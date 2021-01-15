 Байден может изменить политику США по ″Северному потоку - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.02.2021

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Мир

Байден может изменить политику США по "Северному потоку - 2"

Вашингтон может провести или уже ведет переговоры с Берлином о газопроводе, пишут The Financial Times и The Wall Street Journal. Переговоров еще не было, утверждает Handelsblatt.

Российское судно-трубоукладчик Фортуна

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна"

Администрация президента Байдена может пересмотреть политику США в отношении проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2", в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается в материалах британского издания The Financial Times и американского - The Wall Street Journal.

По данным из дипломатических источников, готовность к таким переговорам выразил новый госсекретарь США Энтони Блинкен. В свою очередь, правительство Германии намерено заключить новое соглашение с Вашингтоном, чтобы завершить и ввести в эксплуатацию газопровод.

Перекрыть трубу или не открыть трубу

Рассматриваются две возможные стратегии для осуществления этого плана. Во-первых, создать механизм, позволяющий прерывать поставки газа, чтобы не дать Москве использовать "Северный поток - 2" для давления на Украину, во-вторых, не запускать уже достроенный газопровод до тех пор, пока Москва не согласится изменить в определенной степени свою политику, пишет британское издание.

Переговоры между США и ФРГ

О том, что администрация Байдена уже начала переговоры о будущем газопровода с Берлином, пишет американское издание со ссылкой на неназванного германского чиновника. Среди прочего, речь идет об угрозе санкций против компаний, участвующих в строительстве. Отмечается, что политика Байдена в отношении "Северного потока - 2" еще не сформулирована. Новый хозяин Белого дома стремится улучшить связи с Берлином, пострадавшие в период правления Дональда Трампа.

Трубы для Северного потока - 2 в немецком порту Мукран

Трубы для "Северного потока - 2" в немецком порту Мукран

Несмотря на то, что строительство газопровода, который готов более чем на 90%, возобновилось 6 февраля, администрация США не ввела санкций, требуемых законом и проанонсированных в январе.

В то же время немецкое издание Handelsblatt отрицает, что между США и ФРГ проводились прямые переговоры о "Северном потоке - 2". По данным издания, американская сторона находится сейчас на стадии внутренних переговоров - дальнейшая  стратегия в отношении газопровода вырабатывается совместно Госдепартаментом США, министерствами финансов и энергетики, а также Советом национальной безопасности при Белом доме.

Сенаторы США призывают ввести санкции

Ранее, 12 февраля, сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джинн Шейхин призвали президента Байдена применить анонсированные в январе санкции против достройки и введения в эксплуатацию газопровода. "Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту", - сказано в письме, которое они отправили Байдену.

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    Автор: Андрей Гурков


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