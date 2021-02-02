"Я обидел Путина тем, что выжил": как в Москве судили Алексея Навального

3,5 года лишения свободы в колонии, но с вычетом времени в СИЗО и под домашним арестом - такой приговор 2 февраля вынес суд Алексею Навальному. Политика признали виновным в нарушении обязательств по условному наказанию, наложенному на него по делу косметической компании "Ив Роше". О том, как проходило судебное заседание - в репортаже корреспондента DW, которая целый день провела в Мосгорсуде.

Внутри - Навальный в аквариуме, снаружи - сотни задержанных

Заседание по делу Навального назначили в Симоновском районном суде на 10 утра. Но накануне передумали. Из-за количества аккредитовавшихся журналистов заседание сделали выездным и решили провести его в большом зале апелляционного корпуса Мосгорсуда. Начало также перенесли на час, чтобы Навальный смог лично встретиться со своими адвокатами. В СИЗО "Матросская тишина" он ни разу не мог остаться с ними наедине и выработать линию защиты.

Здание Мосгорсуда еще с утра со всех сторон оцепили силовики, по периметру дежурил ОМОН. За полкилометра к суду пускали только участников заседаний и аккредитованных журналистов. Причина беспрецедентных мер - акции протеста у суда, к которым призвал штаб Алексея Навального. К полудню, когда дело Навального только начали рассматривать, в Москве задержали уже сотню человек.

Политика поместили в стеклянный "аквариум" - аналог решетки. Вокруг него пятеро приставов, рядом - адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, напротив - представители ФСИН и прокуратуры. Заседание изначально должна была вести судья Юлия Окунева, но ее заменили на Наталью Репникову.

Юлия Навальная у здания суда, 2 февраля 2021 года

В зале вместе с полсотней журналистов - супруга оппозиционера Юлия Навальная. "Мне сказали, что ты постоянно нарушаешь общественный порядок? Плохая девочка, горжусь тобой", - сказал Навальный через громкую связь "аквариума". Он улыбался жене и подбадривал ее.

С начала судья попросила Навального установить его личность и ответить на вопросы о месте жительстве. "Сейчас - СИЗО-1", - смеясь, отвечал оппозиционер.

Затем адвокаты попросили суд приобщить копию уведомления ФСИН, что Навальный находится на лечении, оригинал справки из клиники "Шарите", представление Верховного суда по делу "Ив Роше" и решение ЕСПЧ по делу Навального против России.

Прокурор Фролова не возражала, но отметила, что по-прежнему из документов неизвестно, где был Навальный с 23 сентября по 15 января (17 января политик вернулся в Россию). Судья также не возражала, а Навальному, который все это время бродил по "аквариуму", предложила "присесть".

- Я здесь с семи утра все время сижу. Можно мне постоять?

- Можно, - разрешила судья.

Затем представитель ФСИН напомнил, как часто и по каким дням в 2020 году Навальный приходил отметиться в инспекцию по месту жительства. Он насчитал у него 7 нарушений и просил заменить условное наказание реальным сроком.

Как ФСИН "потеряла" Алексея Навального

По сути, все споры адвокатов с ФСИН и прокуратурой касались вопроса, уведомил ли Навальный уголовно-исполнительную инспекцию после выписки из стационара "Шарите" или нет.

Сам Навальный говорил в свою защиту, что он находился в коме и его вообще ничто не беспокоило. А после его выписали из больницы и ему "было до фонаря на вашу инспекцию". "Я ходить не мог. Я занимался тем, что мне сказал врач. Меня водили по парку, я заново начал делать все. Реабилитация- это тоже процесс лечения", - аргументировал Навальный.

"Навальный во время амбулаторной реабилитации не выходил на связь с филиалом, при этом свободно перемещался по Германии, давал интервью", - рассказывал представитель ФСИН на заседании. И сам же себе противоречил, говоря, что служба не знала, где находился Навальный.

Адвокат Кобзев недоумевал, почему ФСИН, потеряв Навального из виду, не пыталась связаться с адвокатом, Юлией Навальной или мамой оппозиционера. Все контакты были указаны в справке по условно-досрочному освобождению. Представитель ФСИН невнятно отвечал. Прокурор активно шепотом и знаками объясняла что-то сотруднику инспекции.

"Не надо делать вид, что вы меня поймали в костромском лесу, где я скрывался. Я сам приехал в Москву", - не выдержал Навальный.

"Владимир Отравитель и аквадискотека": речь Навального в суде

Во второй половине дня сам Навальный активно, чуть ли не яростно обращался к стороне обвинения и отвечал на их вопросы. Он отметил, что российские власти пытаются осудить его с "упорством маньяка".

"Причина этого всего - ненависть и страх одного человека, живущего в бункере", - объяснил Навальный, имея в виду президента РФ Владимира Путина. "Вот был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, а этот человек войдет в историю как Владимир Отравитель трусов. Меня охраняет полиция, половина Москвы оцеплена оттого, что мы показали, что он требует воровать у оппонентов трусы и мазать их химоружием", - заключил он. В зале засмеялись журналисты, судебные приставы просили их сидеть в тишине. "У нас не митинг", - заметила судья и попросила не говорить о политике.

"Главное в этом процессе - даже не то, чем он для меня закончится, - упрямо продолжил Навальный. - Посадить меня несложно. Главное - запугать огромное количество людей. Одного сажают, чтобы запугать миллионы". Он выразил надежду, что людей такие сигналы не испугают. Он поприветствовал всех людей, которые выходят на митинги и не боятся "кучку людей, которые хотят обменять страну на дворцы и аквадискотеки".

Решение суда по Алексею Навальному

В итоге прокурор Фролова заключила, что Навальный не встал "на путь исправления и демонстративно показывает пренебрежение к законам России". Для оппозиционера прокурор запросила 3,5 года колонии общего режима.

"До этого момента вы боялись меня посадить. Но сейчас - это лично обида вашего президента Путина. Потому что сидит он в своем бункере, уже ничего его не радует - ни аквадискотека, ни целебные грязи, которые он берет из комнаты грязи и размазывает на себя. Но не приносит ему это радости, потому что обидел я его тем, что выжил. Вот и все. Это единственная причина, по которой вы сейчас решили меня посадить", - сказал Навальный.

В восемь вечера судья Репникова постановила - осудить Навального на 3,5 года лишения свободы минус время, которое он пробыл в СИЗО после прибытия в Москву из Германии, а также то время, что он пробыл под домашним арестом.

Юлия Навальная на время приспустила маску, чтобы улыбнуться мужу. ​​"Пока, не грусти, все будет хорошо!" - сказал он ей в ответ.

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