Лавров высказался о проекте соглашения ФРГ и США по “Северному потоку - 2”

"Любая угроза санкций - новая, старая или текущая - не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН", - такой ответ в интервью "Интерфаксу" дал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя проект соглашения между США и ФРГ по"Северному потоку - 2".

Отметив, что слышал о том, как предположительно завершились германо-американские переговоры в отношении этого проекта, глав российского МИДа сказал, что предпочитает "дождаться официального объявления". Но из того, что "утекло" в средства массовой информации, поражает - если это правда - договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна... Посмотрим, как это будет окончательно оформлено", - заявил Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее, что в Кремле знают об "определенных пониманиях", достигнутых на переговорах Берлина и Вашингтона по "Северному потоку - 2", но деталями не располагают.

Берлин и Вашингтон, похоже, договорились

То, что в споре по "Северному потоку - 2" скоро будет достигнуто соглашение, дал понять официальный представитель госдепартамента США. "Немцы сделали выгодные предложения", - заявил он, ссылаясь на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента США Джо Байдена на прошлой неделе в Белом доме. По его словам, обе стороны приблизились к общей цели - "не дать России использовать энергоносители в качестве оружия".

Во время своего визита в Вашингтон Меркель признала, что разногласия с Байденом у нее существуют. При этом оба лидера пришли к соглашению относительно того, что даже после ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" Украина должна оставаться транзитной страной для российского природного газа. Между тем критики проекта, связанного с транспортировкой российского газа в Германию, выражают беспокойство: они опасаются того, что зависимость Европы от российского газа усилится, а традиционным странам-транзитерам, в частности Украине, будет нанесен экономический ущерб.

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