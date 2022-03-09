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Энергетика

Сфера экономики, цель которой - преобразование, распределение и использование энергетических ресурсов всех видов.

Энергетику подразделяют на традиционную - тепловую, гидро- и ядерную энергетику - и альтернативную, использующую в основном энергию солнца и ветра.

Обстрелы, гуманитарный кризис, эвакуация: хроника войны в Украине - день 14-й (09.03.2022) 09.03.2022

Гуманитарный кризис в городах, которые окружили и обстреливают российские войска. Ежедневно гибнут мирные жители. Украинская национальная энергетическая компания "Энергоатом" предупредила об угрозе высвобождения радиоактивных веществ в результате обесточивания Чернобыльской АЭС, которое произошло в результате боевых действий.

Запад лишит Путина денег: введут ли эмбарго на нефть и газ из России? DW Новости (08.03.2022) 08.03.2022

В течение часа - о том, что происходит в Украине, о реакции Запада на действия Кремля, санкциях и их последствиях.

Брюссель предложил кардинально сократить зависимость от российского газа

Брюссель предложил кардинально сократить зависимость от российского газа 08.03.2022

В Еврокомиссии уверены, что ЕС в этом году сможет сократить зависимость от российского газа на две трети уже в этом году. Среди мер - импорт сжиженного газа и возобновляемая энергетика.

США и Венесуэла ведут переговоры об энергетике

США и Венесуэла ведут переговоры об энергетике 08.03.2022

В связи с российским вторжением в Украину США ищут альтернативные источники поставок энергоносителей. В Каракасе прошли первые переговоры на высоком уровне по энергетическим вопросам.
Экоактивистка Луиза Нойбауэр: Германия финансирует войну Путина

Экоактивистка Луиза Нойбауэр: "Германия финансирует войну Путина" 07.03.2022

Немецкая активистка движения Fridays for Future в связи с нападением России на Украину призывает к более быстрому переходу Германии на альтернативную энергетику.
Энергоатом Украины: Мы не контролируем безопасность на Запорожской АЭС

"Энергоатом" Украины: "Мы не контролируем безопасность на Запорожской АЭС" 04.03.2022

О текущей ситуации на Запорожской атомной электростанции DW говорила с Петром Котиным, руководителем НАЭК "Энергоатом", компанией-оператором всех действующих АЭС Украины.
Война идет, газ течет, цены растут. Рынок ждет эмбарго на поставки из России?

Война идет, газ течет, цены растут. Рынок ждет эмбарго на поставки из России? 03.03.2022

"Газпром" увеличил транзит через Украину, а цены на газ бьют рекорды. Сильно дорожает и нефть. Ажиотажный спрос может быть предвестником отказа Европы от энергоносителей из РФ.
Власти хотят к 2035 году полностью обеспечить ФРГ возобновляемой электроэнергией

Власти хотят к 2035 году полностью обеспечить ФРГ возобновляемой электроэнергией 28.02.2022

Переход к возобновляемой энергетике позволит ФРГ забыть о газе, нефти и угле из РФ, заявил парламентский статс-секретарь в Минэкономики. В планах - к 2030 году удвоить мощность ветровых станций на суше.
Канцлер ФРГ Шольц: Поворотный момент в истории континента

Канцлер ФРГ Шольц: Поворотный момент в истории континента 27.02.2022

Лично Владимир Путин отвечает за нападение на Украину, ставя под угрозу всю систему безопасности в Европе, но это станет катастрофой для России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Саммит ЕС согласовал новые санкции против Москвы за войну с Украиной

Саммит ЕС согласовал новые санкции против Москвы за войну с Украиной 25.02.2022

В ответ на вторжение России в Украину лидеры стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций, направленных, в частности, против финансового, транспортного и энергетического секторов РФ.
Президент США Байден объявил о введении сокрушительных санкций против России

Президент США Байден объявил о введении "сокрушительных" санкций против России 24.02.2022

Новый пакет штрафных мер направлен против российских банков, олигархов и сферы высоких технологий. В то же время Байден решил пока не отключать Россию от SWIFT и не вводить санкций против энергетического сектора РФ.

Санкции Запада: во сколько россиянам обойдутся действия Путина в Донбассе (23.02.2022) 23.02.2022

Канцлер ФРГ остановил сертификацию Северного потока-2. Насколько чувствительным станет удар по энергетическому сектору России? И насколько болезненными для обычных россиян станут санкции Запада?

Шок в США: как рекордная инфляция бьет по американцам (11.02.2022) 11.02.2022

Сильнее других последствия инфляции ощущают на себе американцы с невысоким уровнем доходов.
Макрон объявил о планах запуска во Франции новых ядерных реакторов

Макрон объявил о планах запуска во Франции новых ядерных реакторов 10.02.2022

По словам президента Франции, страна построит не менее шести ядерных реакторов нового поколения, а также рассмотрит вопрос строительства еще восьми. Это должно помочь достичь углеродной нейтральности к 2050 году.
Россия перекроет газ? Как ФРГ пережила нефтяное эмбарго ОПЕК 1973 года

Россия перекроет газ? Как ФРГ пережила нефтяное эмбарго ОПЕК 1973 года 09.02.2022

Полвека назад шантаж арабских экспортеров нефти заставил Западную Германию принять чрезвычайные меры против дефицита топлива - и навсегда изменил энергетику Европы.

Малоснежная зима грозит Центральной Азии водно-энергетическим кризисом

Малоснежная зима грозит Центральной Азии водно-энергетическим кризисом 08.02.2022

Ситуация с распределением водных и энергоресурсов в Центральной Азии заметно ухудшилась. Из-за нехватки воды возможны серьезные разногласия между странами региона. Детали - у DW.
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