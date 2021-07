Минюст РФ включил в список СМИ-"иноагентов" The Insider и пятерых журналистов

Министерство юстиции РФ включило в список СМИ - "иностранных агентов" издание The Insider, а также пятерых журналистов - Михаила Рубина, Юлию Апухину и Софью Гройсман из издания "Проект", Илью Рождественского из "Открытых медиа" и Алексея Постернака из "Сибирь.Реалии". Соответствующая информация размещена в пятницу, 23 июля, на сайте российского ведомства.

Таким образом, в списке СМИ-"иноагентов" теперь 34 позиции. Ровно половина из них внесена в реестр в текущем году.

Главный редактор The Insider заявил о продолжении работы

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов сообщил "МБХ медиа", что портал "будет работать, как работал". "The Insider - это латвийское издание, которое зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству. И что там Минюст хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются", - отметил он.

The Insider был основан в 2013 году и специализируется на журналистских расследованиях. Наибольшую известность получили материалы, созданные совместно с группой Bellingcat о причастности РФ к катастрофе малайзийского "Боинга", сбитого в 2014 году над Донбассом, а также об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального боевым веществом "Новичок".

Неделю назад в список "иноагентов" были внесены восемь журналистов

15 июля Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией издание "Проект", а Минюст внес восемь журналистов в реестр СМИ-"иноагентов". В этот список попали сотрудники трех изданий: главный редактор "Проекта" Роман Баданин, журналисты "Проекта" Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова; главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин, а также журналистка "Радио Свобода" Елизавета Маетная.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность "Проекта" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Ведомство направило запрос в Минюст для включения издания в соответствующий реестр. Издание "Проект" занимается журналистскими расследованиями. 15 июля на его сайте опубликовано новое расследование о незаконной вырубке и торговле лесом в Сибири.

В апреле "иностранным агентом" было признано издание "Медуза", в мае - VTimes, которое после этого объявила о закрытии.

