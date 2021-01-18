Задержание Навального в России и суд над ним. Что пишут немецкие СМИ

Российский оппозиционер Алексей Навальный, пять месяцев лечившийся в Германии от последствий отравления боевым веществом "Новичок", 17 января вернулся в Москву и был задержан полицией при прохождении пограничного контроля. Жесткое обращение силовиков со сторонниками оппозиционера в аэропорту Внуково, спонтанная отправка рейса на посадку в Шереметьево, затем суд над Навальным привлекли к себе внимание журналистов не только в России, но и в Германии. Боится ли Путин Навального и каковы политические перспективы одного из самых известных критиков Кремля? На эти и другие темы рассуждают обозреватели крупных немецких газет.

Handelsblatt: Возвращение Навального - проявление мужества

Возвращение Навального в Россию - это проявление мужества или переоценка собственных сил? Таким вопросом задается обозреватель делового издания Handelsblatt Маттиас Брюггман (Matthias Brüggmann). Журналист отмечает, что Навальный не мог не знать о судьбах других известных критиков режима в Советском Союзе, а позже и в России: Александра Солженицына, Андрея Сахарова, Михаила Ходорковского, Анны Политковской.

Сторонники Навального у аэропорта Внуково

Однако, планируя возвращение на родину, Навальный, по мнению журналиста, учитывал, в первую очередь две вещи: убить его могут и за пределами России - рука Кремля дотянется и туда. В то же время, если он останется за границей или в эмиграции, его влияние на родине ослабнет и поблекнет.

"Так что у Навального были веские причины вернуться на родину, чтобы освободить ее от коррупции и элит, которые думают только о собственной выгоде, но не о людях, живущих в огромной стране", - констатирует Брюггман. "Тот факт, что возвращение в Россию требует большого мужества, не позволяет критиковать этот шаг. Однако вопрос о возможной переоценке Навальным собственных сил задать позволительно", - продолжает журналист.

Вспоминая о судьбе аудитора Сергея Магнитского, который погиб в тюремной камере, после того как ему было отказано в предоставлении необходимой медицинской помощи, автор Handelsblatt рассуждает следующим образом: "Если Навального приговорят к тюремному заключению, его судьба отбросит темную тень на имидж его противника Владимира Путина, который, вероятно, не смог найти лучшего решения проблемы.

И все же живущий на свободе Навальный, наполняющий свой YouTube-канал Navalny Live острой, основанной на фактах, критикой, был бы более полезен оппозиции. Ведь благодаря интернету он может сегодня добиться на своей родине большего, чем в прежние годы находящийся в вынужденной эмиграции Солженицын".

FAZ: Задержания во Внуково и арест Навального - Путин нервничает

Со своей стороны, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser) обращает внимание на то, как российские власти подготовились к возвращению Навального, на какие шаги они пошли, чтобы максимально ограничить возможности сторонников политика оказать ему поддержку.

ОМОН во Внуково

"Усиленные наряды служб безопасности в аэропорту Внуково, где несколько сотен сторонников Навального ждали его прибытия, задержания в их рядах, отправка самолета в другой аэропорт, расположенный более чем в 50 км от Внуково, частичное перекрытие подъездов к этому аэропорту и, наконец, немедленное задержание Навального - все это доказательства нервозности Кремля. Если бы, с точки зрения режима, речь, действительно, шла о маргинальном блогере, он не стал бы принимать такие масштабные меры", - пишет немецкий журналист.

Давая оценку роли Навального в современной политической жизни в России, автор FAZ отмечает следующее: "За прошедшие годы Навальному удалось, несмотря на молчание государственных СМИ, завоевать известность по всей стране. Благодаря последовательной работе, ему удалось создать по всей стране сеть локальных организаций. Критикуя коррупцию, он давит на самое болезненное место режима. Таким образом он стал реальной альтернативой Путину, представляемого собственными сторонниками единственной гарантией для выживания России".

В то же время Райнхард Фезер высказывает предположение о том, что причина заметной нервозности Кремля - не столько сам Навальный, сколько рост общего недовольства россиян, который может рано или поздно вылиться в массовые протесты, наподобие тех, что с лета прошлого года идут в Беларуси и Хабаровске.

"Пока еще ничто не указывает на то, что в ближайшее время в России может сформироваться такое же широкое протестное движение, как в Беларуси. Против такой возможности говорят многие факторы. Однако и в Беларуси еще год назад все было иначе. С другой стороны, продолжавшиеся полгода и прекратившиеся лишь с наступлением зимы протесты в Хабаровске, показали Кремлю, как сложно утихомирить даже локальный протест, в котором нет заметного лидера", - указывает журналист.

В РФ растет недовольство общества, считают немецкие журналисты

Что касается политического будущего Алексея Навального, то здесь автор FAZ довольно пессимистичен: "Своим возвращением Навальный заставил властителей России признать его значимость не только посредством произнесения вслух его имени. Но за этот шаг он платит поистине высокую цену. Ведь велика опасность того, что теперь он на долгие годы окажется в тюрьме - и таким образом в руках людей, которые пять месяцев назад пытались его убить".

Die Welt: Навальный расставил ловушку для Кремля

Прямо противоположную точку зрения высказывает журналист газеты Die Welt Павел Локшин (Pavel Lokshin). "У Навального все идет по плану, как бы странно это ни звучало, - пишет он. - Лихорадочная реакция Кремля на его возвращение - внезапное изменение маршрута самолета, жесткие задержания во Внуково, и тот факт, что даже подъезд к аэропорту Шереметьево был на какое-то время перекрыт, - выразительно говорят о том, что Навальный представляет серьезную проблему для своего противника Владимира Путина. Не такой уж Навальный и маловажный, как любит говорить президент России".

По мнению журналиста, своим возвращением оппозиционер "расставил ловушку для Кремля". "Если Навального надолго отправят за решетку, он превратится в оппозиционера-мученика. В глазах Запада Навальный станет самым известным политзаключенным за последние десятилетия, проявившим, к тому же, незаурядное мужество", - развивает он свою мысль.

Алексей и Юлия Навальные на паспортном контроле в Шереметьево

При этом Локшин подчеркивает, что решение Алексея Навального добровольно предстать перед государством, которое, по всей видимости, уже несколько лет планирует его убийство, было очень мужественным шагом. "Тот, кого российские пропагандисты объявили агентом Запада, возвращается в Россию, в то время как кремлевские элиты отправляют своих детей и свои капиталы на Запад", - иронизирует автор Die Welt.

Однако, и отказавшись от идеи надолго отправить Навального в тюрьму, Кремль только проиграет, считает журналист. "Если Навального освободят или выдворят за границу, это станет знаком слабости Кремля, который заметят и внутрироссийские элиты, осуществляющие репрессии в правительстве и спецслужбах", - полагает он.

"В очередной раз Навальный нанес Кремлю болезненный удар. Ближайшие дни и недели покажут, что Кремль намеревается делать с Навальным. Или Навальный с Кремлем", - резюмирует журналист.

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