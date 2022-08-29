ФРГ сжигает уголь вместо газа - и Greenpeace это одобряет

Еще недавно такое было просто немыслимо: в Германии приступает к работе крупная угольная электростанция - и экоактивисты это даже одобряют.

29 августа энергетическая компания Uniper сообщила, что ее тепловая электростанция (ТЭС) Heyden 4 в Петерсхагене вблизи промышленных центров северо-запада Германии вновь начала вырабатывать электроэнергию. В тот же день организация Greenpeace заявила, что "это горько, но неизбежно". В условиях острейшего газового кризиса, вызванного чрезмерной энергетической зависимостью ФРГ от России, немецкие защитники окружающей среды вынуждены вслед за правительством проявлять предельный прагматизм наперекор собственным убеждениям.

Процесс пошел: две угольные электростанции вернулись в строй

Ведь пошла же правящая в Берлине коалиция, в которую входит и партия "зеленых", на то, чтобы разрешить временно вновь широко использовать отключенные ранее угольные электростанции. Они были выведены в резерв или частично даже уже законсервированы в рамках принятой в Германии программы форсированного отказа от угля в электроэнергетике с целью защиты глобального климата. Но теперь они срочно понадобились для того, чтобы максимально снизить использование природного газа при производстве электричества. С 14 июля им дано право возобновить работу - но только до конца апреля 2023 года.

Закрытая ранее угольная электростанция Mehrum возобновила работу 1 августа 2022 года Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Энергокомпаниям понадобилось время, чтобы подготовить технику, набрать дополнительный персонал и создать 30-дневный запас угля, без которого в Германии не получить разрешения на начало эксплуатации. Поэтому Heyden 4 - пока лишь вторая вновь вернувшаяся в строй угольная электростанция. 1 августа в той же северо-западной части Германии заработала принадлежащая чешской компании EPH сильно устаревшая и уже фактически списанная ТЭС Mehrum мощностью 690 мегаватт (МВт). Она способная обеспечивать электричеством полмиллиона домашних хозяйств.

Компания Uniper играет в Германии системообразующую роль

У четвертого и единственного оставшегося энергоблока богатой традициями электростанции Heyden, сданного в эксплуатацию в 1987 году, мощность существенно выше - 875 МВт, это одна из крупнейших в Германии ТЭС. Поэтому Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) отнесло ее к системообразующим, и она вошла в список резервных - их подключают к сети при особо высокой потребности в электроэнергии.

Теперь Uniper сможет круглосуточно эксплуатировать ее на протяжении восьми месяцев. А компании нужны в данный момент любые доходы, ведь Uniper как крупнейший немецкий импортер российского газа терпит сейчас гигантские убытки из-за срыва "Газпромом" своих договорных обязательств и необходимости закупать недостающие объемы газа на спотовом рынке по запредельным ценам.

Компания Uniper со штаб-квартирой в Дюссельдорфе - одна из самых известных жертв газового кризиса Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Чтобы предотвратить банкротство компании с ее системообразующими активами, правительству ФРГ пришлось предоставить ей многомиллиардную финансовую помощь, однако эти деньги уже израсходованы. 29 августа руководство Uniper попросило о дополнительных 4 млрд евро.

В ближайшие недели вслед за Mehrum и Heyden 4 к производству электроэнергии подключатся и другие работающие на угле электростанции. Так что по сути дела процесс целенаправленной замены газовой генерации электроэнергии на угольную в Германии только начинается, а потому о том, насколько масштабной окажется экономия дефицитного голубого топлива в этой сфере, станет ясно лишь в течение осени.

На что готовы в Greenpeace ради избавления от "газа Путина"

Но еще до того, как первую дополнительную ТЭС Mehrum 1 августа подключили к сети, доля природного газа в немецкой электроэнергетике упала до 9,8%, сообщило по итогам июля BNetzA. В предыдущие годы эта доля составляла в среднем от 14% до 16%. Так что экономия газа уже идет в отрасли полным ходом.

