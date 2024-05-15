Биометан из Украины вместо газа из России: Киев дал добро

Новый закон о таможне открывает украинскому "зеленому" газу дорогу на рынки Европы. В Германии призывают к энергетическому партнерству и срочным изменениям в законодательстве.

"Зеленый свет для зеленой энергии: Украина открывает ворота для торговли биометаном с Германией". Так головная организация немецкой газовой промышленности Zukunft Gas ("Будущее с газом") озаглавила сообщение для прессы, посвященное подписанию 14 мая украинским президентом Владимиром Зеленским закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины. Они касаются таможенного оформления биометана. Закон был принят Верховной Радой еще в конце марта.

На таможне биогаз теперь равен природному газу

То, что на первый взгляд может показаться всего лишь незначительной корректировкой действующего украинского законодательства, лоббистская организация немецких газовиков расценила как важный или даже поворотный момент в энергетическом сотрудничестве между Германией и Украиной.

Глава объединения Zukunft Gas Тимм Келер - главный лоббист немецких газовиков Фото: Lotte Ostermann/Zukunft Gas

"Снятие в Украине экспортных ограничений для биометана является решающим шагом вперед, который обеспечит двум странам значительные преимущества, - заявил глава Zukunft Gas Тимм Келер (Timm Kehler). - Для Германии это означает дальнейший важный вклад в отказ от ископаемых энергоносителей в нашем энергоснабжении, а для измученной войной Украины это шанс извлечь экономическую выгоду из использования своего огромного потенциала в области биометана".

Речь идет о том, чтобы по тем трубопроводам на украинской территории, по которым десятилетиями транзитом в Европу шел российский природный газ, впредь прокачивать в сторону ЕС украинский биометан. Это возобновляемое топливо мощный аграрный сектор Украины мог бы производить в больших количествах на биогазовых установках из отходов сельскохозяйственного производства. Биометан - это очищенный биогаз, он аналогичен по своим свойствам обычному, добываемому из-под земли метану. Новый украинский закон приравнял экспорт "зеленого" топлива к экспорту ископаемого, природного газа, теперь они будут одинаково оформляться на таможне.

Потенциал Украины оценивается в 20 млрд кубометров в год

"В Украине не было и нет прямого запрета на экспорт биометана, но до сих пор не были прописаны таможенные процедуры. Именно поэтому без внесения изменения в Таможенный кодекс экспорт биометана оставался в "серой" зоне с точки зрения законодательства", - поясняет украинский информационный портал "Обозреватель". Производители биометана, пишет он, рассчитывают, что вступивший теперь в силу закон "позволит экспортировать этот ресурс, а значит, привлекать валютную выручку и инвестиции в новые мощности для производства".

Информационное агентство "Интерфакс-Украина" писало, что украинские производители биометана оценивают потенциал своей отрасли в 20 млрд кубометров в год. В Zukunft Gas исходят из того, что Украина, обладая аграрными площадями в 33 млн гектаров, могла бы ежегодно производить даже до 220 тераватт-часов (или 22 млрд кубометров) биогаза. Это, чисто арифметически, более четверти того природного газа, который Германия потребляет в настоящее время в течение года.

Биогазовая установка в западногерманской федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн Фото: Gero Rueter/DW

"Энергетическое партнерство между Германией и Украиной может стать образцом того, как международное сотрудничество помогает справляться с глобальными вызовами", - считает Тимм Келер, имея в виду защиту климата и переход на возобновляемые источники энергии. В Zukunft Gas считают, что роль биометана в энергетическом переходе часто недооценивают, хотя впредь без него не смогут обойтись ни в промышленности, ни на транспорте, ни при производстве электроэнергии и тепла. "На пути в "зеленое" будущее биометан может стать тем фактором, который изменит ситуацию (Gamechanger)", - подчеркнул глава объединения немецких газовиков в заявлении для прессы.

От нового украинского закона может выиграть Австрия

Теперь, по его словам, "от немецкой стороны срочно требуется решительность для того, чтобы преодолеть нормативные барьеры и обеспечить условия для процветающего поверх государственных границ рынка биометана". Иными словами, определенные изменения необходимо внести и в законодательство ФРГ. Какие именно, Zukunft Gas четко сформулировала еще в октябре 2023 года, когда вместе с берлинским "Центром либеральной современности" (Zentrum Liberale Moderne, LibMod) представила исследованием под названием "Использование потенциалов: выстраивание германо-украинской биометановой кооперации" .

Биогазовая установка в австрийской федеральной земле Бургенланд использует в качестве сырья траву, клевер, стебли подсолнечника Фото: Robert Jäger/APA/picture alliance

То, что прошлой осенью могло показаться делом отдаленного и уж во всяком случае не ближайшего будущего, сейчас, всего полгода спустя, благодаря новому украинскому закону обретает все более конкретные черты. Дело теперь за созданием благоприятных юридических предпосылок со стороны Германии и Евросоюза.

Вполне возможно, что законодательный процесс в странах ЕС ускорит то, что в конце 2024 года заканчивается пятилетний контракт на транзит российского газа по украинской территории, и Киев не будет его продлевать. В результате без поставок из России может оказаться Австрия, крупнейший получатель объемов, идущих сейчас через Украину. Это, по данным австрийских СМИ, примерно 6 млрд кубометров в год.

Так что украинские биогазовые установки, чисто арифметически, могли бы в перспективе

полностью заменить Австрии российский газ, причем заменить его экологичным, "зеленым" топливом. И при этом оставались бы еще многие миллиарды кубометров украинского биометана, которые можно было бы по имеющимся газопроводам прокачивать по австрийской территории дальше в Германию.