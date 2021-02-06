Министр экономики ФРГ Альтмайер - против отказа от "Северного потока - 2"

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) высказался за достройку нового газопровода из России в Германию "Северный поток - 2", несмотря на тюремный приговор, вынесенный в РФ известному оппозиционеру Алексею Навальному. Дебаты вокруг этого проекта не следует смешивать с дебатами о нарушении прав человека в России, сказал Альтмайер в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 7 февраля.

"Экономические связи, существующие уже много десятилетий, и экономические проекты предприятий - это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них - другое. Если "Северный поток-2" не будет достроен, то Россия в результате отнюдь не обязательно будет продавать меньше газа, поскольку "Северный поток - 1" и газопровод через Украину продолжают работать. Но германские предприятия потеряют гигантские инвестиции. Поэтому я настоятельно призываю к предметной дискуссии", - пояснил министр экономики ФРГ.

Ответ ЕС на приговор Навальному

В то же время Петер Альтмайер назвал вполне приемлемым "ясный ответ" Евросоюза на приговор Навальному. "Приговор Алексею Навальному - неслыханное деяние, не имеющее ничего общего с действиями в правом поле. Я вполне могу себе представить ясный ответ тем, кто распорядился об этом нарушении прав человека и несет ответственность за него. Но это может быть лишь ответ всего Евросоюза в целом", - подчеркнул глава Минэкономики ФРГ.

"Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Вечером 6 февраля компания Nord Stream 2 AG сообщила о продолжении работ по укладке труб. Многие европейские страны, в том числе Франция, критикуют этот проект. США ведут с ним борьбу посредством санкций, но правительство Германии, несмотря на все давление и репрессии против Навального и его сторонников, не отказывается от "Северного потока - 2".

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