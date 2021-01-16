Комментарий: Призывы остановить "Северный поток - 2" помогают Путину

Судьба газопровода "Северный поток - 2" стала в Германии одной из немногих внешнеполитических тем, которые прорываются в бесконечный поток информации о коронавирусе. Арест Алексея Навального и подавление протестов в его поддержку вернули эту тему на первые полосы газет и в ток-шоу после полугодового перерыва. До этого, минувшей осенью, поводом было отравление российского оппозиционера. Спорный с самого начала энергетический проект стал центральной болевой точкой в германо-российских отношениях, незаметно отодвинув Украину на второй план. Но готов ли Берлин надавить на эту точку? Здесь есть сомнения.

Почему Германия не откажется от "Северного потока - 2"

Призывы остановить или заморозить строительство еще одного газопровода по дну Балтийского моря, помимо уже работающего с 2011 года первого "Северного потока", звучат давно. Но как о реальном сценарии об этом заговорили только на финишной прямой - после введения в конце 2019 года санкций США, которые изрядно затормозили прокладку труб у берегов Германии. Арест Навального стал новым поводом для дискуссий. Об этом пишут немецкие СМИ, остановки проекта требуют лидеры некоторых оппозиционных партий, особенно громко - "зеленые". Есть отдельные политики и среди представителей правящих партий, которые поддерживают жесткие меры.

Роман Гончаренко

В ответ правительство консерваторов из блока ХДС/ХСС и социал-демократов неизменно отвечает, что "Северный поток - 2" - коммерческий, а не политический проект. Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 5 февраля едва не в сотый раз высказалась в том же духе, мол, санкции против России из-за ареста Навального могут быть расширены, но "Северного потока - 2" это пока не касается.

Это "пока" не стоит переоценивать. Германия в силу ряда причин вряд ли остановит "Северный поток - 2". В первую очередь такой шаг подорвет доверие бизнеса к политике, а этим здесь очень дорожат, и приведет к многомиллиардным искам против Берлина. Это связано с тем, что в ФРГ проект успешно прошел все согласования.

И все же дело не только в деньгах. Отказ от "Северного потока - 2" был бы разрывом более чем полувековой традиции отношений ФРГ с Москвой, в том числе в сфере энергетики. Резкие движения на мировой арене - не в стиле немецкой дипломатии, тем более в отношении России, с которой у Германии особые, в том числе исторические связи. Сорвать стоп-кран сейчас было бы гигантской потерей лица для Меркель и ее партии, которая не ставила проект под вопрос ни после аннексии Крыма и войны в Донбассе, ни после убийства Бориса Немцова, ни после атаки российских хакеров на бундестаг.

Наконец, Германия по принципиальным соображениям всегда согласовывает свою внешнюю политику с партнерами по Евросоюзу, а убедить их всех принять жесткие меры против "Северного потока - 2" не удастся. Даже продление относительно мягких санкции ЕС против РФ из-за Украины то и дело ставилось странами вроде Италии или Австрии под вопрос. Некоторые обозреватели полагают, что остановка строительства "Северного потока - 2" в рамках Евросоюза - для Берлина единственный путь избежать финансовых потерь, но Брюссель не спешит по нему идти.

Грозить стоит тем, что можешь реально сделать

Поэтому все разговоры об отказе от "Северного потока - 2" - опасный самообман. Требования остановить почти готовый газопровод давно превратились в пустые слова, за которыми не следуют дела, снова и снова демонстрируя Кремлю слабость и Германии, и Европы. Это уже нанесло непоправимый имиджевый урон. Иллюзорные призывы остановить "Северный поток - 2" по сути имеют обратный эффект. Это усиливает позиции президента РФ Владимира Путина - как на переговорах с ЕС, так и вообще на международной арене, мол, смотрите, Европа ничего не может сделать.

На этом фоне не стоит удивляться, что главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю устроили унизительный прием в Москве, объявив во время визита о высылке трех дипломатов стран ЕС, в том числе - немецкого. Прекращать нужно не столько строительство "Северного потока - 2", сколько сотрясать воздух невыполнимыми угрозами.

Пространство для санкционного маневра в отношениях с Россией у Германии и Евросоюза узкое, и политики должны это открыто признать. В условиях пандемии коронавируса оно еще больше сузилось. Это не значит, что Берлину нечем ответить Москве на преследование оппозиции, нарушения прав человека и международного права. Но этот ответ должен быть реально выполнимым. Из примеров недавнего прошлого можно вспомнить высылку дипломатов после отправления в Великобритании бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери или секторальные санкции против отраслей экономики после сбитого над Донбассом "Боинга". Такие сигналы были более понятны Москве, чем едва выполнимые угрозы остановить "Северный поток - 2".

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель Deutsche Welle

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