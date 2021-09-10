Немецкие экологи сомневаются в возможности поставок водорода через "Северный поток - 2"

Газопровод "Северный поток - 2", строительство которого завершили утром в пятницу, 10 сентября, не следует вводить в эксплуатацию, считает немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). "Северный поток - 2" является и останется мегапроектом, который на десятилетия укрепит зависимость от ископаемого природного газа", - заявил в пятницу в Берлине руководитель DUH Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner).

При этом в DUH отвергают аргументы сторонников проекта о том, что он может в будущем способствовать укреплению сотрудничества с Россией в сфере производства водорода и его поставок в другие страны Европы. "Мечта об экологически чистых поставках водорода через "Северный поток - 2" окажется воздушным замком", - отмечает организация в ответ на предположения деловых кругов Германии

Немецкий бизнес видит большой потенциал в проекте

Восточный комитет немецкой экономики между тем полагает, что новый газопровод имеет большой потенциал использования. Глава лоббистской организации Оливер Хермес (Oliver Hermes) ранее призвал следующее правительство ФРГ, которое будет сформировано после выборов в бундестаг 26 сентября, "не ставить задним числом под вопрос "Северный поток - 2". Он назвал этот газопровод "обращенным в будущее проектом", который поможет ЕС в реализации "Зеленого курса" (Green Deal), предполагающего радикальное сокращение выбросов парниковых газов ради защиты глобального климата.

В краткосрочном плане, по мнению Хермеса, "Северный поток - 2" поможет удовлетворить повышенный спрос на природный газ, вызванный ускоренным отказом ЕС от угля и ожидаемым сокращением поставок из Нидерландов и Норвегии. В среднесрочной перспективе Россия могла бы транспортировать по этому трубопроводу водород, способствуя созданию европейской водородной экономики.

Россия готова сотрудничать с ФРГ в сфере водородной энергетики

Тем временем глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Решетников заявил в пятницу на встрече с послом ФРГ в Москве Гезой Андреасом фон Гайром (Géza Andreas von Geyr), что Россия готова поставлять в Германию водород с последующим транзитом в другие европейские страны.

"Рассматриваем Германию как одного из наиболее перспективных партнеров. Готовы обсуждать будущие контракты по поставкам, их формат и требования к производству водорода. Заинтересованы в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры в России для организации экспорта водорода в Германию с последующим транзитом в другие страны Европы", - приводит слова Решетникова пресс-служба МЭР.

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