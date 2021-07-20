 Комментарий: ФСБ начинает новое наступление на независимую журналистику | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 21.07.2021

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Мнения

Комментарий: ФСБ начинает новое наступление на независимую журналистику

На публикацию антикоррупционных расследований российские власти отвечают угрозами новых репрессий и табуированием наиболее неудобных для себя тем, считает Федор Крашенинников.

Директор ФСБ России Александр Бортников

Директор ФСБ России Александр Бортников

На днях был опубликован проект приказа директора ФСБ России Александра Бортников "Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-технической деятельности…". Документ проходит общественное обсуждение, и хочется надеяться, что возмущение журналистского сообщества России каким-то образом повлияет на смягчение итогового текста.

К сожалению, практика последних лет не дает поводов для оптимизма: любые идеи руководства силовых ведомств обычно становятся в России законами без какого-либо их смягчения.

Вызывающий тревогу приказ

Из названия документа следует, что перечисляемые в нем сведения могут быть оценены как используемые против безопасности России только в случае получения их иностранными агентами, гражданами или организациями - почему же тогда он вызывает столько возмущения?

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

В практическом смысле содержащийся в проекте список из 61 пункта вроде бы лишь уточняет статью 330.1 Уголовного кодекса РФ ("Злостное уклонение от исполнения обязанностей… иностранного агента"). Но есть нюанс, который нельзя не учитывать: в марте 2021 года вступил в силу закон, ужесточающий ответственность для иностранных агентов. В нем есть положение, согласно которому физические лица, собирающие информацию о военной сфере по заказу иностранцев и не подавшие об этом уведомление, сразу привлекаются к уголовной ответственности и в некоторых случаях могут получить до пяти лет лишения свободы!

Собственно, в предлагаемом проекте приказа директора ФСБ и прописано, за что именно можно привлекать людей к ответственности в рамках этого закона. Как выясняется, в итоге речь теперь идет не только об иностранных агентах, выискивающих информацию по военной проблематике, а о гораздо более расширенном круге лиц и тем.

Как превратить журналиста в преступника

С учетом сложившейся практики взаимоотношений властей с теми, кто им не нравится, проект приказа директора ФСБ может превратить статью УК в универсальное орудие уголовного преследования журналистов, интернет-расследователей и даже ученых, которые сотрудничают или сотрудничали с иностранцами. И поводом для преследования теперь могут стать публикации по самому широкому кругу вопросов, приравниваемые к сбору информации в военной и военно-технической области как раз приказом директора ФСБ.

Что настораживает? Во-первых, характеристики информации, сбор и передача которой расценивается как покушение на безопасность России, весьма размыты, и при желании таковой можно объявить самые невинные публикации о неуставных отношениях в среде военнослужащих или коррупционных схемах при строительстве военных или космических объектов.

Чего стоит, по сути, закрепленная в документе идея о том, что некоторая информация может вовсе не содержать никакой государственной тайны, но при этом содержать угрозу национальной безопасности! При таком подходе про армию и Роскосмос вообще лучше больше ничего нигде и никогда не писать, потому что любое некомплиментарное высказывание можно будет при желании подвести под один из множества пунктов, содержащихся в проекте приказа Александра Бортникова.

Во-вторых, уже принятые и действующие в России нормативные акты постоянно расширяют понятие "иностранного агента", "иностранной и международной организации". Журналист или рядовой гражданин может и не знать, что, по мнению ФСБ, иностранным агентом является он сам или кто-то из его окружения, с кем он обсуждал свою работу или какие-то имеющиеся у него сведения или мнения.

Преследования в ответ на расследования

Органы следствия, особенно в делах, связанных с государственной безопасностью, и раньше не затрудняли себя поискам сколько-нибудь убедительных доказательств для своих обвинений. В этом смысле характерно дело журналиста и сотрудника Роскосмоса Ивана Сафронова, который уже больше года находится в СИЗО по обвинению как раз в сборе информации и передаче ее чешской разведке в лице своего знакомого Мартина Лариша.

Сам Сафронов категорически отрицает, что что-либо собирал и передавал иностранной разведке, да и доступная ему как журналисту информация вовсе не была секретной. Но в новой правовой реальности именно такой подход, судя по всему, и будет основным: любой неугодный властям интерес к деятельности армии, силовых структур, Роскосмоса, а также смежным темам каждый раз, когда это будет выгодно, будет трактоваться как сбор информации иностранными агентами или в их пользу.

Проект приказа директора ФСБ - часть тотального наступления на свободу слова и те немногие независимые СМИ, которые продолжают работать в России. Развитие современных медиа и технологий, растущий интерес граждан РФ к выявлению злоупотреблений и коррупции в органах власти сделал журналистские расследования популярным и востребованным жанром.

К сожалению, вместо того, чтобы бороться с теми примерами коррупции и злоупотреблений, на которые указывают журналисты и гражданские активисты, российские власти пытаются сделать невозможным проведение и распространение таких расследований, запугать и наказать их авторов. Законы и подзаконные акты создают юридическую базу, ставящую любого журналиста или гражданского активиста в России перед выбором: расследовать только то, что выгодно властям и согласовано с ними, или же жить с клеймом иностранного агента, каждый день ожидая обыска, ареста, суда, штрафа, а то и тюремного срока за любую не понравившуюся властям публикацию.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodorkTwitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

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    Автор: Сергей Елкин


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