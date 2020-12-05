 Экс-замминистра МИД Украины: ″Я не верю в санкции ЕС против ″Северного потока - 2″ | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 20.02.2021

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Украина

Экс-замминистра МИД Украины: "Я не верю в санкции ЕС против "Северного потока - 2"

В интервью DW Елена Зеркаль пояснила свой скепсис относительно санкций ЕС против российского газопровода и рассказала, как "Нафтогаз" собирается отсудить у РФ 8 млрд долларов.

Экс-замминистра МИД Украины Елена Зеркаль во время интервью DW

Елена Зеркаль во время интервью DW

Елена Зеркаль занимала должность заместителя главы МИД Украины с 2014 по 2019 годы, представляя Киев на международных судебных процессах против России. В частности, она выиграла в 2019 году суд в Гамбурге по делу о незаконном захвате украинских моряков в Керченском проливе. Сейчас Елена Зеркаль работает советником главы правления государственной энергетической компании "Нафтогаз" и отвечает за международное сотрудничество. В частности, и за международные судебные процессы против РФ из-за национализированного в Крыму имущества "Нафтогаза".

В интервью DW Зеркаль высказала свой скепсис относительно будущего "Северного потока - 2", рассказала, почему ЕС не введет санкции из-за Алексея Навального и как "Нафтогаз" собирается отсудить у РФ 8 млрд долларов за свое имущество в Крыму.

DW: Вы сейчас является советником главы правления "Нафтогаза" по международным вопросам. Как вы оцениваете шансы достройки и запуска "Северного потока - 2"?

Елена Зеркаль: Я скептически отношусь к шансам "Северного потока - 2" как проекта, который будет реализован. Потому что не только я, но и многие люди на разных континентах предпринимают усилия для того, чтобы этот проект не состоялся - поскольку мы понимаем всю угрозу, которую он несет в себе.  Для нас ГТС (газотранспортная система Украины. - Ред. ) - это, прежде всего вопрос не прибыли, это вопрос нашего существования и суверенитета. Поскольку ГТС предохраняет от прямой военной агрессии на территорию Украины.

- Если американские санкции против компаний, которые участвуют в проекте, будут смягчены, а ФРГ будет готова гарантировать, что при достройке "Северного потока - 2" интересы Украины будут защищены - то как могли бы выглядеть эти гарантии? Что бы устроило Украину?

-  В ситуации с РФ, во-первых, надо определиться, стоит ли та бумага этих договоров. Во-вторых, если речь идет о договоре, то я бы видела это как договор между ЕС и РФ по энергетическим вопросам. И в том числе о внедрении в России Третьего энергетического пакета (законодательство Евросоюза по либерализации рынков газа и электричества. - Ред.), который позволит либерализовать рынок газа в РФ и обеспечит полноценное функционирование этого рынка с конкуренцией - и обезопасит нас от использования газа как инструмента давления на Украину.

Экс-замминистра МИД Украины Елена Зеркаль в третейском суде в Гааге, июнь 2019

Елена Зеркаль в третейском суде в Гааге, июнь 2019

- А что Германия отвечает Украине на требования Киева прекратить строительство "Северного потока - 2"?

- Обычно это очень типичная риторика, что "Северный поток -2" - это коммерческий проект, что правительство ФРГ не имеет никакого отношения к строительству. Кроме того, понятно, что они (власти ФРГ. - Ред.) не могут отказаться, потому что они уже выдали разрешение на строительство. И если они примут какие-то действия, которые нарушают их обязательства, то у них может возникнуть ситуация, когда "Северный поток - 2" будет оспаривать действия правительства ФРГ. Поэтому, конечно, очень привлекательна ситуация, когда он не состоится по другим причинам, не связанным с ФРГ.

- Например?

- Например, санкции американские. Это чисто геополитический проект, который несмотря на его стоимость нужен для достижения политических целей. Если вы посмотрите, как увеличилась доля российского газа на европейском рынке в течение последних 10 лет, то станет понятнее. Она выросла с 27% до 37%. А на рынке ФРГ, если произойдет гипотетически проект ("Северный поток - 2". - Ред.), она будет составлять 60%.

- Возможно ЕС примет новые санкции против Кремля из-за дела Навального… В связи с этим вспоминают и" Северный поток - 2". Вы считаете этот вариант возможным?

- Я считаю, что он маловероятен. Если не было применено санкций после отравления Навального, не было после заключения, то, я думаю, что в ЕС это очень тяжелая, сложная процедура. И я не верю в то, что могут быть применены санкции в ЕС к "Северному потоку - 2" из-за Навального.

- На сегодня действует контракт на транзит российского газа в ЕС по территории Украины сроком на 5 лет, до 2024-го года. Если "Северный поток - 2" все-таки удастся достроить, нового контракта на транзит через Украину может и не быть?

