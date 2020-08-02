 Глава ″Нафтогаза″ Витренко призвал США остановить ″Северный поток - 2″ | Новости из Германии об Украине | DW | 01.09.2021

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Украина

Глава "Нафтогаза" Витренко призвал США остановить "Северный поток - 2"

Юрий Витренко вновь назвал сооружение СП-2 ошибкой и призвал США восстановить санкции против этого газопровода. Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что речь идет о национальной безопасности Украины.

Юрий Витренко

Юрий Витренко

Глава государственного нефтегазового концерна Украины "Нафтогаз" Юрий Витренко, в ходе визита в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, призвал США предотвратить завершение строительства спорного германо-российского газопровода "Северный поток - 2" (СП-2). "Даже если он, я не знаю, готов на 99 процентов, мы по-прежнему считаем, что этот проект можно и нужно остановить", - сказал Витренко в интервью агентству Reuters вечером в среду, 31 августа.

По словам главы "Нафтогаза", президенту США Джо Байдену следует восстановить санкции против СП-2. Украина попросила у США и Германии гарантий сохранения своего статуса страны-транзитера газа и после 2024 года, когда истечет срок российско-украинского договора о транзите. "Мы постоянно подчеркиваем, что для нас речь идет не о деньгах, а, в первую очередь, о национальной безопасности Украины", - указал Витренко.

В июле Германия и США обнародовали соглашение об урегулировании многолетнего спора вокруг нового германо-российского газопровода, по которому в Западную Европу будут поставляться дополнительные объемы газа.

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    Автор: Андрей Гурков


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