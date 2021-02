Мир

Байден может изменить политику США по "Северному потоку - 2"

Вашингтон может провести или уже ведет переговоры с Берлином о газопроводе, пишут The Financial Times и The Wall Street Journal. Переговоров еще не было, утверждает Handelsblatt.

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна"

Администрация президента Байдена может пересмотреть политику США в отношении проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2", в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается в материалах британского издания The Financial Times и американского - The Wall Street Journal. По данным из дипломатических источников, готовность к таким переговорам выразил новый госсекретарь США Энтони Блинкен. В свою очередь, правительство Германии намерено заключить новое соглашение с Вашингтоном, чтобы завершить и ввести в эксплуатацию газопровод. Перекрыть трубу или не открыть трубу Рассматриваются две возможные стратегии для осуществления этого плана. Во-первых, создать механизм, позволяющий прерывать поставки газа, чтобы не дать Москве использовать "Северный поток - 2" для давления на Украину, во-вторых, не запускать уже достроенный газопровод до тех пор, пока Москва не согласится изменить в определенной степени свою политику, пишет британское издание. Переговоры между США и ФРГ О том, что администрация Байдена уже начала переговоры о будущем газопровода с Берлином, пишет американское издание со ссылкой на неназванного германского чиновника. Среди прочего, речь идет об угрозе санкций против компаний, участвующих в строительстве. Отмечается, что политика Байдена в отношении "Северного потока - 2" еще не сформулирована. Новый хозяин Белого дома стремится улучшить связи с Берлином, пострадавшие в период правления Дональда Трампа. Трубы для "Северного потока - 2" в немецком порту Мукран Несмотря на то, что строительство газопровода, который готов более чем на 90%, возобновилось 6 февраля, администрация США не ввела санкций, требуемых законом и проанонсированных в январе. В то же время немецкое издание Handelsblatt отрицает, что между США и ФРГ проводились прямые переговоры о "Северном потоке - 2". По данным издания, американская сторона находится сейчас на стадии внутренних переговоров - дальнейшая стратегия в отношении газопровода вырабатывается совместно Госдепартаментом США, министерствами финансов и энергетики, а также Советом национальной безопасности при Белом доме. Сенаторы США призывают ввести санкции Ранее, 12 февраля, сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джинн Шейхин призвали президента Байдена применить анонсированные в январе санкции против достройки и введения в эксплуатацию газопровода. "Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту", - сказано в письме, которое они отправили Байдену. Смотрите также: Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты "Северный поток - 2" привлек "Фортуну" Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Любмин ждет удвоения поставок из РФ Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Украинский транзит: качай или плати Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Eugal: газ в Германии не задержится Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты TAP: Азербайджан снабжает юг Европы В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Baltic Pipe: Польша сменит поставщика До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию. Автор: Андрей Гурков

