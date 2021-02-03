Приговор Навальному и подавление протестов: что пишут немецкие СМИ

Приговор оппозиционеру Алексею Навальному, вынесенный 2 февраля российским судом и означающий почти три года колонии для политика, открыто обвинившего президента России Владимира Путина во взяточничестве и назвавшего его "Владимиром Отравителем Трусов", стал одной из главных тем многих немецких СМИ. Журналисты не сомневаются в том, что решение отправить Навального за решетку было политически мотивированным, однако расходятся в оценке влияния приговора на развитие ситуации в России и отношения между РФ и ЕС.

Tagesschau: Режим боится потерять контроль

"Приговор против критика Кремля Навального выдает режим, боящийся потерять контроль над ситуацией. Тем самым этот режим обнажает свою слабую сторону, что, однако, может привести к усилению репрессий", - пишет на сайте ведущей информационной программы Tagesschau общественно-правового телеканала ARD журналист Маркус Замбале (Markus Sambale).

"Алексей Навальный - за решеткой. Его сторонников преследуют, мирных демонстрантов несправедливо обвиняют в разбое, критиков запугивают. В России мы наблюдаем применение классических инструментов авторитарного режима, который боится потерять контроль", подчеркивает автор комментария.

Сторонники Навального на улицах Москвы, 2 февраля 2021 года

По его мнению, власть в России использует систему правосудия для того, чтобы "выключить" Навального - "единственного политика, который в сложившейся ситуации способен канализировать разочарование и гнев, царящие в России".

Навальный выводит людей на улицы не потому, что у него есть политическая программа, но потому, что он поднимает злободневные вопросы, делая публичными коррупцию и обогащение в высших эшелонах власти и обвиняя суды и власти в произволе, считает Замбале. Политик неугоден Кремлю потому, что он "не дает заткнуть себе рот" и "расшатывает столпы, на которых уже более 20 лет стоит система Путина", уверен журналист.

В то же время автор комментария уверен, что недовольство россиян не удастся "отправить в заключение" вместе с Навальным. А значит, ответом на продолжающиеся протесты должны стать усиливающиеся репрессии.

TAZ: Другой приговор выставил бы Кремль на посмешище

Со своей стороны, автор газеты TAZ Барбара Оертель (Barbara Oertel) считает, что "Москва была вынуждена отправить Навального за решетку, чтобы не сделаться посмешищем". "Кремль демонстрирует свою монополию на власть", - констатирует она.

"Каким образом отравленный оппозиционер, находясь в состоянии комы в Берлине, мог исполнить свои обязательства по явке, останется тайной Кремля", - иронично замечает журналистка. Она не сомневается, что в случаях, "когда противники режима предстают перед российским судом, приговоры для них уже готовы и ждут своего часа в ящике судейского стола".

"События, предшествовавшие процессу над Навальным, были настолько вопиющими, что государственная власть просто не могла вынести другого вердикта, окончательно не превратившись в посмешище", - пишет Оертель. В то же время она указывает, что массовые задержания мирных граждан, вышедших на улицы 2 февраля, нужны были для демонстрации государственной монополии на насилие.

Жесткие задержания участников протестов в поддержку Навального, 2 февраля 2021 года

Обозреватель TAZ не сомневается, что многие россияне продолжат выходить на акции протеста, выражающие их возмущение приговором Навальному. "Ведь нужно расставлять приоритеты", - пишет Оертель, упоминая, что сам Путин вместо того, чтобы следить за судом над Навальным, встретился в этот день с лауреатами конкурса "Учитель года".

Говоря о предстоящем в конце недели визите главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, журналистка подчеркивает, что ему следовало бы воспользоваться случаем, чтобы объяснить Кремлю, почему отношения России с ЕС переживают сейчас этап охлаждения.

Süddeutsche Zeitung: Люди выходили на протест не за Навального

С точки зрения обозревателя газеты Süddeutsche Zeitung Франка Нинхюзена (Frank Nienhuysen), Путин воспользовался случаем Навального, чтобы преподать оппозиции урок на будущее.

"Очевидно, что приговор, вынесенный системой правосудия, был политически мотивированным", - указывает он. По мнению журналиста, колония для Навального на ближайшее время положит конец циклу, начавшемуся десять лет назад, когда Россия впервые пережила масштабные протесты (выступления на Болотной площади в Москве и последовавшее за ними так называемое "болотное дело". - Ред.)".

Особенностью нынешней ситуации журналист считает то обстоятельство, что в отличие от 2011 года, когда Навальный выступил против "партии жуликов и воров", как он называет пропрезидентскую "Единую Россию", на этот раз политик бросил вызов лично Путину, опубликовав резонансное расследование про "дворец под Геленджиком".

ОМОН на Красной площади во время протестов в поддержку Навального

"За восемь месяцев до парламентских выборов Кремль не считает нужным давать послабления (оппозиции. - Ред.)", - пишет обозреватель Süddeutsche Zeitung. По его мнению, это - один из уроков, которые Москва извлекла из либеральных начинаний той фазы, когда президентом был Дмитрий Медведев. "Свобода и вольности для Навального и его команды означали бы предвыборную борьбу, спланировать которую руководству страны было бы уже не так просто", - рассуждает журналист, добавляя: "Неизвестность - это не то, на что нацелена деятельность российского правительства".

По наблюдениям Франка Нинхюзена, судьба Навального не являлась главным триггером протеста. "После его отравления выступлений практически не было", - справедливо замечает он. "Видео, на котором он высмеивает спецслужбу ФСБ, разговаривая по телефону с одним из участников своего отравления, набрало много просмотров, однако осталось без последствий. И лишь возвращение Навального и его арест привели к явным проявлениям недовольства в обществе", - констатирует автор Süddeutsche Zeitung.

"ЕС не может повлиять на ситуацию в России"

В подтверждение своих слов журналист приводит данные соцопросов, которые говорят о том, что возмущение россиян направлено, в первую очередь, против государственной власти, "которая запрещает использование бранных слов в театральных пьесах, отслеживает в интернете неугодный контент с большим количеством лайков и связывает критику в свой адрес с проявлениями экстремизма".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель

Жесткую реакцию властей на протесты журналист считает выражением "безысходности руководства страны, которое, очевидно, не считает возможным вести диалог с критично настроенной частью общества".

"При этом большая открытость, многообразие, конкуренция идей и общество, свободное от страха, могли бы пойти России на пользу, - считает журналист. - Однако спустя 30 лет после развала Советского Союза подобный курс там не пользуется популярностью". Что касается Евросоюза, то ему не стоит тешить себя иллюзией о том, что в этой ситуации он может на что-то повлиять, подытоживает журналист.

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