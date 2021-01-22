Акция за Навального. Эксперты о запугивании его сторонников

В преддверии несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального по всей России задерживают и штрафуют его соратников. Школьников и студентов отговаривают от участия в протестных акциях, с некоторыми проводят профилактические беседы. Роскомнадзор требует от TikTok и "Вконтакте" удалять призывы к митингам. "Власти пытаются запугать активистов, чтобы на протесты вышло меньше людей, но это будет иметь обратный эффект и протест будет довольно большим", - говорит DW профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт (Gerhardt Mangott).

Сюзан Стюарт: "Навальный будет становиться все популярнее"

Это мнение разделяет и эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" Сюзан Стюарт. Из-за того, что российская власть пытается отговорить людей от участия в демонстрациях и создает им всевозможные препятствия, число участников протестов 23 января может только увеличиться, считает Стюарт. Меры властей она называет "несколько преувеличенными" и отмечает, что по ним видно, как сильно стало нервничать руководство России, в том числе на фоне протестов в Беларуси и в Хабаровске.

Сюзан Стюарт

"Навальный получает все больше внимания, в России растет потребность в альтернативах", - говорит Стюарт. По ее мнению, многие жители страны выступают за стабильность и боятся изменений, но недовольство в обществе растет. "Если ситуация не улучшится, а руководство страны продолжит вести себя неумело, то Навальный будет становиться все популярнее", - отмечает она.

Герхард Манготт: Расследование Навального - бомба

Расследование оппозиционера про дворец президента России Владимира Путина уже посмотрели более 58 миллионов человек. Эти цифры показывают серьезное недовольство в российском обществе, но не системой в целом, а реальными потерями, говорит представитель немецких "зеленых" Юрген Триттин (Jürgen Trittin). Люди, по его словам, возмущены тем, что, несмотря на тяжелое экономическое положение, политические элиты не стесняются крупно обогащаться.

Герхард Манготт

"Видео Навального - это бомба, это прямая атака на президента и его коррумпированность и взяточничество", - говорит Манготт. По словам эксперта, так оппозиционер фактически инициировал дуэль с Путиным. Вместе с тем Манготт прогнозирует, что из-за холодов и коронавируса на акции выйдет меньше людей, чем было в 2016 году после расследования Навального о Медведеве под названием"Он вам не Димон". Но даже если протесты будут крупными, Навальный может получить большой срок заключения, считает Манготт.

Навальный заявил, что не собирается совершать самоубийство

Алексей Навальный проходил лечение в Германии после отравления "Новичком". После того, как оппозиционер объявил, что возвращается в Россию, стало известно, что на родине он объявлен в розыск.

Навальный прилетел в Москву из Берлина 17 января, самолет с ним на борту должен был сесть в аэропорту Внуково, где его ожидали сторонники, но в итоге приземлился в Шереметьево. Во Внуково собралось около двух тысяч человек, около 60 были задержаны. Самого Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево, доставили в отделение полиции в Химках и там же приговорили к 30 суткам заключения.

На его YouTube-канале 19 января вышло двухчасовое расследование о дворце для Владимира Путина под Геленджиком, владения оценили в 100 млрд рублей. Там же на YouTube сторонники Навального призывают людей 23 января выйти на акции за освобождение оппозиционера. Сам Навальный сейчас находится в СИЗО "Матросская тишина" в Москве. "На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой", - указывает оппозиционер в своем обращении из изолятора.

Смотрите также: