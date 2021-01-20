Комментарий: Навальный против Путина - финальная битва началась?

Двухчасовой фильм Алексея Навального и его команды "Дворец для Путина. История самой большой взятки" набрал 21 миллион просмотров менее чем за сутки. Это абсолютный рекорд среди всех расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), но что еще важнее - это мощный удар, который Навальный наносит по политическому имиджу Владимиру Путина.

Просчитанный удар ФБК

В этом фильме важно не только содержание, но и момент опубликования. Видео на канале Навального появилось уже после задержания политика и помещения его в СИЗО. Да и в начале фильма оппозиционер поясняет: обнародовать расследование изначально планировали после возвращения Навального в Россию. Шаг продуманный и важный, если не сказать, решающий. Алексей Навальный в очередной раз демонстрирует, что правила отныне устанавливает он. Казалось бы: по воле Кремля оппозиционер был задержан прямо на границе, молниеносно помещен в СИЗО вопреки всем нормам права, но даже находясь в заключении, он выглядит сильной стороной.

Татьяна Фельгенгауэр

Расследование Алексея Навального - это не рассказ про дворец Путина, а настоящий психологический портрет президента России. Тщательная, педантичная работа с документами, архивами, источниками - придраться в фильме особо не к чему: он производит очень сильное впечатление именно историей жизни самого Владимира Путина.

Фильм стал ответом критикам Навального

Фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" можно расценивать не только как реакцию главы ФБК и его сотрудников на отравление оппозиционного политика. Это еще и ответ многим критикам Навального, которые из раза в раз спрашивали, когда же он сделает расследование про Владимира Путина. Навальный традиционно отвечал, что во всех расследованиях ФБК так или иначе идет речь о президенте России, и вот теперь все, кто задавали вопросы, наконец, получили ответ.

Расследование про Путина есть, и оно содержит невероятное количество важнейшей информации. Конечно, многие отметят, что про дворец в Геленджике было известно, но я не соглашусь: такой тщательной, подробной и всеобъемлющей работы еще никто не представлял. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов уникальное умение Навального увлекательно рассказывать - даже о порой скучной финансовой отчетности.

Первое место в трендах YouTube говорит само за себя: ни одно прежнее расследование не собирало столько просмотров. Видимо, эти цифры впечатлили и Кремль, раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит буквально следующее: "Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам". Алексей Навальный вновь задает повестку, и Кремль вынужден отвечать.

Как отреагируют власти и общество?

Как отреагируют власти на фильм, просмотры которого продолжают расти, угадать сложно. Пока мы видим мелкую мстительность, которая проявляется в том, что служба отправки электронных писем заключенным "ФСИН-письмо" перестала принимать письма Навальному (жена Навального Юлия и журналисты рассказали о проблемах с доставкой писем политику в СИЗО). Стоит отметить, что оппозиционера поместили в СИЗО, известное как "Кремлевский централ" - своего рода спецтюрьму в прямом подчинении ФСИН.

2 февраля состоится судебное заседание по требованию ФСИН изменить условный срок Навальному на реальный, но до этого произойдет еще одно событие, которое может сыграть важную роль. Алексей Навальный призвал россиян выйти на улицы своих городов 23 января, в ближайшую субботу. Штабы Навального по всей стране уже начали публиковать время и место проведения акций. В свое время, после приговора по "Кировлесу", уличная активность повлияла на освобождение политика. С тех пор многое изменилось, и ставки выросли до предела.

Алексей Навальный пережил покушение, вернулся в Россию, оказался в СИЗО, и ему всерьез угрожает тюремный срок. Однако он демонстрирует не только человеческое мужество, но и качества настоящего политика, публикуя расследование про своего главного оппонента - президента России. Вопрос в том, как это повлияет на сторонников Навального и просто неравнодушных граждан.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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