- Я думаю, что это будет предметом переговоров. И никто из нас не знает, что будет в 2024-ом году. Украинская ГТС является очень разветвленной. Ее можно использовать в разных направлениях. Именно это делает ее очень привлекательной с точки зрения балансировки. Кроме того, насколько я знаю, сейчас уже наш оператор ГТС изучает вопрос о приспособлении нашей газотранспортной системы для транспортировки в Европу, например, смесей с водородом. Это может быть и биогаз.

- Вы говорите о немецких программах энергии из водорода?

- Это вообще политика ЕС. Это новая религия ЕС - водородная энергетика. И поставлять его в чистом виде в Европу невозможно, только в смесях с натуральными газами.

- Украина может поставлять водород, который производят АЭС?

- Не только. "Зеленый" водород производится из "зеленых" источников: солнце, ветер и путем электролиза. Или из газа путем пиролиза - это будет "голубой" водород.

- С экологической точки зрения - как долго еще можно будет использовать украинскую газотранспортную систему без модернизации? Ведь есть мнение, что там уже многое устарело.

- Знаете, это также слухи, они не подтверждаются фактами. Аварий на ГТС Украины намного меньше, чем в Европе. Наша ГТС уже неоднократно демонстрировала, что она является надежной. Она в нормальном функциональном состоянии, не вызывает никаких беспокойств ни у кого, кроме президента РФ. Пожалуй, он больше специалист. Или у него есть crystal ball (магический шар. - Ред.), в который он смотрит и видит, то, что мы никто не видим.

-  Каким образом Украина должна защитить свои интересы, чтобы долгосрочно, то есть и после 2024-го года получать деньги за транзит российского газа через Украину? Ведь договор о транзите заключен с возможностью пролонгации на следующие 10 лет.

- Украина должна создать прозрачную и понятную регуляторную среду и обеспечить верховенство права. Это то, что должно сделать государство, чтобы было понятно регулирование, которое будет таким же, как в ЕС. И тогда в Украине будет работать газовый рынок и никаких проблем с тем, как будет транспортироваться, с какого направления будет транспортироваться газ, просто не будет.

- После того, как договор на транзит российского газа в 2024-том году закончится, вероятно может возникнуть новая ценовая ситуация. Как это может отразиться на бытовых потребителях газа в Украине? Им придется платить больше?

- Кроме того, что мы решаем ситуацию существования или не-существования "Северного потока - 2", мы также занимаемся вопросом разработки и введения в эксплуатацию новых месторождений в Украине. Я надеюсь, что до 2024-ого года мы уже получаем первые результаты, которые нам позволят хотя бы частично заместить наш импорт нашим газом.

- При каких условиях Украина может стать действительно энергетически независимой, в частности, в газовом секторе? Когда это может произойти?

- Когда у нас заработает законодательство и все рыночные механизмы.

- То есть Россия здесь ни при чем?

 - Россия - это дополнительный раздражитель. Но она может быть и дополнительным стимулом для того, чтобы все заработало.

Штаб-квартира Нафтогаза в Киеве

Штаб-квартира "Нафтогаза" в Киеве

- И на каком этапе сейчас Украина?

 - Мы получили лицензии в конце прошлого года на добычу собственного газа на участке "Юзовская" и на шельфе "Украинском". Мы рассчитываем, что первые результаты от украинской добычи мы можем получить в течение трех-пяти лет.

- Недавно вы заявляли, что несмотря на аннексию Крыма Украина может проводить разведку газа в шельфе Черного моря. Какая сейчас ситуация?

- Действительно, до оккупации Крыма Украина добывала на шельфе Черного моря более 2,5 млрд кубов газа. Это было очень существенно для Украины. Мы потеряли это в 2014-ом году, о чем мы судимся сейчас с Россией в международном арбитраже.  Участки, о которых сейчас идет речь, находятся недалеко от побережья Украины - возле Одессы в направлении Румынии.  Там небезопасно работать. И мы рассчитываем на привлечение наших партнеров, в частности, НАТО и стран-членов НАТО, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить какие-либо провокации.

- Ключевым энергетическим активом Украины в аннексированном Крыму является "Чорноморнафтогаз" со всем своим имуществом и производственными возможностями. Насколько успешными являются юридические попытки Украины получить полную компенсацию за это предприятие?

- Мы уже выиграли дело по существу против РФ на основании двустороннего соглашения о защите инвестиций (соглашение между правительством РФ и кабмином Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 2000 года. - Ред.). Решение было принято (арбитражным трибуналом при Постоянной палате третейского суда в Гааге. - Ред.) два года назад. Слушания по подсчетам убытков должны были состояться в ноябре 20-того года, но, учитывая ситуацию с пандемией, перенесены на конец июня этого года. Мы заявляем о потерях в более 5 млрд долларов. Всего наш иск составляет около 8 млрд долларов. Решение мы ожидаем к концу года - возможно в первом квартале следующего года.

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    Автор: Андрей Гурков


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