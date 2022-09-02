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Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Siemens не видит причин для остановки "Северного потока"

Даниил Сотников
15 мин. назад

Утечка масла, под предлогом которой "Газпром" прекратил работу "Северного потока", - это рутинная неисправность. Она обычно не влияет на работу турбин и может быть устранена на месте, заявила компания Siemens Energy.

https://www.dw.com/ru/siemens-ne-vidit-pricin-dla-ostanovki-severnogo-potoka/a-63007966

Утечка масла, на которую ссылается российский концерн "Газпром", не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода "Северный поток",считает немецкая компания Siemens Energy. "Как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобный вывод ("Газпрома". - Ред.) не представляет собой техническую причину для прекращения работы. Такие утечки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте", - заявили в Siemens Energy в пятницу, 2 сентября.

Устранение подобных неполадок - "это рутинная операция в рамках работ по техническому обслуживанию". В прошлом возникновение такого рода утечек не приводило к прекращению эксплуатации, подчеркивается в заявлении. В настоящее время Siemens Energy не занимается техобслуживанием "Северного потока", но готова принять участие в технических работах, добавили в немецкой компании, отметив, что "на компрессорной станции "Портовая" имеется достаточно дополнительных турбин для работы "Северного потока".

"Газпром" объясняет остановку газопровода утечкой масла

После трехдневного перерыва на техобслуживание прокачка газа по "Северному потоку" не возобновилась 3 сентября, как планировалось первоначально. "Газпром" назвал причиной этого утечку масла на компрессорной станции "Портовая".

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - сообщили в российской компании. Регламентные работы на газоперекачивающем агрегате Trent 60 проводились совместно с представителями немецкой компании Siemens, которые также подписали акт обнаружения утечки масла, подчеркнули в "Газпроме".

Письмо о выявленных неисправностях агрегата и необходимости их устранения было направлено президенту и главному исполнительному директору Siemens Energy AG Кристиану Бруху (Christian Bruch). Как отмечается в заявлении "Газпрома", "в соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия". 

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