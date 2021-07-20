Комментарий: ФСБ начинает новое наступление на независимую журналистику

На днях был опубликован проект приказа директора ФСБ России Александра Бортников "Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-технической деятельности…". Документ проходит общественное обсуждение, и хочется надеяться, что возмущение журналистского сообщества России каким-то образом повлияет на смягчение итогового текста.
К сожалению, практика последних лет не дает поводов для оптимизма: любые идеи руководства силовых ведомств обычно становятся в России законами без какого-либо их смягчения.
Вызывающий тревогу приказ
Из названия документа следует, что перечисляемые в нем сведения могут быть оценены как используемые против безопасности России только в случае получения их иностранными агентами, гражданами или организациями - почему же тогда он вызывает столько возмущения?
Федор Крашенинников
В практическом смысле содержащийся в проекте список из 61 пункта вроде бы лишь уточняет статью 330.1 Уголовного кодекса РФ ("Злостное уклонение от исполнения обязанностей… иностранного агента"). Но есть нюанс, который нельзя не учитывать: в марте 2021 года вступил в силу закон, ужесточающий ответственность для иностранных агентов. В нем есть положение, согласно которому физические лица, собирающие информацию о военной сфере по заказу иностранцев и не подавшие об этом уведомление, сразу привлекаются к уголовной ответственности и в некоторых случаях могут получить до пяти лет лишения свободы!
Собственно, в предлагаемом проекте приказа директора ФСБ и прописано, за что именно можно привлекать людей к ответственности в рамках этого закона. Как выясняется, в итоге речь теперь идет не только об иностранных агентах, выискивающих информацию по военной проблематике, а о гораздо более расширенном круге лиц и тем.
Как превратить журналиста в преступника
С учетом сложившейся практики взаимоотношений властей с теми, кто им не нравится, проект приказа директора ФСБ может превратить статью УК в универсальное орудие уголовного преследования журналистов, интернет-расследователей и даже ученых, которые сотрудничают или сотрудничали с иностранцами. И поводом для преследования теперь могут стать публикации по самому широкому кругу вопросов, приравниваемые к сбору информации в военной и военно-технической области как раз приказом директора ФСБ.
Что настораживает? Во-первых, характеристики информации, сбор и передача которой расценивается как покушение на безопасность России, весьма размыты, и при желании таковой можно объявить самые невинные публикации о неуставных отношениях в среде военнослужащих или коррупционных схемах при строительстве военных или космических объектов.
Чего стоит, по сути, закрепленная в документе идея о том, что некоторая информация может вовсе не содержать никакой государственной тайны, но при этом содержать угрозу национальной безопасности! При таком подходе про армию и Роскосмос вообще лучше больше ничего нигде и никогда не писать, потому что любое некомплиментарное высказывание можно будет при желании подвести под один из множества пунктов, содержащихся в проекте приказа Александра Бортникова.
Во-вторых, уже принятые и действующие в России нормативные акты постоянно расширяют понятие "иностранного агента", "иностранной и международной организации". Журналист или рядовой гражданин может и не знать, что, по мнению ФСБ, иностранным агентом является он сам или кто-то из его окружения, с кем он обсуждал свою работу или какие-то имеющиеся у него сведения или мнения.
Преследования в ответ на расследования
Органы следствия, особенно в делах, связанных с государственной безопасностью, и раньше не затрудняли себя поискам сколько-нибудь убедительных доказательств для своих обвинений. В этом смысле характерно дело журналиста и сотрудника Роскосмоса Ивана Сафронова, который уже больше года находится в СИЗО по обвинению как раз в сборе информации и передаче ее чешской разведке в лице своего знакомого Мартина Лариша.
Сам Сафронов категорически отрицает, что что-либо собирал и передавал иностранной разведке, да и доступная ему как журналисту информация вовсе не была секретной. Но в новой правовой реальности именно такой подход, судя по всему, и будет основным: любой неугодный властям интерес к деятельности армии, силовых структур, Роскосмоса, а также смежным темам каждый раз, когда это будет выгодно, будет трактоваться как сбор информации иностранными агентами или в их пользу.
Проект приказа директора ФСБ - часть тотального наступления на свободу слова и те немногие независимые СМИ, которые продолжают работать в России. Развитие современных медиа и технологий, растущий интерес граждан РФ к выявлению злоупотреблений и коррупции в органах власти сделал журналистские расследования популярным и востребованным жанром.
К сожалению, вместо того, чтобы бороться с теми примерами коррупции и злоупотреблений, на которые указывают журналисты и гражданские активисты, российские власти пытаются сделать невозможным проведение и распространение таких расследований, запугать и наказать их авторов. Законы и подзаконные акты создают юридическую базу, ставящую любого журналиста или гражданского активиста в России перед выбором: расследовать только то, что выгодно властям и согласовано с ними, или же жить с клеймом иностранного агента, каждый день ожидая обыска, ареста, суда, штрафа, а то и тюремного срока за любую не понравившуюся властям публикацию.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
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Автор: Сергей Елкин