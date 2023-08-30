Год назад Россия отключила Германии газ. Факты, мифы, итоги

"Газпром" перекрыл "Северный поток" почти за месяц до диверсии на газопроводе. Как это было? И к чему привело окончание полувекового газового сотрудничества РФ и ФРГ?

Вот уже ровно год Германия живет без газа из России, хотя не собиралась от него отказываться. Причем прекратились поставки не из-за диверсии, разрушившей "Северный поток" и повредившей "Северный поток - 2". "Газпром" сам перекрыл действовавший газопровод 31 августа 2022 года - почти за месяц до подводных взрывов.

По случаю годовщины окончания полувекового газового сотрудничества ФРГ и РФ DW решила напомнить, как тогда все происходило и каковы последствия "отключения немцам газа", тем более что тогдашние события обросли некоторыми мифами.

Турбина Siemens, внеплановый ремонт и визит в Киев

19 августа 2022 года "Газпром" объявил, что с 31 августа по 2 сентября на три дня полностью остановит поставки газа в Германию и другие страны ЕС по "Северному потоку" с целью "проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ". Это была уже вторая за полтора месяца полная остановка газопровода, причем на сей раз внеплановая. До этого, с 11 по 21 июля, проводился ремонт согласно заранее опубликованному графику.

В преддверии новой остановки "Северного потока" цены на газ в ЕС взлетели до абсолютного максимума за всю историю отрасли, превысив казавшиеся ранее просто немыслимыми 340 евро за мегаватт-час или 3500 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: сейчас, год спустя, цены примерно в десять раз ниже и составляют приблизительно 35 евро за МВт⋅ч.

Приемный терминал газопровода "Северный поток" в немецком городе Лубмине Фото: Hannibal Hanschke/REUTERS

31 августа 2022 "Газпром" действительно прекратил прокачку газа, но в пятницу 2 сентября ее не возобновил под предлогом утечки масла. Так закончилась начавшаяся в ноябре 2011 история поставок российского газа по этому подводному трубопроводу на Балтике - и одновременно полувековая история газового сотрудничества ФРГ сначала с Советским Союзом, а затем с Россией. Началась жизнь после "Газпрома". Три с половиной недели спустя, 26 сентября, обе нитки "Северного потока" были разрушены в ходе диверсии. Кто их взорвал, по сей день не выяснено.

Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах. Тем не менее целый ряд энергокомпаний намерены через суды потребовать от российского госконцерна компенсировать им убытки из-за непоставленных объемов.

Ведь прописанные в долгосрочных контрактах объемы не поступали не только между 31 августа и 26 сентября. "Газпром" еще в июне резко сократил прокачку: с 14 июня Германия получала на 40% меньше газа, с 16 июня - на 60% меньше. Тогда же прекратились поставки во Францию и уменьшились в Италию. Это день в день совпало с приездом в Киев 16 июня Олафа Шольца (Olaf Scholz), Эмманюэля Макрона и Марио Драги. В ходе этого визита политические лидеры трех ведущих стран Евросоюза выступили за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

3 августа 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава компании Siemens Energy Кристиан Брух продемонстрировали готовую к отправке из Германии в Россию турбину Фото: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

Российская сторона объясняла сокращение поставок тем, что на компрессорной станции "Портовая", где начинается "Северный поток", из шести газоперекачивающих агрегатов в рабочем состоянии оказался только один и что доставке туда турбины Siemens Energy, отремонтированной в Канаде, мешают санкции против РФ. В июле турбина прибыла в Германию и была готова к отправке в Россию, но "Газпром" ее так и не вывез.

Правительство ФРГ не хотело отказываться от газа из РФ

Итак, миф о том, будто поставки по "Северному потоку" прекратились из-за разрушения газопровода, опровергается простым сопоставлением дат. Нет, их сознательно прекратила российская сторона. Утверждение, будто Германия сама себя наказала, отказавшись от дешевого российского газа, тоже является мифом, поскольку правительство ФРГ, поддержав введение санкций ЕС против угля, нефти и нефтепродуктов из России, выступало против ограничений на российский газ.

Собственно, санкций на него нет по сей день, поэтому партии сжиженного газа по-прежнему доставляются в порты Западной Европы, а трубопроводный газ продолжает поступать через Украину в Австрию и по "Турецкому потоку" в юго-восточные страны ЕС, хотя в несравнимо меньших объемах, чем раньше.

