГ" явно предпочитает Европу
Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.