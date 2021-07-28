 Обыск у главреда The Insider: что об этом известно, и что говорят его коллеги | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.07.2021

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Россия

Обыск у главреда The Insider: что об этом известно, и что говорят его коллеги

Обыск в квартире главреда The Insider Романа Доброхотова может быть связан с делом о клевете, где он проходит свидетелем. Его коллеги связывают это с давлением на журналистов в РФ и обещают новые расследования.

Роман Доброхотов в ходе обыска в его квартире, 28 июля, 2021 год

Роман Доброхотов в ходе обыска в его квартире, 28 июля, 2021 год

Журналисты, срочно приехавшие утром 28 июля домой к главному редактору The Insider Роману Доброхотову, обнаружили в двери выломанный замок, но попасть внутрь квартиры не сумели. Там шел обыск, причем не только у самого Доброхотова, но и у его родителей - их квартиры находятся на одном этаже.

Когда журналиста переводили из одной квартиры в другую, собравшиеся репортеры успели спросить у него о том, как обстоят дела. "Так себе", - коротко ответил главный редактор The Insider. По данным адвокатов "Правозащиты Открытки", у Доброхотова в ходе семичасового обыска были изъяты мобильные телефоны, планшеты, ноутбук, а также загранпаспорт. После этого журналиста отвезли на допрос в ОМВД Академический. Вскоре его отпустили домой, но изъятый загранпаспорт так и не вернули. Никаких деталей Доброхотов не рассказал.

Доброхотов был свидетелем по делу о клевете

Сообщается, что главный редактор The Insider проходит свидетелем по делу о клевете. Осенью прошлого года он  написал на своей странице в Twitter, что голландский блогер Макс ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и распространял информацию о сбитом в Донбассе малазийском "Боинге".

Обломки сбитого в Донбассе малазийского Боинга MH17

Обломки сбитого в Донбассе малазийского "Боинга" MH17

Этой же теме было посвящено расследование The Insider, опубликованное 12 ноября 2020 года. В нем рассказывается о том, как медиа-проект Bonanza, созданный бывшей журналисткой RT Яной Ерлашовой и голландцем Максом ван дер Верффом, под контролем ГРУ изучал и распространял "альтернативные" версии гибели лайнера на востоке Украины.

Тот твит Романа Доброхотова Макс ван дер Верфф посчитал клеветой и обратился к российским юристам за помощью. За дело взялась адвокат Сталина Гуревич.

Предупреждение об усилении давления на СМИ

Известный болгарский журналист-расследователь из группы Bellingcat Христо Грозев, тесно сотрудничающий с The Insider, связывает обыски у Романа Доброхотова с давлением на независимых журналистов, которое оказывают российские власти в преддверии выборов в Госдуму РФ.

Христо Грозев

Христо Грозев

"Где-то в конце мая мы получили информацию от одного сотрудника правоохранительных органов, который предупредил нас, что в ближайшие месяцы перед выборами начнется новая кампания арестов, новая кампания по закрытию свободных СМИ, направленная именно против независимых интернет-изданий. К сожалению, мы видим практически полное выполнение этого предупреждения", - заявил Грозев DW.

Доброхотов: "Какие мы иностранные агенты?"

Издание The Insider, зарегистрированное в Латвии, известно своими громкими расследованиями, в частности, об авиакатастрофе МН17 в Донбассе, об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, об отравлении в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Срипаля и его дочери Юлии, а также о предполагаемых отравителях оппозиционера Алексея Навального. С 23 июля The Insider находится в списке СМИ - "иностранных агентов", куда его включило российское министерство юстиции. Ранее, 15 июля, в реестр были внесены сразу 8 российских журналистов, среди них главный редактор издания "Проект"  Роман Баданин. Две недели назад он покинул Россию.

В интервью DW, которое главный редактор The Insider дал за два дня до обысков, он  заявил, что в России у журналистов сейчас остались только два варианта: либо работать анонимно, либо уезжать за рубеж. "Все к этому идем, я говорю сейчас не только о нашем издании, я говорю сейчас о всех независимых медиа. Это будет тот вариант, который работает в Центральной Азии уже давно, в таких странах, как Туркмения, Узбекистан и так далее. То есть мы дошли до такой стадии, когда работать внутри России можно только анонимно", - сказал главный редактор The Insider.

При этом Доброхотов после внесения издания в реестр министерства юстиции пообещал работать с удвоенной силой, а также отказался помечать материалы маркировкой "созданные СМИ, выполняющим функции иностранного агента".

"Конечно, это будет обман читателей, если мы напишем, что мы какие-то иностранные агенты. Какие мы иностранные агенты? Мы куда менее иностранные агенты, чем наши чиновники, у которых всякие виллы и яхты в Европе. Как раз за то, что мы все это разоблачаем, нам такую плашку и заставляют ставить", - заявил DW главред The Insiser. При этом, по его словам, так как издание зарегистрировано в Латвии, подчиняется оно именно латвийским, а не российским законам.

У The Insider "заготовлено достаточно материала"

В том, что несмотря на обыски и оказываемое давление, Роман Доброхотов активно продолжит свою работу, уверен и расследователь Христо Грозев: по его словам, главного редактора The Insider "ничто не может испугать". Грозев анонсировал в разговоре с DW публикацию новых расследований. "Даже если он будет задержан и не будет с нами на связи, у нас заготовлено достаточно материала, чтобы в будущем публиковать расследования без его участия", - заверил болгарский журналист-расследователь.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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