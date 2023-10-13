Биометан из Украины поможет Германии заменить газ из России

Поставки биометана? Из Украины? В Германию и другие страны ЕС? Насколько все это реалистично в обозримом будущем? И так ли уж важна сама эта тема, особенно сейчас, в разгар войны? Если бы за исследованием под названием "Использование потенциалов: выстраивание германо-украинской биометановой кооперации" стоял только берлинский "Центр либеральной современности" (Zentrum Liberale Moderne, LibMod), его публикацию можно было бы принять за чисто экологическую инициативу, поскольку этот аналитический центр близок к "зеленым", хотя и позиционируется как надпартийный.

Совместная инициатива LibMod и Zukunft Gas

Однако за этим исследованием, а точнее говоря - за этим проектом, стоит и Zukunft Gas - головная лоббистская организация немецкой газовой промышленности, весьма далекая, мягко говоря, от "зеленых". Еще совсем недавно она ратовала за тесное сотрудничество с российским "Газпромом" и активно поддерживала газопровод "Северный поток - 2", с которым, в свою очередь, решительно боролся LibMod. И вот теперь два недавних идейных противника объединили свои усилия, чтобы впредь совместно лоббировать в коридорах власти в Берлине идею быстрого налаживания сотрудничества с Украиной в сфере биометана.

Основатель и руководитель берлинского аналитического центра LibMod Ральф Фюкс Фото: Begzada Kilian/RBB

Действительно, взаимодействие двух этих организаций выглядит удивительным, однако "после российского нападения на Украину возврата к природному газу из России не будет как из климатических, так и из геополитических соображений", подчеркнул основатель и руководитель LibMod Ральф Фюкс (Ralf Fücks) во время виртуальной презентации исследования, состоявшейся 12 октября в берлинской штаб-квартире Zukunft Gas.

В свою очередь глава головной организации немецких газовиков Тимм Келер (Timm Kehler) подчеркнул, что "наше энергоснабжение в будущем будут обеспечивать "зеленая" электроэнергия и новые газы. К новым газам относятся возобновляемые и декарбонизированные газы - такие, как водород и биометан". Биометаном, пояснил специалист, называется получаемый на биогазовых установках, но затем очищенный биогаз, который по своим свойствам аналогичен обычному метану. Поэтому биометан можно прокачивать по уже проложенным газопроводам, хранить в имеющихся ПХГ и использовать всюду, где сегодня применяется ископаемый природный газ: в электроэнергетике, при отоплении жилья, в промышленности, на транспорте.

"Зеленый" водород - в будущем, биометан - уже сейчас

А Украина, отметили оба выступающих, имеет как разветвленную газотранспортную инфраструктуру, ориентированную в сторону ЕС, так и мощную сельскохозяйственную отрасль с огромным потенциалом для производства биогаза и, соответственно, биометана. При этом сегодня, подчеркнул Ральф Фюкс, уже не будут повторяться ошибки прошлых лет, когда в некоторых регионах мира ради производства биотоплива специально выращивали, к примеру, кукурузу, и это вело, с одной стороны, к появлению монокультур, а с другой - порождало острые дискуссии о том, допустимо ли вообще превращать продовольствие в энергоносители. Но этот этап пройден, заверил глава LibMod, сегодня на производство биометана идут только сельскохозяйственные отходы, например солома кукурузы.

По его словам, в последнее время много говорилось о перспективах сотрудничества между ЕС и Украиной в сфере "зеленого" водорода", получаемого путем электролиза воды с использованием электроэнергии из возобновляемых источников. Но это все же отдаленная перспектива, поскольку еще предстоит создать необходимые крупные производственные мощности, на что мало какой инвестор пойдет в условиях войны.

Тимм Келер, глава лоббистской организации немецкой газовой промышленности Zukunft Gas Фото: Lotte Ostermann/Zukunft Gas

"А вот к поставкам биометана, в том числе благодаря децентрализованному характеру его производства, можно было бы приступить хоть сейчас, нужно только обеспечить финансовые и правовые рамки", - указал Ральф Фюкс. С ним согласился Тимм Келер, который использовал образную фигуру речи: "Начать можно было бы буквально в следующий понедельник". И он тоже сослался на децентрализованные структуры.

Иными словами, биогаз производится в Украине, как и в других странах, на большом количестве сравнительно небольших установок, обстреливать которые для российской армии просто не имеет смысла - Россия при целенаправленном разрушении украинской энергетической инфраструктуры наносит удары по куда более крупным объектам, например, по электростанциям. Этот аргумент мог бы убедить потенциальных инвесторов, тем более что сооружение биогазовых установок не требует слишком больших средств, которые Германия к тому же могла бы подстраховать, предоставляя инвестиционные гарантии.

Дополнительный прибыльный бизнес для фермеров Украины

Так что едва ли не ключевым препятствием на пути быстрого развития украино-европейского и украино-германского сотрудничества в области биометана представляются сейчас правовые, законодательные проблемы, включая вопросы сертифицирования и учета положительного климатического эффекта.

Эти проблемы, нередко не такие уж сложные, а также пути их решения, подробно описываются в представленном исследовании, над которым сотрудница Zukunft Gas Анн-Кристин Гольц (Ann-Kristin Golz) работала вместе с коллегами из Киева - Алексеем Романовым, экспертом консалтинговой компании Imepower, специализирующейся на вопросах энергетики, и Русланом Делидоном, директором компании Pro-Energy, реализующей конкретные проекты в области биоэнергетики.

Биогазовая установка в Австрии работает на отходах сельскохозяйственного производства Фото: Hans Klaus Techt/APA/picture alliance

Алексей Романов, участвовавший в презентации по видеосвязи, отметил большую заинтересованность украинских фермеров в диверсификации своего бизнеса. Он рассказал, что сырье для биогазовых установок имеется в большом количестве, однако спрос на их продукцию на внутреннем рынке пока невелик, а вот экспорт обещает стать весьма прибыльным. К тому же он позволил бы хотя бы частично загрузить газотранспортные мощности, тем более что к концу 2024 года транзит российского природного газа через Украину может полностью прекратиться, напомнил киевский эксперт.

По словам Алексея Романова, пока в вопросе интеграции Украины в энергетический рынок ЕС основное внимание было сфокусировано на электроэнергетике, теперь нужно активизировать этот процесс в газовой сфере. Тимм Келер выразил уверенность, что сотрудничество с Германией в области биометана будет способствовать энергетической евроинтеграции Украины. С опубликованным теперь исследованием о перспективах этого сотрудничества обе организации, Zukunft Gas и LibMod, в ближайшее время будут знакомить министерство экономики ФРГ и депутатов бундестага, сообщил Ральф Фюкс, отвечая на вопрос о дальнейших шагах. По его словам, сейчас требуются "политические инициативы и политическая воля".

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