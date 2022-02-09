Глава Greenpeace назначена уполномоченной правительства ФРГ по климату

Исполнительный директор экологической организации Greenpeace Дженнифер Морган (Jennifer Morgan) станет специальным уполномоченным правительства Германии по защите климата. Об этом сообщила в среду, 8 февраля, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), после того как кабинет одобрил назначение.

По словам Бербок, представляющей партию "Союз-90/"зеленые", с 1 марта Морган будет работать в качестве специального представителя по международной климатической политике и статс-секретаря в МИД ФРГ.

Неожиданное кадровое решение вызвало недовольство у оппозиционного блока партий ХДС/ХСС. Лидеры парламентской фракции консерваторов резко раскритиковали то, что на правительственную должность назначена "американская лоббистка".

55-летнюю Дженнифер Морган считают опытным экспертом по климату, имеющим хорошие международные связи. Морган родилась в США, училась там германистике, она уже много лет живет в Германии и свободно говорит по-немецки. По данным Greenpeace, Дженнифер Морган участвовала во всех международных конференциях по климату, начиная с первой, проведенной в 1995 году в Берлине.

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