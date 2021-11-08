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Христо Грозев

Христо Грозев - болгарский медиаэксперт и журналист-расследователь издания Bellingcat.

Христо Грозев - болгарский медиаэксперт и журналист-расследователь интернет-издания Bellingcat. Среди прочего, он участвовал в расследовании отравлений российского оппозиционера Алексея Навального в 2020 году, общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы-младшего в 2015 и в 2017 годах, а также шпионского скандала с участием РФ, вспыхнувшего в Сербии в 2019 году.

Катастрофа с ковидом в России и Германии, мигранты идут на штурм польской границы. DW Новости (08.11.2021) 08.11.2021

Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 09: Bellingcat journalist Christo Grozev makes a statement to the media on College Green about the Skripal poisoning case on October 9, 2018 in London, England. The investigative journalism website Bellingcat has announced further details on what they say is the true identity of 'Alexander Petrov', the second suspect in the attempted murder of Russian former spy Sergei Skripal and his daughter Yulia. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)

Христо Грозев утверждает, что в РФ готовят замедление иностранного сегмента интернета 11.09.2021

По версии Грозева, скорость в зарубежном сегменте интернета в РФ через два года может быть снижена до 24 Кбит в секунду. На этой скорости в РФ в 1990-х "через телефон подключались к интернету", говорит журналист.
Roman Dobrokhotov, chief editor of The Insider walks surrounded police officers and journalists, in Moscow, Russia, Wednesday, July 28, 2021. Police in Russia raided the home of the chief editor of an investigative media outlet that was recently designated as a foreign agent, the latest step by authorities to raise pressure on independent media ahead of the country's September parliamentary election. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Обыск у главреда The Insider: что об этом известно, и что говорят его коллеги 28.07.2021

Обыск в квартире главреда The Insider Романа Доброхотова может быть связан с делом о клевете, где он проходит свидетелем. Его коллеги связывают это с давлением на журналистов в РФ и обещают новые расследования.

Христо Грозев из Bellingcat об отравлении Дмитрия Быкова (10.06.2021) 10.06.2021

Большой резонанс вызвала новость о том, что писателя Быкова в 2019 году могли отравить те же предполагаемые сотрудники ФСБ, которые позднее организовали покушение на Алексея Навального. Мы связались с расследователем из Bellingcat Христо Грозевым, чтобы узнать подробности этой истории.

Зачем на самом деле Байден встретится с Путиным. DW Новости (10.06.2021) 10.06.2021

Меньше недели остается до встречи в Женеве президентов США и России. Джо Байден уже не раз давал понять, что готов к диалогу, но настроен весьма жестко. В частности, американский лидер не раз грозил Путину последствиями за деструктивную роль Москвы. Встреча с Путиным состоится в рамках первого европейского турне Байдена после вступления в должность.

"Северный поток-2": готова ли его первая нитка и будут ли США еще мешать. DW Новости (08.06.2021) 08.06.2021

Правда ли, что первая нитка спорного в Европе трубопровода уже достроена, как это утверждает Владимир Путин? И почему Байден не оправдал надежды Украины и не ввел новые санкции?

Расследователь Bellingcat о роли России в крушении MH-17 (08.06.2021) 08.06.2021

Христо Грозев рассказал в интервью DW, что у расследователей Bellingcat нет сомнений в том, что Россия поставила оружие, из которого сбили малайзийский "Боинг" над Донбассом.
26.05.2021 2021-05-26 11:22:41 GILZE-RIJEN - Mitglieder des Gerichts und Anwälte beobachten den Wiederaufbau des 2014 abgeschossenen MH17-Flugzeugs auf dem Luftwaffenstützpunkt Gilze-Rijen. Der Schornstein ist Teil des MH17-Strafverfahrens. ANP SEM VAN DER WAL

Журналист Bellingcat о сбитом MH17: Все подтверждает, что РФ поставила оружие 08.06.2021

"Если бы Россия хотела установить правду" по делу MH17, она бы "сотрудничала со следствием", заявил в интервью DW журналист-расследователь Грозев.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 08.04.21 *** FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists during his working trip in Donbass region, Ukraine April 8, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

