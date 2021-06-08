Суд в Петербурге вновь оштрафовал Андрея Пивоварова за нарушение закона об "иноагентах"

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга повторно признал бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова виновным в нарушении закона об "иностранных агентах". В понедельник, 19 июля, суд назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей за производство и распространение НКО-"иноагентом" материалов без соответствующего указания.

Как поясняет объединенная пресс-служба петербургских судов, речь идет о распространении материалов проектом "Объединенные демократы", принадлежащим признанной "иноагентом" НКО "Открытый Петербург". Основателем "Открытого Петербурга", занимавшегося образовательной и просветительской деятельностью, является Пивоваров. "Дата совершения правонарушения - 01.03.2021, время - 15:42", - указывается в материалах дела.

В июне тот же суд оштрафовал Пивоварова на 50 тысяч рублей за невнесение "Открытого Петербурга" в реестр "иностранных агентов".

Пивоваров находится в СИЗО в Краснодаре

Андрей Пивоваров уже несколько недель находится в СИЗО в Краснодаре. Он был задержан вечером 31 мая в Санкт-Петербурге, для чего в аэропорту Пулково был остановлен готовый ко взлету самолет польской авиакомпании LOT. После обыска в квартире в Санкт-Петербурге политика этапировали в Краснодар, где арестовали.

Следствие считает, что Пивоваров 12 августа 2020 года выложил в соцсети Facebook "информационный материал" с призывом поддержать участников муниципальной выборной кампании, в котором правоохранители усмотрели агитацию по сбору средств. Экс-координатор "Открытой России"Татьяна Усманова, объяснила, что автором поста в соцсети является одна из бывших администраторов страницы. Однако суд оставил политика под арестом до 31 июля.

Сам Пивоваров считает причиной своего преследования желание участвовать в выборах в Госдуму РФ. В партии "Яблоко" назвали утверждение его кандидатуры "гуманитарным шагом в поддержку политического заключенного". 27 мая "Открытая Россия" сообщила о полном прекращении своей деятельности.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева





