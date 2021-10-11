Бывший федеральный канцлер Австрийской Республики.

Себастьян Курц (родился 27 августа 1986 года) - австрийский политик, член Австрийской народной партии (АНП). С 18 декабря 2017 по 28 мая 2019 года и с 7 января 2020 по 11 октября 2021 года - федеральный канцлер Австрийской Республики. До избрания на пост главы правительства возглавлял молодежную организацию АНП, был членом Венского ландтага и совета общины Вены.