Иными словами, Германия, доведя в предшествующие годы свою зависимость от российского газа до 55%, вовсе не хотела прекращения сотрудничества с "Газпромом". Об этом свидетельствует и то, что крупнейший немецкий импортер Uniper даже согласился на то, что в России назвали "оплатой в рублях": он открыл специальный счет в евро в "Газпромбанке" и в конце мая 2022 года произвел через него первый платеж.

Да и Россия, даже после разрушения "Северного потока", могла бы, если захотела, продолжить поставки в Германию. Для этого можно было бы увеличить транзит через Украину в Австрию и/или возобновить поставки по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу. РФ, правда, наложила на него весной 2022 года санкции в ответ на ограничительные меры польского правительства, однако совместно с Германией тут наверняка можно было бы найти взаимоприемлемое решение, как это удалось, к примеру, в 2023 году с транзитом казахстанской нефти по идущему по польской территории нефтепроводу "Дружба".

Германия лучше держит удар, чем ожидали в Москве

Однако в Москве явно стремились "отключить Германии газ", что трудно интерпретировать иначе как попытку оказать давление на правительство ФРГ с целью заставить его сократить или даже вовсе прекратить поддержку Украины. Отсюда и усиленное продвижение прошлым летом и осенью по самым разным каналам тезиса о том, что без российского газа "немцы замерзнут", а "немецкая экономика встанет".

Но вот прошел год. Немцы минувшей зимой не замерзли, экономика не встала, так что газовый шантаж не сработал. В Москве явно недооценили политическую решимость Берлина, финансовую мощь Германии, гибкость ее бизнеса и самодисциплину ее жителей, откликнувшихся на призывы властей и обеспечивших, вместе с промышленностью, в условиях дефицита реальную экономию энергии и особенно газа.

Из-за дороговизны газа химическому гиганту BASF пришлось закрыть одну из двух установок по производству аммиака на головном заводе в Людвигсхафене Фото: KUNZ/Augenklick/BASF SE

Эта экономия была достигнута в том числе из-за того, что энергоемкие отрасли индустрии ФРГ сократили производство. Вместе с рекордной инфляцией, снизившей потребительскую и инвестиционную активность, это ввергло страну в рецессию. В результате ВВП Германии по итогам 2023 года может, согласно новейшим прогнозам, сократиться в пределах 0,5%.

Это, несомненно, кризис, но это вовсе не депрессия, которая вполне могла разразиться после того, как страна за один год лишилась своего важнейшего поставщика газа, нефти и угля. Для сравнения: в 2020 году, в начале пандемии COVID-19, ВВП Германии сократился на 3,8%. Так что на этом фоне немецкая экономика весьма неплохо держит нынешний удар. А правительство ФРГ усиленно ищет в эти дни возможности дать импульс пробуксовывающей экономике. Так, принципиальное решение о снижении налоговой нагрузки на бизнес уже принято, дискуссия о субсидировании электроэнергии для промышленных предприятий пока продолжается.

"Газпром" лишился своего главного экспортного рынка

Что же касается России, то из-за политики ее руководства государственный концерн "Газпром" год назад лишился своего главного экспортного рынка. В благополучном предпандемийном 2019 году "Газпром" продал в дальнее зарубежье почти 200 млрд кубометров газа, из которых около 55 млрд кубометров купила Германия. Свыше четверти всех поставок! Теперь этот не так давно лучший клиент покупает 0 (ноль) кубометров. От российского трубопроводного газа отказались и многие другие страны Евросоюза, который десятилетиями был основным зарубежным рынком сбыта для газовиков РФ. Но ради войны в Украине Путин разрушил бизнес-модель "Газпрома".

К тому же в Берлине принято политическое решение больше не импортировать российский газ - ни трубопроводный, ни сжиженный, что нетрудно будет обеспечить, поскольку два важнейших импортера - Uniper и Sefe (бывшая Gazprom Germania) - национализированы и, соответственно, находятся под контролем государства.

Причем политическое решение больше не иметь дело с российским газом принято не только из-за войны в Украине. Ровно год назад, 31 августа 2022 года, Россия окончательно зарекомендовала себя в глазах немцев как ненадежный поставщик.

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