Весьма симптоматично, что к целенаправленному расширению в Германии угольной генерации электроэнергии с явным пониманием отнеслась одна из крупнейших и наиболее авторитетных международных экологических организаций, активно боровшаяся в последние годы за скорейший отказ от использования угля. "Чтобы избавиться от возникшей по вине политиков зависимости от путинских поставок газа, электростанции на каменном угле должны на короткий срок заполнить брешь", - заявил 29 августа Карстен Cмид (Karsten Smid), эксперт по вопросам климата и энергетики в немецком отделении Greenpeace.

Апрель 2022 года. Одна из многочисленных демонстраций против добычи бурого угля компанией RWE Фото: BERND LAUTER/AFP

Однако он выдвинул правительству Германии весьма серьезное условие. "Для надежного снабжения электроэнергией нет необходимости вновь запускать ни одну из особо вредных для климата электростанций, работающих на буром угле. Их ни в коем случае нельзя вновь снабжать топливом, иначе не удастся достигнуть поставленных климатических целей", - подчеркнул представитель Greenpeace.

Вместо того, чтобы реактивировать уже закрытые электростанции на буром угле, Карстен Смид призвал сделать ставку на энергосбережение и на возобновляемые источники энергии (ВИЭ): "Высокие цены на газ и электричество заставляют экономно расходовать энергию и делают ветровую и солнечную энергию наиболее выгодной по сравнению со всеми другими конкурентами".

Уголь для Германии: чем каменный отличается от бурого

Бурый уголь, действительно, экологически более грязный и экономически менее эффективный, чем каменный. Проблема только в том, что он в Германии - отечественный, его добывают в нескольких регионах страны, причем открытым способом в карьерах, что обеспечивает ему низкую себестоимость. И рядом с месторождениями построены ТЭС.

А каменный уголь в ФРГ после закрытия в декабре 2018 года последней немецкой шахты только импортный, его везут из США, Колумбии, Южной Африки, Австралии или Индонезии, поскольку с 10 августа в ЕС действует эмбарго на российский уголь. Мировые цены на каменный уголь сейчас высокие, к тому же прибывающие в морские порты партии необходимо еще доставить к немецким ТЭС.

Рядом с угольной электростанцией Heyden 4 уже построили крупную солнечную электростанцию Фото: Jochen Tack/IMAGO

Это можно сделать по железной дороге, но она в Германии перегружена, так что правительству ФРГ даже пришлось издать специальное распоряжение, согласно которому составы с углем или нефтью имеют сейчас приоритет перед пассажирскими поездами (что в случае их еще более частых задержек может вызвать растущее недовольство населения). Другой способ транспортировки импортного угля - в баржах вверх по Рейну и другим рекам, но все они из-за засухи сильно обмелели, так что суда идут либо полупустые, либо вынуждены останавливаться на полпути.

Впрочем, с приходом осенних дождей нынешняя напряженная ситуация на водных артериях должна, по идее, разрядиться, а неизбежное усиление ветров по мере приближения зимы позволит ветрякам и ветропаркам на суше и в море вновь вернуть себе лидерство в немецкой возобновляемой энергетике, которое в условиях аномально долгой безоблачной погоды (и жары) временно перешло к вообще-то куда менее мощной солнечной энергетике.

Так что пока непонятно, в какой мере правительство прислушается к призывам экологов из Greenpeace. Но вполне возможно, что вклад ВИЭ в производство электричества окажется осенью и зимой достаточно большим для того, чтобы не реанимировать отключенные электростанции на буром угле, поскольку вполне хватит тех мощных ТЭС на каменном угле, которые уже вновь вошли в строй и еще будут активированы в ближайшие недели. Тем не менее немецкие энергетические компании, в том числе и гигант отрасли RWE, пока готовятся к тому, чтобы частично вывести из резерва генерирующие мощности и на местном топливе.

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