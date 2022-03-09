Брюссель предложил кардинально сократить зависимость от российского газа

В Еврокомиссии уверены, что ЕС в этом году сможет сократить зависимость от российского газа на две трети уже в этом году. Среди мер - импорт сжиженного газа и возобновляемая энергетика.