 Пивоваров и Гудков: новые задержания и обыски перед выборами в Госдуму России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Пивоваров и Гудков: новые задержания и обыски перед выборами в Госдуму России

Против экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова возбудили уголовное дело за пост в соцсети, а у оппозиционера Дмитрия Гудкова прошел обыск. Их соратники назвали это расправой перед думскими выборами.

Оппозиционер Дмитрий Гудков

Оппозиционер Дмитрий Гудков знает истинную причину обысков в его квартире

Через два дня после того, как "Открытая Россия" объявила о прекращении своей деятельности, против ее бывшего исполнительного директора Андрея Пивоварова возбудили дело по статье 284.1 УК РФ ("осуществление деятельности нежелательной организации"), максимальное наказание по которой составляется от двух до шести лет лишения свободы. Повод - пост в Facebook, который Пивоваров опубликовал в августе 2020 года.

"Это очень значительный результат. Мы впервые делаем проект сразу в 4 регионах. Удачи всем нашим кандидатам на предстоящих выборах. Если у вас есть возможность - поддержите проект, сейчас средства идут на печатную агитацию и сбор документов", - сказано в той публикации. К ней Пивоваров прикрепил пост страницы "Объединенных демократов" о регистрации кандидатов от проекта в муниципальных образованиях.

Почему Пивоварова задержали и при чем тут Краснодар

Еще через два дня, 31 мая, Пивоварова в аэропорту Пулково сняли с рейса до Варшавы и провели обыск в его квартире. После чего доставили в Краснодар, так как уголовное дело возбудил следственный отдел по Западному округу Краснодара краевого управления СК России.

Андрей Пивоваров

Андрей Пивоваров

"В 2020 году проходила предвыборная кампания Яны Антоновой. Она была кандидатом на местных выборах. Мы поддерживали Яну, часто ездили в Краснодар. По мнению следователей, именно в Краснодаре Андрей сделал этот репост. Тем самым он якобы доказал свою причастность к деятельности нежелательной организации", - рассказала DW экс-координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.

"Открытая Россия" входит в список "нежелательных организаций" с 2017 года. Возбудить уголовное дело за сотрудничество с ней можно только в том случае, если ранее лицо дважды в течение года привлекалось к административной ответственности за осуществление деятельности нежелательной организации (статья 20.33). Как пояснили DW бывшие коллеги Пивоварова, в течение года до публикации репоста в отношении него как раз и было составлено два административных протокола.

Обыски у оппозиционера Дмитрия Гудкова и его соратников

На следующий день после задержания Пивоварова об обысках на даче под Коломной в Подмосковье сообщил оппозиционер Дмитрий Гудков. "Формального повода не знаю. Реальный ясен", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, с обысками пришли в московскую квартиру оппозиционера, в квартиры его тети и брата, а также в квартиру и помещение бывшего офиса Геннадия Гудкова - отца Дмитрия.

Геннадий Гудков

Геннадий Гудков

"Офиса уже нет более 8-ми лет. Не представляю, что можно там искать? Видимо, это просто расправа со всей семьей Гудковых. Месть за все!", - написал в Twitter Гудков-старший. О причинах случившегося пока ничего неизвестно. При этом обыски также проводятся у начальника штаба Дмитрия Гудкова Виталия Венидиктова и его бывшего помощника Александра Соловьева, экс-председателя "Открытой России".

Действия в отношении Соловьева не связаны с уголовным делом против Пивоварова, Соловьев проходит свидетелем по другому уголовному делу. Оно было возбуждено по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (пункт "б" части 2 статьи 165 УК) - якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-17 годах. Потерпевшей стороной при этом выступает Департамент городского имущества, который является собственником помещения.

Давление на оппозиционных кандидатов

Задержание Пивоварова и обыски у Гудкова оппозиционные политики и соратники активистов напрямую связывают с предстоящими осенью выборами в Госдуму России. По словам Татьяны Усмановой, последние несколько месяцев Андрей Пивоваров вел с партией "Яблоко" переговоры о своем возможном выдвижении в одном из округов Москвы.

"Насколько я знаю, Дмитрий Гудкова также вел подобные переговоры. Властям не нужны независимые кандидаты. Они выдавливают людей из страны, сажают под арест, чтобы к сентябрю не осталось ни одного человека, который так или иначе претендовал бы на звание хотя бы зарегистрированного кандидата. Я уверена, что обыски будут продолжаться", - прогнозирует Усманова.

