 Минюст РФ включил в список СМИ-″иноагентов″ The Insider и пятерых журналистов | Новости из Германии о России | DW | 23.07.2021

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Россия

Минюст РФ включил в список СМИ-"иноагентов" The Insider и пятерых журналистов

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что издание продолжит работать, поскольку является латвийским и российские законы на него не распространяются.

Russland Moskau Justizministerium

Министерство юстиции РФ включило в список СМИ - "иностранных агентов" издание The Insider, а также пятерых журналистов - Михаила Рубина, Юлию Апухину и Софью Гройсман из издания "Проект", Илью Рождественского из "Открытых медиа" и Алексея Постернака из "Сибирь.Реалии". Соответствующая информация размещена в пятницу, 23 июля, на сайте российского ведомства.

Таким образом, в списке СМИ-"иноагентов" теперь 34 позиции. Ровно половина из них внесена в реестр в текущем году.

Главный редактор The Insider заявил о продолжении работы

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов сообщил "МБХ медиа", что портал "будет работать, как работал". "The Insider - это латвийское издание, которое зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству. И что там Минюст хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются", - отметил он. 

The Insider был основан в 2013 году и специализируется на журналистских расследованиях. Наибольшую известность получили материалы, созданные совместно с группой Bellingcat о причастности РФ к катастрофе малайзийского "Боинга", сбитого в 2014 году над Донбассом, а также об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального боевым веществом "Новичок".

Неделю назад в список "иноагентов" были внесены восемь журналистов

15 июля Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией издание "Проект", а Минюст внес восемь журналистов в реестр СМИ-"иноагентов". В этот список попали сотрудники трех изданий: главный редактор "Проекта" Роман Баданин, журналисты "Проекта" Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова; главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин, а также журналистка "Радио Свобода" Елизавета Маетная.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность "Проекта" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Ведомство направило запрос в Минюст для включения издания в соответствующий реестр. Издание "Проект" занимается журналистскими расследованиями. 15 июля на его сайте опубликовано новое расследование о незаконной вырубке и торговле лесом в Сибири. 

В апреле "иностранным агентом" было признано издание "Медуза", в мае - VTimes, которое после этого объявила о закрытии.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 04:05

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