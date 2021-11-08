Христо Грозев - болгарский медиаэксперт и журналист-расследователь издания Bellingcat.
Христо Грозев - болгарский медиаэксперт и журналист-расследователь интернет-издания Bellingcat. Среди прочего, он участвовал в расследовании отравлений российского оппозиционера Алексея Навального в 2020 году, общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы-младшего в 2015 и в 2017 годах, а также шпионского скандала с участием РФ, вспыхнувшего в Сербии в 2019 году.
Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.
По версии Грозева, скорость в зарубежном сегменте интернета в РФ через два года может быть снижена до 24 Кбит в секунду. На этой скорости в РФ в 1990-х "через телефон подключались к интернету", говорит журналист.
Большой резонанс вызвала новость о том, что писателя Быкова в 2019 году могли отравить те же предполагаемые сотрудники ФСБ, которые позднее организовали покушение на Алексея Навального. Мы связались с расследователем из Bellingcat Христо Грозевым, чтобы узнать подробности этой истории.
Меньше недели остается до встречи в Женеве президентов США и России. Джо Байден уже не раз давал понять, что готов к диалогу, но настроен весьма жестко. В частности, американский лидер не раз грозил Путину последствиями за деструктивную роль Москвы. Встреча с Путиным состоится в рамках первого европейского турне Байдена после вступления в должность.