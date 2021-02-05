 Австрия поддержала позицию канцлера ФРГ по ″Северному потоку - 2″ | Новости из Германии о России | DW | 06.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Австрия поддержала позицию канцлера ФРГ по "Северному потоку - 2"

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не отказываться от строительства газопровода "Северный поток - 2", несмотря на необходимость санкций против РФ за преследование Навального.

Канцлер Австрии Себастьян Курц

Себастьян Курц

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Берлина в дискуссии о дальнейшем строительстве газопровода "Северный поток -2" и возможных санкциях в отношении РФ в связи с уголовным преследованием оппозиционера Алексея Навального. "Я приветствую, что правительство ФРГ продолжает придерживаться позиции о завершении проекта Nord Stream 2", - заявил Курц в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 6 февраля.

Австрийский канцлер при этом подчеркнул, что строительство второго газопровода по дну Балтийского моря является "европейским проектом", в котором заинтересованы все страны ЕС. "Я не считаю целесообразным увязывать необходимую реакцию на действия против оппозиционера Навального со строительством "Северного потока - 2". Тот, кто считает, что новый газопровод отвечает интересам только России, ошибается", - подчеркнул он.

По словам Курца, ЕС должен изучить, не ослабит ли он сам себя, если откажется от строительства газопровода, который в целом является "очень позитивным проектом". Вместе с тем необходимо следить за тем, чтобы соблюдены были и интересы Украины, добавил он. Одновременно Курц призвал власти РФ освободить Алексея Навального и назвал "неприемлемым" вынесенный ему приговор. Однако, несмотря на все разногласия, ЕС важно продолжить диалог с Россией, добавил он.

Меркель - за разделение дебатов о газопроводе и санкциях

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что не хотела бы объединять дискуссии о дальнейших санкциях против РФ в и о дальнейшей судьбе строящегося газопровода "Северный поток - 2". Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном она допустила возможность расширения персональных санкций против российского руководства за арест Навального и указала, что "это не распространяется на позицию в отношении "Северного потока - 2".

В свою очередь Макрон высказался за тесное согласование позиций Москвы и Берлина по строительству "Северного потока - 2". "Я считаю, что по этому проекту, который почти завершен, ничего не может объявляться без тесной координации действий Германии и Франции", - указал он. По словам Макрона, по-прежнему важно придерживаться суверенной европейской энергетической стратегии.

Франция призвала ФРГ отказаться от "Северного потока - 2"

Ранее Франция призвала Германию отказаться от проекта "Северный поток - 2" на фоне ареста Алексея Навального. "Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте", - заявил 1 февраля госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter. На уточняющий вопрос о том, выступает ли Франция за свертывание проекта "Северный поток - 2", Бон ответил: "Мы, действительно, уже говорили это".

Прекращения строительства нового газопровода из-за ареста и приговора Навальному также потребовал Европарламент. США и ряд других стран Европы, в том числе Польша, уже давно резко критикуют германо-российский проект, предупреждая о риске дальнейшего усиления зависимости Германии от российского газа и негативных последствиях для восточноевропейских государств.

Массовые протесты в поддержку Навального

23 и 31 января в Москве и многих других городах России и мира прошли акции в поддержку Алексея Навального, арестованного сразу после возвращения из Германии, где он лечился и проходил курс реабилитации из-за отравления его на родине боевым веществом "Новичок". По данным "ОВД-Инфо", в общей сложности на этих акциях в РФ было задержано более 11 тысяч человек.

2 февраля суд приговорил Навального к 2 годам и 8 месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного наказания по данному делу. Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.

Смотрите также:

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Арест по возвращении в Москву: новые 30 суток под стражей

    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:25

В немецком Лубмине обеспокоены атаками на "Северный поток-2" и хотят достроить газопровод

Аудио- и видеофайлы по теме

Байден жестко грозит Путину и требует освободить Навального: ждать ли санкций США против Кремля?  

Меркель, Макрона и других западных лидеров возмутило дело Навального и насилие против мирных людей  

Также по теме

Deutsch-Französischer Sicherheitsrat | PK Merkel und Macron

Меркель не хочет увязывать решение по "Северному потоку - 2" с делом Навального 05.02.2021

Канцлер ФРГ призвала не объединять дискуссии о введении санкций против РФ за преследование Навального и о продолжении строительства "Северного потока - 2".

Russland Gerichtsverhandlung Nawalny

Новые санкции ЕС за Навального будут. Не ясно, какие 03.02.2021

Официальный Берлин резко осудил решение суда в Москве заменить Алексею Навальному условный срок на реальный и анонсировал введение новых санкций Евросоюза.

Russland Moskau | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger

После суда над Навальным задержаны почти 1400 человек 03.02.2021

Суд отправил Алексеня Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев. Текстовая трансляция DW 2 февраля.

Реклама

Самые читаемые

Валерий и Вероника Цепкало: Лукашенко ведет себя как террорист  

США не примут решение по выводу войск из Германии до середины 2021 года  

В деле Навального потерялся заявитель  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно