 Суд в Петербурге вновь оштрафовал Андрея Пивоварова за нарушение закона об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 19.07.2021

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Россия

Суд в Петербурге вновь оштрафовал Андрея Пивоварова за нарушение закона об "иноагентах"

Василеостровский суд Петербурга привлек к административной ответственности экс-главу "Открытой России" Андрея Пивоварова, находящегося в СИЗО Краснодара.

Бывший директор Открытой России Андрей Пивоваров

Бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга повторно признал бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова виновным в нарушении закона об "иностранных агентах". В понедельник, 19 июля, суд назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей за производство и распространение НКО-"иноагентом" материалов без соответствующего указания.

Как поясняет объединенная пресс-служба петербургских судов, речь идет о распространении материалов проектом "Объединенные демократы", принадлежащим признанной "иноагентом" НКО "Открытый Петербург". Основателем "Открытого Петербурга", занимавшегося образовательной и просветительской деятельностью, является Пивоваров. "Дата совершения правонарушения - 01.03.2021, время - 15:42", - указывается в материалах дела.

В июне тот же суд оштрафовал Пивоварова на 50 тысяч рублей за невнесение "Открытого Петербурга" в реестр "иностранных агентов".

Пивоваров находится в СИЗО в Краснодаре

Андрей Пивоваров уже несколько недель находится в СИЗО в Краснодаре. Он был задержан вечером 31 мая в Санкт-Петербурге, для чего в аэропорту Пулково был остановлен готовый ко взлету самолет польской авиакомпании LOT. После обыска в квартире в Санкт-Петербурге политика этапировали в Краснодар, где арестовали.

Следствие считает, что Пивоваров 12 августа 2020 года выложил в соцсети Facebook "информационный материал" с призывом поддержать участников муниципальной выборной кампании, в котором правоохранители усмотрели агитацию по сбору средств. Экс-координатор "Открытой России"Татьяна Усманова, объяснила, что автором поста в соцсети является одна из бывших администраторов страницы. Однако суд оставил политика под арестом до 31 июля.

Сам Пивоваров считает причиной своего преследования желание участвовать в выборах в Госдуму РФ. В партии "Яблоко" назвали утверждение его кандидатуры "гуманитарным шагом в поддержку политического заключенного". 27 мая "Открытая Россия" сообщила о полном прекращении своей деятельности.

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    Автор: Елена Барышева



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