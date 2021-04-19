 Лавров высказался о проекте соглашения ФРГ и США по “Северному потоку - 2” | Новости политики из Германии | DW | 21.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Политика

Лавров высказался о проекте соглашения ФРГ и США по “Северному потоку - 2”

Любая угроза санкций в отношении России из-за "Северного потока - 2" неприемлема, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

"Любая угроза санкций - новая, старая или текущая - не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН", - такой ответ в интервью "Интерфаксу" дал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя проект соглашения между США и ФРГ по"Северному потоку - 2".  

Отметив, что слышал о том, как предположительно завершились германо-американские переговоры в отношении этого проекта, глав российского МИДа сказал, что предпочитает "дождаться официального объявления". Но из того, что "утекло" в средства массовой информации, поражает - если это правда - договоренность о том, что  Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна... Посмотрим, как это будет окончательно оформлено", - заявил Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее, что в Кремле знают об "определенных пониманиях", достигнутых на переговорах  Берлина и Вашингтона  по "Северному потоку - 2", но деталями не располагают.

Берлин и Вашингтон, похоже, договорились

То, что в споре по "Северному потоку - 2" скоро будет достигнуто соглашение, дал понять официальный представитель госдепартамента США. "Немцы сделали выгодные предложения", - заявил он, ссылаясь на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента США Джо Байдена на прошлой неделе в Белом доме. По его словам, обе стороны приблизились к общей цели - "не дать России использовать энергоносители в качестве оружия".

Во время своего визита в Вашингтон Меркель признала, что разногласия с Байденом у нее существуют. При этом оба лидера пришли к соглашению относительно того, что даже после ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" Украина должна оставаться транзитной страной для российского природного газа. Между тем критики проекта, связанного с транспортировкой российского газа в Германию, выражают беспокойство: они опасаются того, что зависимость Европы от российского газа усилится, а традиционным странам-транзитерам, в частности Украине, будет нанесен экономический ущерб.

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:46

"Северный поток-2": о чем именно договорились Меркель и Байден (16.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Наземное продолжение "Северного потока-2": как аукнулись санкции США для EUGAL? (20.07.2021)  

Зачем Меркель на самом деле полетела к Байдену? Спойлер: спасать "Северный поток-2" (15.07.21)  

Также по теме

Leader of Germany's Green Party Annalena Baerbock is seen during the delegates' conference in Bielefeld, Germany November 16, 2019. REUTERS/Leon Kuegeler

Канцлер Анналена Бербок? "Зеленых" на выборы поведет критик "Северного потока - 2" 19.04.2021

Новым канцлером Германии может стать сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок. На выборах в бундестаг она станет кандидатом на пост главы правительства от партии, у которой есть шанс его возглавить.

Workers paint over a graffiti depicting jailed Russian opposition politician Alexei Navalny in Saint Petersburg, Russia April 28, 2021. The graffiti reads: The hero of the new age. REUTERS/Anton Vaganov

В Вашингтоне сообщили о подготовке новых санкций из-за отравления Навального 20.06.2021

Помощник Джо Байдена Джейк Салливан заявил о готовящемся новом пакете санкций, связанных с применением Россией химического оружия.

FILE PHOTO: The pipe-laying vessel Fortuna, which may be used to complete the construction of the Nord Stream 2 Baltic Sea gas pipeline, makes its way to Wismar, Germany, September 30, 2020. REUTERS/Oliver Denzer/File Photo

Комментарий: Призывы остановить "Северный поток - 2" помогают Путину 08.02.2021

В Германии - после ареста Навального и подавления демонстраций в его поддержку - снова звучат призывы остановить "Северный поток - 2". Это опасный самообман, считает Роман Гончаренко.

Реклама

Самые читаемые

Наводнение в Германии: почему вода разрушила целые города?  

Bloomberg: США и ФРГ готовят ответные меры по "Северному потоку - 2"  

Во сколько России обходится поддержка Беларуси  