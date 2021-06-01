Пивоваров и Гудков: новые задержания и обыски перед выборами в Госдуму России

Через два дня после того, как "Открытая Россия" объявила о прекращении своей деятельности, против ее бывшего исполнительного директора Андрея Пивоварова возбудили дело по статье 284.1 УК РФ ("осуществление деятельности нежелательной организации"), максимальное наказание по которой составляется от двух до шести лет лишения свободы. Повод - пост в Facebook, который Пивоваров опубликовал в августе 2020 года.

"Это очень значительный результат. Мы впервые делаем проект сразу в 4 регионах. Удачи всем нашим кандидатам на предстоящих выборах. Если у вас есть возможность - поддержите проект, сейчас средства идут на печатную агитацию и сбор документов", - сказано в той публикации. К ней Пивоваров прикрепил пост страницы "Объединенных демократов" о регистрации кандидатов от проекта в муниципальных образованиях.

Почему Пивоварова задержали и при чем тут Краснодар

Еще через два дня, 31 мая, Пивоварова в аэропорту Пулково сняли с рейса до Варшавы и провели обыск в его квартире. После чего доставили в Краснодар, так как уголовное дело возбудил следственный отдел по Западному округу Краснодара краевого управления СК России.

Андрей Пивоваров

"В 2020 году проходила предвыборная кампания Яны Антоновой. Она была кандидатом на местных выборах. Мы поддерживали Яну, часто ездили в Краснодар. По мнению следователей, именно в Краснодаре Андрей сделал этот репост. Тем самым он якобы доказал свою причастность к деятельности нежелательной организации", - рассказала DW экс-координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.

"Открытая Россия" входит в список "нежелательных организаций" с 2017 года. Возбудить уголовное дело за сотрудничество с ней можно только в том случае, если ранее лицо дважды в течение года привлекалось к административной ответственности за осуществление деятельности нежелательной организации (статья 20.33). Как пояснили DW бывшие коллеги Пивоварова, в течение года до публикации репоста в отношении него как раз и было составлено два административных протокола.

Обыски у оппозиционера Дмитрия Гудкова и его соратников

На следующий день после задержания Пивоварова об обысках на даче под Коломной в Подмосковье сообщил оппозиционер Дмитрий Гудков. "Формального повода не знаю. Реальный ясен", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, с обысками пришли в московскую квартиру оппозиционера, в квартиры его тети и брата, а также в квартиру и помещение бывшего офиса Геннадия Гудкова - отца Дмитрия.

Геннадий Гудков

"Офиса уже нет более 8-ми лет. Не представляю, что можно там искать? Видимо, это просто расправа со всей семьей Гудковых. Месть за все!", - написал в Twitter Гудков-старший. О причинах случившегося пока ничего неизвестно. При этом обыски также проводятся у начальника штаба Дмитрия Гудкова Виталия Венидиктова и его бывшего помощника Александра Соловьева, экс-председателя "Открытой России".

Действия в отношении Соловьева не связаны с уголовным делом против Пивоварова, Соловьев проходит свидетелем по другому уголовному делу. Оно было возбуждено по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (пункт "б" части 2 статьи 165 УК) - якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-17 годах. Потерпевшей стороной при этом выступает Департамент городского имущества, который является собственником помещения.

Давление на оппозиционных кандидатов

Задержание Пивоварова и обыски у Гудкова оппозиционные политики и соратники активистов напрямую связывают с предстоящими осенью выборами в Госдуму России. По словам Татьяны Усмановой, последние несколько месяцев Андрей Пивоваров вел с партией "Яблоко" переговоры о своем возможном выдвижении в одном из округов Москвы.

"Насколько я знаю, Дмитрий Гудкова также вел подобные переговоры. Властям не нужны независимые кандидаты. Они выдавливают людей из страны, сажают под арест, чтобы к сентябрю не осталось ни одного человека, который так или иначе претендовал бы на звание хотя бы зарегистрированного кандидата. Я уверена, что обыски будут продолжаться", - прогнозирует Усманова.

С тем, что основание для давление на активистов - возможное их участие в предвыборной кампании, согласен и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков. "Объяснение одно: очень плохо у "Единой России" с рейтингами, очень страшат Кремль перспективы выборов в сентябре. Принято решение заколбасить не только всех потенциальных независимых кандидатов, но даже и всех, на кого они могли бы как-то опереться в штабной, организационной, политической работе", - написал Волков.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти прекратить преследование их политических оппонентов и освободить Андрея Пивоварова. "Все обвинения против него и других лиц, преследуемых по закону о "нежелательных организациях", должны быть сняты, а этот дискриминационный закон должен быть отменен", - уверена Наталья Звягина, директор Московского представительства Amnesty International.

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