С тем, что основание для давление на активистов - возможное их участие в предвыборной кампании, согласен и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков. "Объяснение одно: очень плохо у "Единой России" с рейтингами, очень страшат Кремль перспективы выборов в сентябре. Принято решение заколбасить не только всех потенциальных независимых кандидатов, но даже и всех, на кого они могли бы как-то опереться в штабной, организационной, политической работе", - написал Волков.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти прекратить преследование их политических оппонентов и освободить Андрея Пивоварова. "Все обвинения против него и других лиц, преследуемых по закону о "нежелательных организациях", должны быть сняты, а этот дискриминационный закон должен быть отменен", - уверена Наталья Звягина, директор Московского представительства Amnesty International.

Смотрите также:

  • Путин валиком закрашивает на карте РФ города со штабами Навального

    Российская политика в карикатурах

    Штабы Навального закрыты: последнее слово осталось за Путиным?

    Леонид Волков - руководитель сети региональных штабов Навального - объявил об их роспуске. Причина - уголовное дело об экстремизме. Кто решил подретушировать политическую карту РФ, знает Сергей Елкин.

  • Полицейский с дубинкой кричит мужчине с портфелем, что шаг влево или вправо - это экстремизм

    Российская политика в карикатурах

    ФБК обвиняют в экстремизме, или Как остаться в рамках закона

    Работа штабов Навального и ФБК ограничена по требованию прокуратуры Москвы. Сторонников политика обвиняют в экстремизме. Сергей Елкин о том, как не стать экстремистом в современной России.

  • DW Karikatur von Sergey Elkin l Abzug russischer Streitkräfte von ukrainischer Grenze

    Российская политика в карикатурах

    Что российские войска РФ делали у границы с Украиной?

    Россия начала отвод войск от границ с Украиной. До этого под предлогом учений Москва перебрасывала туда военных и технику. Что это было, догадался Сергей Елкин, вспомнив известный мультфильм.

  • Полицейский кричит в мегафон, чтобы все шли читать Киплинга

    Российская политика в карикатурах

    Читать Киплинга! Как заветы Путина воплощаются в жизнь

    В день послания Путина Федеральному собранию тысячи людей вышли на улицы поддержать Навального. В Петербурге акции были жестко подавлены. Сергей Елкин о том, какую альтернативу выбрали власти в Москве.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Послание Путина Федеральному собранию и ответка от Навального

    Ежегодное выступление президента России перед Федеральным собранием в политической повестке дня 21 апреля получило неожиданную конкуренцию. Сергей Елкин о "подарке" для Путина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?

    Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Чехии и выслала из страны российских дипломатов. Куда Владимир Путин хотел бы выслать их чешских коллег, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Войска у границы России и Украины: лишь отвлекающий маневр?

    Повышенная концентрация российских войск у границы с Украиной вызвала беспокойство не только в Киеве. Цель маневра - сменить повестку дня, чтобы отвлечь от других проблем? Версия Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Новые санкции США, или Чего на самом деле хочет Байден от Путина

    США ввели новые санкции в отношении Москвы. При этом в разговоре с Владимиром Путиным Джо Байден призвал к деэскалации в отношениях двух стран. Сергей Елкин о многогранном диалоге двух президентов.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Авиасообщение с Турцией приостановлено: отпуск отменяется?

    Россия приостановила полеты в Турцию на полтора месяца. Из-за этого "сгорят" туры более полумиллиона россиян. Но не только их планы оказались нарушены, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Что еще Путин может приготовить для Навального?

    Алексей Навальный рассказал о психологическом давлении на него в колонии. Например, по словам политика, который держит голодовку, в его отряде жарили курицу. Сергей Елкин знает, по чьему рецепту.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Преследование оппозиции в России: кто раскручивает репрессивную машину

    Алексей Навальный в тюрьме, а преследование его соратников набирает обороты. Кремль все сильнее давит на рычаг репрессий, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Ответ Путина Байдену, или Репортаж из песочницы

    Президент РФ отреагировал на интервью лидера США. Владимир Путин ответил: "Кто как обзывается, тот сам так называется". И вызвал Байдена на разговор в прямом эфире. Так это увидел Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин про интернет. Так вот чего боится президент!

    Президент РФ заявил, что интернет может разрушить общество, потому что там встречаются призывы к протестам, порнография и наркотики. Сергей Елкин о знакомстве Путина с Сетью.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Рост цен на продовольствие в России: что увидел Сергей Елкин

    Премьер Мишустин решил мониторить цены на продукты питания и так бороться с их ростом в РФ. А пресс-секретарь президента Песков заверил, что кабмин держит ситуацию по контролем. Как? Знает Сергей Елкин.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Nawalny / Putin

    Российская политика в карикатурах

    Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?

    Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального

    Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 04:18

Беспрецедентный разгон: как усиливают давление на критиков Кремля

 

Аудио- и видеофайлы по теме

"Избивали до допроса и после допроса": о чем рассказал координатор "Открытой России"  

Ходорковский рассказал DW о выборах президента, уличных протестах и "русском мире"  

Реклама