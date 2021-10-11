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Себастьян Курц

Бывший федеральный канцлер Австрийской Республики.

Себастьян Курц (родился 27 августа 1986 года) - австрийский политик, член Австрийской народной партии (АНП). С 18 декабря 2017 по 28 мая 2019 года и с 7 января 2020 по 11 октября 2021 года - федеральный канцлер Австрийской Республики. До избрания на пост главы правительства возглавлял молодежную организацию АНП, был членом Венского ландтага и совета общины Вены.

dpatopbilder - 09.10.2021, Österreich, Wien: Sebastian Kurz (ÖVP), Bundeskanzler von Österreich, kommt, um ein Statement zur Regierungskrise im Bundeskanzleramt abzugeben. Kurz gab bekannt, dass er als Bundeskanzler von Österreich zurücktreten wird, nachdem er wegen schwerer Korruptionsvorwürfe als Verdächtiger genannt worden ist. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: Себастьян Курц подорвал доверие австрийцев к политике 11.10.2021

Уйдя в отставку, обвиненный в злоупотреблении доверием Себастьян Курц сохранил последние крохи порядочности. Его преемнику придется восстанавливать веру граждан в правовое государство, пишет Барбара Везель.

Отставка канцлера Австрии: сохранит ли власть Себастьян Курц? (11.10.2021) 11.10.2021

На фоне крупного коррупционного скандала Себастьян Курц ушел в отставку с поста канцлера Австрии, предложив преемника. Политологи не исключают, что таким образом Курц попытается сохранить бразды правления в своих руках.
06.03.2021, Österreich, Wien: Demonstranten halten bei einer Kundgebung gegen die Coronamaßnahmen-Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung Schilder in die Höhe. Foto: Herbert Pfarrhofer/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Австрии и ФРГ прошли протесты против карантина 06.03.2021

В Австрии участники антикарантинных протестов требовали отставки канцлера Себастьяна Курца. На востоке Германии сотни противников мер по борьбе с COVID-19 устроили серию автопробегов.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gestures as he delivers a joint statement with Austrian Chancellor Sebastian Kurz and Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen in Jerusalem March 4, 2021. Olivier Fitoussi/Pool via REUTERS

Австрия, Дания и Израиль будут сотрудничать в производстве вакцин 05.03.2021

Создание австрийско-датско-израильского альянса "Группа первопроходцев" для борьбы с коронавирусом вызвало критику в Париже.
Einsatzkräfte der Polizei beobachten eine Demonstration. Die Wiener Polizei hat fast alle der für das Wochenende in Wien angemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung untersagt. +++ dpa-Bildfunk +++

Пандемия: в Вене и Берлине прошли протесты против карантинных мер 14.02.2021

В Вене протестующие против мер правительства по борьбе с коронавирусом потребовали отставки кабинета Себастьяна Курца.
Demonstrators with protective suits and masks protest against the government restrictive measures to curb the spread of COVID-19 infections in Vienna, Austria, Saturday, Jan. 16, 2021. (AP Photo/Ronald Zak)

Коронавирус: Австрия продлевает локдаун до 7 февраля 17.01.2021

Необходимость продлить локдаун канцлер Австрии Себастьян Курц объяснил распространением в стране нового, британского варианта коронавируса.
Austria's Chancellor Sebastian Kurz arrives to attend a news conference as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, in Vienna, Austria November 14, 2020. REUTERS/Lisi Niesner

Коронавирус: Австрия вводит повторный локдаун 14.11.2020

На фоне растущего числа заражений коронавирусом Австрия вводит радикальные карантинные меры, которые будут действовать с 17 ноября до 6 декабря.
Austrian police work on November 3, 2020 at Morzinplatz, one of the areas of the multiple shootings shooting that occured on the eve in the center of Vienna, Austria. - A huge manhunt was under way November 3, 2020 after gunmen opened fire at multiple locations across central Vienna, killing at least three people and wounding several more in what the Austrian Chancellor described as a repulsive terror attack. One of the suspected killers, identified as an Islamic State group sympathiser, was shot dead by police who said they were searching for at least one more assailant still at large. (Photo by ALEX HALADA / AFP) (Photo by ALEX HALADA/AFP via Getty Images)

