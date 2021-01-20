Комментарий: Навальный против Путина - финальная битва началась?

Двухчасовой фильм Алексея Навального и его команды "Дворец для Путина. История самой большой взятки" набрал 21 миллион просмотров менее чем за сутки. Это абсолютный рекорд среди всех расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), но что еще важнее - это мощный удар, который Навальный наносит по политическому имиджу Владимиру Путина.
Просчитанный удар ФБК
В этом фильме важно не только содержание, но и момент опубликования. Видео на канале Навального появилось уже после задержания политика и помещения его в СИЗО. Да и в начале фильма оппозиционер поясняет: обнародовать расследование изначально планировали после возвращения Навального в Россию. Шаг продуманный и важный, если не сказать, решающий. Алексей Навальный в очередной раз демонстрирует, что правила отныне устанавливает он. Казалось бы: по воле Кремля оппозиционер был задержан прямо на границе, молниеносно помещен в СИЗО вопреки всем нормам права, но даже находясь в заключении, он выглядит сильной стороной.
Татьяна Фельгенгауэр
Расследование Алексея Навального - это не рассказ про дворец Путина, а настоящий психологический портрет президента России. Тщательная, педантичная работа с документами, архивами, источниками - придраться в фильме особо не к чему: он производит очень сильное впечатление именно историей жизни самого Владимира Путина.
Фильм стал ответом критикам Навального
Фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" можно расценивать не только как реакцию главы ФБК и его сотрудников на отравление оппозиционного политика. Это еще и ответ многим критикам Навального, которые из раза в раз спрашивали, когда же он сделает расследование про Владимира Путина. Навальный традиционно отвечал, что во всех расследованиях ФБК так или иначе идет речь о президенте России, и вот теперь все, кто задавали вопросы, наконец, получили ответ.
Расследование про Путина есть, и оно содержит невероятное количество важнейшей информации. Конечно, многие отметят, что про дворец в Геленджике было известно, но я не соглашусь: такой тщательной, подробной и всеобъемлющей работы еще никто не представлял. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов уникальное умение Навального увлекательно рассказывать - даже о порой скучной финансовой отчетности.
Первое место в трендах YouTube говорит само за себя: ни одно прежнее расследование не собирало столько просмотров. Видимо, эти цифры впечатлили и Кремль, раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит буквально следующее: "Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам". Алексей Навальный вновь задает повестку, и Кремль вынужден отвечать.
Как отреагируют власти и общество?
Как отреагируют власти на фильм, просмотры которого продолжают расти, угадать сложно. Пока мы видим мелкую мстительность, которая проявляется в том, что служба отправки электронных писем заключенным "ФСИН-письмо" перестала принимать письма Навальному (жена Навального Юлия и журналисты рассказали о проблемах с доставкой писем политику в СИЗО). Стоит отметить, что оппозиционера поместили в СИЗО, известное как "Кремлевский централ" - своего рода спецтюрьму в прямом подчинении ФСИН.
2 февраля состоится судебное заседание по требованию ФСИН изменить условный срок Навальному на реальный, но до этого произойдет еще одно событие, которое может сыграть важную роль. Алексей Навальный призвал россиян выйти на улицы своих городов 23 января, в ближайшую субботу. Штабы Навального по всей стране уже начали публиковать время и место проведения акций. В свое время, после приговора по "Кировлесу", уличная активность повлияла на освобождение политика. С тех пор многое изменилось, и ставки выросли до предела.
Алексей Навальный пережил покушение, вернулся в Россию, оказался в СИЗО, и ему всерьез угрожает тюремный срок. Однако он демонстрирует не только человеческое мужество, но и качества настоящего политика, публикуя расследование про своего главного оппонента - президента России. Вопрос в том, как это повлияет на сторонников Навального и просто неравнодушных граждан.
Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg
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Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
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Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".
Автор: Марина Барановская