 Финальная битва за ″Северный поток - 2″: сертификация газопровода | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 08.09.2021

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Европа

Финальная битва за "Северный поток - 2": сертификация газопровода

"Северный поток - 2" практически готов. Но для запуска газопроводу еще предстоит пройти две процедуры сертификации. В чем их суть, сколько будут длиться и какие трудности могут возникнуть, - объясняет DW.

Приемный терминал Северного потока - 2 в немецком Любмине

Приемный терминал "Северного потока - 2" в немецком Любмине. Когда пустят газ?

Строительство "Северного потока - 2" практически завершено: 6 сентября компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся его сооружением, заявила о прокладке и сварке последней трубы . Осталось состыковать секции нам приемном терминале.

Завершение строительства еще не означает, что Россия сразу сможет начать поставки газа по новому трубопроводу в Германию. Дочка "Газпрома" Nord Stream 2 AG хоть и заявляет о намерении ввести его в эксплуатацию до конца текущего года, но этому проекту еще необходимо преодолеть две серьезные преграды, на что потребуется немало времени.

Анбандлинг "Северного потока - 2"

Для компаний, работающих на внутриевропейском газовом рынке, анбандлинг - дело обыденное. Речь идет о правиле, согласно которому компания, добывающая или поставляющая газ, не имеет права его же и транспортировать. Благодаря этому условию на газовом рынке, склонному по своей природе к монополизации, в ЕС обеспечивают свободную конкуренцию. Длительное время эта норма не действовала для "труб" из третьих стран - на них ЕС распространил свои строгие газовые правила лишь в 2019 году. Однако с исключением для тех проектов, которые считались завершенными к 23 мая 2019 года.

В Nord Stream 2 AG считают, что газопровод был завершен до этой даты, и запросили освобождение от необходимости соблюдать такое правило ЕС. Германский национальный регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) - ему в этом отказал. Компания Nord Stream 2 AG подала в суд, но 25 августа этого года Высший земельный суд Дюссельдорфа не удовлетворил ее иск. Будет ли компания подавать апелляцию? В Nord Stream 2 AG заявили DW, что пока еще изучают судебное решение и в свое время проинформируют о дальнейших шагах.

Маршрут Северного потока - 2

Почему этот вопрос настолько важен? Дело в том, что "Северным потоком - 2" владеет "Газпром". И российский же концерн планирует качать по нему газ. Таким образом, новый газопровод не отвечает критериям базовой модели анбандлинга - ownership unbundling (расчленение собственности), если только "Газпром" его не продаст. Такие планы в Москве не озвучивали.

Европейское и германское законодательство предусматривает и две другие модели анбандлинга: ISO (independent system operator, независимый системный оператор) и ITO (independent transmission operator, независимый оператор транспортировки). Разница в том, что в случае ISO оператор не является собственником "трубы", тогда как при модели ITO он как управляет ею, так и владеет. Впрочем, обе модели предусмотрены для газопроводов из третьих стран, построенными к маю 2019 года. Согласно уже упомянутому решению суда в Дюссельдорфе, "Северный поток - 2" таким не является.

Какой бы ни была модель анбандлинга, оператору "Северного потока - 2" придется выполнять целый ряд требований, целью которых будет обеспечение его независимости от "Газпрома".

Сертификация независимого оператора "Северного потока - 2"

В июне 2021 года компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное агентство по сетям заявку на ее сертификацию в качестве "независимого оператора транспортной системы". В Nord Stream 2 AG не ответили на вопрос DW, считает ли компания, что завершила анбандлинг и по какой модели, пояснив, что не комментирует ход продолжающихся делопроизводств.

Штаб-квартира Газпрома в Москве

Штаб-квартира "Газпрома" в Москве

Согласно законодательству, к "Северному потоку - 2" будет применяться более сложная и длительная процедура, поскольку он находится в собственности компаний вне ЕС: Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии, а "Газпром" - российский концерн.

Поэтому министерство экономики и энергетики ФРГ должно провести оценку, не несет ли такая сертификация угрозу безопасности поставок газа в Германию и Евросоюз. Министерство должно также спросить мнение Еврокомиссии, не возникнет ли такая опасность. На запрос DW, начало ли германское министерство проведение такой оценки, в его пресс-службе заявили, что не могут комментировать еще не завершенный процесс сертификации.

Сколько будет длиться сертификация оператора "Северного потока - 2"?

После начала процедуры сертификации у германского регулятора будет четыре месяца на подготовку проекта решения. Следует отметить, что сама процедура пока не началась. "Для обработки заявки на сертификацию действует срок в четыре месяца. Он начнется, когда документы поступят в полном объеме, чего пока не случилось", - сообщили DW в пресс-службе Федерального агентства по сетям Германии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Каким будет заключение ЕС? Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

На этом процедура не завершится. Проект решения передадут Еврокомиссии на изучение. У брюссельских чиновников будет еще два месяца на выработку своего заключения. Оценка Еврокомиссии имеет рекомендательный характер для германского регулятора - но только в случае избрания модели ownership unbundling. Для использования другой модели Nord Stream 2 AG придется получить исключение. Предоставлять ли его, в итоге решает Еврокомиссия.

Кроме стандартных двух месяцев, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация. А после того, как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на вынесение окончательного решения. Таким образом, процесс сертификации может занять восемь-десять месяцев, причем отсчет этого срока начнется только после того, как Nord Stream 2 AG подаст все необходимые документы. Когда это случится - пока неизвестно.

Длительность процедуры имеет значение не только из-за того, что до ее завершения газ нельзя будет транспортировать. Дело и в том, что после выборов в бундестаг 26 сентября в Германии, вероятнее всего, будет сформирована другая правящая коалиция. Новое правительство и новый министр энергетики могут иметь не такой взгляд на "Северный поток - 2", как кабинет Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Техническая сертификация "Северного потока - 2"

На сертификации оператора история не заканчивается. Для введения газопровода в эксплуатацию ему необходимо пройти также техническую сертификацию. В ходе этой процедуры проверяется, соответствует ли трубопровод всем техническим требованиям и проектной документации. Эту сертификацию проводят независимые эксперты, которых назначает Горное управление германского города Штральзунд. И именно оно будет решать, давать ли разрешение на введение в эксплуатацию.

В этом вопросе "Северный поток - 2" также столкнулся с проблемами. Из-за угрозы санкций со стороны США в конце прошлого года норвежская компания DNV-GL, готовившая техническую сертификацию, прекратила сотрудничество с Nord Stream 2 AG. Нашли ли ей замену? В дочке "Газпрома" на этот вопрос DW также не ответили. В июле, однако, немецкая газета Handelsblatt писала, что Nord Stream 2 AG привлекла инженеров и других специалистов, работавших до того на DNV-GL.

Как Украина намерена противодействовать сертификации "Северного потока - 2"

Создать дополнительные препятствия "Северному потоку - 2" пытается и Киев. "Позиция "Нафтогаза" и позиция Украины - бороться с проектом до конца", - заявил DW директор интегрированных коммуникаций "Нафтогаза" Максим Билявский. Он уточняет, что украинская компания действует как в политической , так и в юридической плоскости.

Судя по словам Билявского, "Нафтогаз" намерен противодействовать обеим сертификациям "Северного потока - 2". "Nord Stream 2 AG не прошла анбандлинг, как того требует европейское законодательство и как это сделала Украина", - уверены в компании в Киеве. По мнению Билявского, модель ITO не исключит дискриминационного отношения к другим участникам рынка. В "Нафтогазе" считают, что это возможно при модели ISO.

Судна-трубоукладчики компании Allseas

Из-за угрозы санкций США суда-трубоукладчики компании Allseas вышли из проекта

Что же касается технической сертификации, то в Киеве хотят использовать тот факт, что после выхода из проекта швейцарской трубоукладочной компании Allseas, газопровод достраивало российское судно "Фортуна". Allseas применяет систему автоматического позиционирования. "А "Фортуна" использует систему якорей, что в условиях даже спокойного Балтийского моря не может гарантировать выполнение условий проектной документации", - уверен Билявский. В "Нафтогазе" считают, что это создало угрозы стрессоустойчивости трубопровода и хотят добиваться ограничения рабочего давления, то есть пропускной способности "Северного потока - 2".

Какие именно судебные иски "Нафтогаз" планирует подавать? Такие детали Билявский предпочитает не афишировать. Но судя по позиции Украины и Польши можно ожидать, что судьба сертификаций "Северного потока - 2" окончательно может решаться в судах. Показательным тут является пример газопровода OPAL, наземного продолжения первого "Северного потока". Если в 2018 году Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск "Нафтогаза" об ограничении мощностей этого газопровода, то в июле этого года высшая инстанция Суда Европейского Союза оставила в силе принятое в 2019 году решение в пользу Польши о том, что "Газпром" может использовать OPAL только на 50%.

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    Автор: Андрей Гурков


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