Теракт в Вене: что о нем известно 03.11.2020

Стрельбу, открытую вечером 2 ноября в центре Вены, власти Австрии назвали терактом, который совершил сторонник "Исламского государства". DW собрала всю последнюю информацию о преступлении.
06.04.2020, Österreich, Wien: Bundeskanzler Sebastian Kurz spricht bei einer Pressekonferenz zum Thema Coronavirus: Aktuelles im Bundeskanzleramt. Foto: Helmut Fohringer/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция предложили свой план поддержки экономики ЕС 23.05.2020

Четыре страны ЕС считают, что пострадавшим странам надо выдавать займы, а не субсидии, как ранее предложили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

03.04.2020, Österreich, Wien: Sebastian Kurz (ÖVP), Bundeskanzler von Österreich, trägt vor Beginn einer Nationalratssitzung einen Mundschutz. Angesichts der jüngsten ermutigenden Entwicklung in der Coronakrise zeichnen sich in Österreich erste Lockerungen des bisherigen Notbetriebs ab. Foto: Andy Wenzel/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Канцлер Австрии анонсировал смягчение ограничительных мер 06.04.2020

По словам федерального канцлера Австрии Курца, уже с 14 апреля в стране смогут приступить к работе небольшие магазины.

03.04.2020, Österreich, Wien: Sebastian Kurz (ÖVP), Bundeskanzler von Österreich, trägt vor Beginn einer Nationalratssitzung einen Mundschutz. Angesichts der jüngsten ermutigenden Entwicklung in der Coronakrise zeichnen sich in Österreich erste Lockerungen des bisherigen Notbetriebs ab. Foto: Andy Wenzel/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Австрия будет отслеживать данные местоположения смартфонов для борьбы с коронавирусом 05.04.2020

Австрия готовится ослабить локдаун, однако для этого придется принять ряд мер, заявил канцлер Себастьян Курц. Необходимо быстрое тестирование на SARS-CoV-2 и изоляция контактировавших с инфицированными.
Head of People's Party (OeVP) Sebastian Kurz leaves after his meeting with Austria's President Alexander Van der Bellen and the head of the Green Party Werner Kogler at the presidential office in Vienna, Austria January 2, 2020. REUTERS/Leonhard Foeger

Австрийский политик Курц упрекнул спасательные миссии в гибели мигрантов 05.01.2020

Себатьян Курц сравнил тех, кто спасает беженцев в море, с контрабандистами. По его словам, действия спасателей увеличивают число смертей.
Vladimir Esipov/DW Stichworte Weißrussland, Belarus, Wien, Lukashenko

Лукашенко в Вене: инвестициям - да, но демократию оставьте себе 12.11.2019

Президент Беларуси посетил Европейский Союз впервые за три с половиной года. Визит в Вену он использовал для призывов к расширению инвестиций и для шуток о демократии и правах человека.
Former Austrian chancellor and top candidate of the Austrian People's Party, OEVP, Sebastian Kurz talks to his supporters in Vienna, Austria, Sunday, Sept. 29, 2019. (AP Photo/Matthias Schrader)

Эксперт: выборы в Австрии не изменят политику Вены в отношении Москвы 30.09.2019

Как провал на выборах в Австрии правых популистов, имеющих тесные связи с РФ, повлияет на внешнюю политику и отношения Вены с Москвой? DW попросила эксперта оценить итоги голосования.
Freedom Party (FPOe) top candidate Norbert Hofer, People's Party (OeVP) top candidate Sebastian Kurz and Social Democrats (SPOe) party leader Pamela Rendi-Wagner wait for the start of a TV discussion in Vienna, Austria September 22, 2019. Picture taken September 22, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger

Выборы в Австрии: смогут ли правые популисты снова войти в коалицию? 28.09.2019

Лидером предвыборной гонки в Австрии остается партия экс-канцлера Курца. Ей не навредил скандал на Ибице с бывшими партнерами из АПС. Согласится ли Курц вновь на альянс с правыми популистами?
Austrian Chancellor Sebastian Kurz talks to the media after casting his vote during European Parliament Elections in Vienna, Austria May 26, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger

Экзитполы: в Австрии на выборах в Европарламент лидирует партия канцлера Курца 26.05.2019

По данным экзитполов, на выборах в Австрии более трети избирателей проголосовало за Австрийскую народную партию. Около четверти голосов получает Социал-демократическая партия Австрии.
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