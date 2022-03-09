Энергетика

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Сфера экономики, цель которой - преобразование, распределение и использование энергетических ресурсов всех видов.
Энергетику подразделяют на традиционную - тепловую, гидро- и ядерную энергетику - и альтернативную, использующую в основном энергию солнца и ветра.
Гуманитарный кризис в городах, которые окружили и обстреливают российские войска. Ежедневно гибнут мирные жители. Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" предупредила об угрозе высвобождения радиоактивных веществ в результате обесточивания Чернобыльской АЭС, которое произошло в результате боевых действий.
Новый пакет штрафных мер направлен против российских банков, олигархов и сферы высоких технологий. В то же время Байден решил пока не отключать Россию от SWIFT и не вводить санкций против энергетического сектора РФ.