 Суд отправил Алексея Навального на 2 года 8 месяцев в колонию | Новости из Германии о России | DW | 02.02.2021

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Россия

Суд отправил Алексея Навального на 2 года 8 месяцев в колонию

Известный оппозиционер, пострадавший от отравления в России, признан виновным в нарушении требований условного наказания. Он был задержан и арестован сразу по возвращении после лечения в ФРГ.

Российский оппозиционер Алексей Навальный

Симоновский суд Москвы во вторник, 2 февраля, заменил известному российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок наказания на реальный. Он проведет в колонии общего режима 2 года 8 месяцев. Судья Наталья Репникова признала политика виновным в нарушении обязательств по условному наказанию, наложенному на него по делу косметической компании "Ив Роше". Суд удовлетворил представление Федеральной службы исполнения наказаний о назначении Навальному 3,5 года лишения свободы в колонии, однако учел время, которое политик провел под домашним арестом.

Судебное заседание проходило в здании Московского городского суда. Как пояснили в Мосгорсуде, "с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции было принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда".

Задержания у зала суда

Здание Мосгорсуда с утра окружили автобусы с сотрудниками Росгвардии, сообщил корреспондент DW. На улицах, ведущих к суду, дислоцировали силовиков, а возле метро "Преображенская площадь" - автозаки с полицией. К зданию не пускали никого, кроме журналистов с редакционными заданиями. У подхода к зданию суда от улицы Богородский вал, также перекрытого полицейскими, собрались около 100 сторонников Навального и журналисты. Проезжавшие мимо автомобили периодически сигналили в знак солидарности с ними. Из некоторых авто звучала песня "Перемен!", водители выкрикивали: "Свободу политзаключенным!"

По данным радиостанции "Эхо Москвы", у здания суда были задержаны более 350 человек. 

На судебном заседании присутствовали сотрудники посольств нескольких зарубежных государств, в частности Великобритании, Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши, Австрии.

Арест после возвращения


Алексей Навальный был задержан и арестован в январе сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". Его арест вызвал волну массовых протестов по всей России. Западные страны резко осудили подавление протестов в России. В некоторых западных странах усиливаются призывы к санкциям против Кремля, а также к свертыванию проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Германия заявила, что сначала она желает дождаться решения суда по делу Навального.

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    Автор: Виталий Кропман


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