ГРУ участвовало в конфликте в Донбассе: новые данные Bellingcat 29.04.2021

Хотел ли Кремль после начала войны в Донбассе помешать поставкам оружия в Украину, при чем здесь взрывы в Чехии и Болгарии, участвовали ли в этом Петров и Боширов? Интервью с экспертом Bellingcat.
21.01.2021 A woman watches an investigation film by Russian opposition leader Alexei Navalny in Moscow on January 21, 2021. - A probe by Alexei Navalny into President Vladimir Putin's alleged palace has become the Kremlin critic's most-watched YouTube report, as authorities moved to block his calls online for protests. Navalny's spokeswoman Kira Yarmysh said that his two-hour video report into an opulent Black Sea property allegedly owned by Putin had been viewed more than 40 million times since its release January 19, 2021. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

К чему ведут журналистские расследования в России 30.03.2021

Могут ли журналистские расследования усложнить жизнь российским олигархам и чиновникам? Что для этого нужно? Фонд Немцова устроил дискуссию о буме инвестигативной журналистки на постсоветском пространстве.
Zelimkhan Khangoshvili Opfer Tiergarten von Radfahrer erschossen. Zelimkhan (Selimchan) Khangoshvili (Changoschwili), der ehemalige tschetschenische Rebelle, der im deutschen Exil im August 2019 vermutlich zum Opfer eines russischen Auftragsmordes fiel. Von der Witwe der abgebildeten Person der DW zur Verfügung gestellt - von Manana Zatijewa.

Bellingcat: У Украины - новые данные по убийству Хангошвили 19.03.2021

Журналист Христо Грозев считает, что новые данные могут стать "поворотным моментом" в процессе, помогая доказать "причастность российского государства" к "тиргартенскому убийству".

18.07.2016 FILE -The May 24, 2016 file photo shows a sign reading Russian National Anti-doping Agency RUSADA on a building in Moscow, Russia. On Monday, July 18, 2016 WADA investigator Richard McLaren confirmed claims of state-run doping in Russia. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file) | (c) picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko

Bellingcat расследует гибель двух экс-сотрудников РУСАДА 30.01.2021

Расследователи изучают смерти Вячеслава Синева и Никиты Камаева, входивших в руководство РУСАДА, сообщил журналист Христо Грозев. Ранее Bellingcat опубликовал материал о вероятных отравителях Навального из ФСБ.
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 09: Bellingcat journalist Christo Grozev makes a statement to the media on College Green about the Skripal poisoning case on October 9, 2018 in London, England. The investigative journalism website Bellingcat has announced further details on what they say is the true identity of 'Alexander Petrov', the second suspect in the attempted murder of Russian former spy Sergei Skripal and his daughter Yulia. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)

Журналист Bellingcat раскрыл детали новых расследований 05.01.2021

По словам Христо Грозева, Bellingcat особенно пристально изучает обстоятельства смертей журналиста Тимура Куашева, политика Никиты Исаева и отравления Владимира Кара-Мурзы-младшего.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 09: Bellingcat journalist Christo Grozev makes a statement to the media on College Green about the Skripal poisoning case on October 9, 2018 in London, England. The investigative journalism website Bellingcat has announced further details on what they say is the true identity of 'Alexander Petrov', the second suspect in the attempted murder of Russian former spy Sergei Skripal and his daughter Yulia. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)

Bellingcat расскажет о других жертвах вероятных отравителей Навального 01.01.2021

Вероятные отравители Алексея Навального из ФСБ могут быть причастны к трем убийствам и двум покушениям, сообщил журналист Bellingcat Христо Грозев. Подробности будут известны до середины января.
20.12.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 20, 2019: The headquarters of the Russian Federal Security Service in Lubyanskaya Square in central Moscow where the day before a shooting took place; an unidentified man opened fire with a Kalashnikov assault rifle. Maxim Churusov/TASS Foto: Maxim Churusov/TASS/dpa |

Журналист Bellingcat опубликовал данные о поездках 10 возможных сотрудников ФСБ 31.12.2020

Журналист портала Bellingcat Христо Грозев выложил данные о 10 предполагаемых сотрудниках Федеральной службы безопасности и маршрутах их поездок.

HANDOUT - 22.09.2020, Berlin: Das Foto zeigt Alexej Nawalny, das der russische Oppositionsführer am Dienstag, den 22. September 2020 auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat. Nach 32-tägiger Behandlung ist der vergiftete russische Kremlkritiker Alexej Nawalny aus der Berliner Charité entlassen worden. Foto: Uncredited/navalny/Instagram/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Bellingcat раскроет передвижения агентов ФСБ в деле Навального 31 декабря 31.12.2020

Соавтор расследования об отравлении Навального Христо Грозев пообещал в последний день 2020 года обнародовать все известные данные о передвижениях сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению политика.
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