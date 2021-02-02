 Комментарий: Приговор Навальному - конец авторитаризма и начало диктатуры в России | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 03.02.2021

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Мнения

Комментарий: Приговор Навальному - конец авторитаризма и начало диктатуры в России

Приговор Алексею Навальному и сопровождающие его эксцессы надо расценивать не только как внутреннюю проблему России, но и как угрозу западному миру, считает Федор Крашенинников.

Разгон акции протеста в Москве после вынесения приговора Алексею Навальному

Разгон акции протеста в Москве после вынесения приговора Алексею Навальному

Судья Наталья Репникова 2 февраля 2021 года удовлетворила требования ФСИН и постановила отправить оппозиционного политика Алексея Навального в колонию. Это была нескрываемая и демонстративная расправа Владимира Путина над главным критиком своего режима, тем более возмутительная, что в августе прошлого года Алексея Навального уже пытались отравить российские спецслужбы.

Приговор суда не стал полной неожиданностью, но до самого последнего момента теплилась надежда, что Владимир Путин не решится обострять политическую ситуацию в стране после двух масштабных протестных акций. Но Путин решился.

Трансформация авторитаризма в террористическую диктатуру

Правовая и моральная деградация российского государства шла годами, но для окончательной трансформации "гибридного" авторитаризма в жестокую диктатуру, терроризирующую граждан, хватило считанных дней - с момента прилета Алексея Навального в Россию и до решения отправить его в колонию.

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

То, что было немыслимо еще недавно, теперь стало обыденностью: проходящие по всей стране превентивные аресты активистов накануне протестных акций, массовые и явно поощряемые избиения и грубое обращение с задержанными во время разгонов уличных выступлений, демонстративные нападения полиции на журналистов, систематическое противодействие работе адвокатов. По приказу силовиков в крупнейших городах России останавливается общественный транспорт, блокируются центральные улицы и проводятся беспрецедентные полицейский операции - и все это в мирное время, без каких-либо объективных причин.

К сожалению, все это действительно больше нельзя считать исключениями из правил. Теперь это и есть новая норма жизни в России. Общество, особенно его молодая и активная часть, получило ясный сигнал от власти: она готова бить людей на улицах, сажать недовольных в тюрьмы, ломать человеческие судьбы и даже убивать своих противников, если посчитает это нужным - не оглядываясь ни на законы, ни на элементарные нормы приличия и не пытаясь даже изображать видимость правосудия.

У граждан нет инструментов влияния на ситуацию в России

Несомненно, найдутся те, кто будет обвинять граждан России в пассивности и неготовности защищать свое права. Нельзя сказать, что это совсем уж несправедливо: ситуация с правами человека и демократией ухудшалась в России много лет при почти полном равнодушии многих ее граждан.

Но важно понимать: Путин все 20 лет своего правления методично готовился ко времени, когда недовольство общества станет угрозой его власти. Пока подавляющее большинство населения было всем довольно, изменялись важнейшие законы, отменялись и извращались избирательные процедуры, наращивались силовые структуры. Теперь же, когда поводов для недовольства властью стало много не только у правозащитников и политических активистов, у граждан России просто не осталось никаких инструментов влияния на ситуацию в стране. Итоги всех важных выборов известны заранее, уличный протесты фактически объявлены преступлением, а любая несанкционированная властями политическая деятельность методично карается, при чем не только с помощью послушных судов, но и через увольнения граждан с работы, давления через органы опеки, социальные службы, учебные заведения.

Путину позволили надругаться над международными нормами

К началу 2021 года граждане России оказались лишенными элементарных прав жителями диктатуры, терроризирующей их. Но это не только их проблема. Путин хочет быть выше закона не только в России, но и во всем мире.

То, что на судилище над Навальным приехали дипломаты многих стран, было воспринято руководством России как повод для новых обвинений во вмешательстве в ее внутренние дела. "Я могу и буду делать с гражданами России все, что считаю нужным, внутри страны и по всему миру, а вы не смейте даже замечания мне делать!" - вот что говорит Владимир Путин окружающему миру устами российского МИДа. Именно так он и его окружение трактуют понятие "государственного суверенитета", и с таким пониманием он требует согласиться все мировое сообщество и прежде всего Запад.

Владимир Путин много лет попирал нормы международного права, и это сходило ему с рук. Так что мы наблюдаем не только последствия аморфности российского общества, но и плоды чрезмерного конформизма правительств и общественности стран Запада. Путину позволили надругаться над международными нормами, что же удивляться, что в России его руки тем более развязаны? Если Путину без особых проблем удалось аннексировать Крым, то почему ему нельзя посадить в тюрьму главного оппозиционера и избивать на улицах протестующих граждан?

Протесты ничего не изменят без давления на режим извне

Сейчас россиянам как никогда важна моральная и юридическая помощь международного сообщества, солидарность со стороны граждан и правительств всех демократических стран. Без давления на режим Путина извне никакие протесты внутри страны ничего уже не изменят.

Если же международное сообщество смирится с новыми правилами игры и позволит Путину продолжать править Россией в том же духе, не мешая при этом его коррумпированному окружению вести привычный образ жизни в Европе и Америке, то не стоит потом удивляться ничему и в своих странах - ни убийствам в берлинских парках, ни отравлениям в британских городах, ни хакерским атакам и вмешательству в выборы, ни подстрекательской деятельности российских государственных СМИ.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

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