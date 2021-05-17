Какими будут последствия "закона против ФБК"?

Причастные к деятельности экстремистских организаций граждане не смогут претендовать на депутатский мандат. Соответствующий законопроект во вторник, 18 мая, одобрила в первом чтении Госдума. Несмотря на критику закона со стороны правозащитников и даже членов Совета Федерации, депутаты спешат принять его в кратчайшие сроки. Если закон вступит в силу, тысячи сторонников, а также спонсоров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Навального могут лишиться пассивного избирательного права.
Под ударом и руководители, и рядовые участники
Так называемый "закон против ФБК" внесли на рассмотрение Госдумы восемь представителей всех четырех парламентских фракций - "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Все восемь депутатов входят в комиссию думы по расследованию иностранного вмешательства в дела России. Одним из первых объектов расследования стала работа Deutsche Welle.
Поправки вносятся в закон "О выборах депутатов Государственной Думы". Это значит, что он касается только избирательных кампаний в нижнюю палату парламента. Россияне, оказавшиеся под действием закона, не смогут избираться в Госдуму, но будут иметь возможность выдвинуть свою кандидатуру в законодательное собрание региона. Срок действия запрета зависит от степени вовлеченности человека в работу организации, признанной экстремистской.
Самые серьезные санкции коснутся тех, кто был причастен к управлению такой структурой. В этот перечень входят учредитель, член руководящего органа, руководитель и его заместитель, глава структурного подразделения и его зам. Если когда-то в течение последних трех лет до признания организации экстремистской или террористической человек занимал в ней один из таких постов, то в ближайшие пять лет ему запрещается баллотироваться в Госдуму.
Менее жесткий подход депутаты предусмотрели для тех, кто не имел высокого статуса в организации. Это, в частности, участник, член, работник и "иное лицо, причастное к деятельности экстремистской или террористической организации". В силу размытости последней формулировки "иным лицом" могут признать и простых жертвователей. Если в течение последнего года до признания организации экстремистской или террористической гражданин относился к одной из этих категорий, то избрание в Госдуму будет недоступно для него три года.
Ограничение прав ради защиты конституционного строя
Депутаты четырех фракций Госдумы внесли эти поправки на рассмотрение нижней палаты 4 мая. Это произошло через пару недель после того, как прокуратура выступила с судебным иском о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (юрлицо ФБК) и штабов Алексея Навального. В понедельник, 17 мая, суд отложил рассмотрение этого дела до 9 июня.
Сможет ли Любовь Соболь баллотироваться в Госдуму?
Если законопроект успешно пройдет все чтения и будет подписан президентом РФ, то это поставит крест на парламентской кампании видных соратников Алексея Навального. Например, прервать свою подготовку к выборам будет вынуждена юрист ФБК Любовь Соболь. Еще в прошлом году она объявила, что будет выдвигаться от Центрального административного округа Москвы. Не сможет стать депутатом и экс-глава московского штаба Олег Степанов, который собирался баллотироваться по округу №201.
Авторы законопроекта уверены, что написанный ими документ не противоречит Конституции России. Выступая перед коллегами-депутатами на заседании Госдумы, Андрей Альшевских ("Единая Россия"), в частности, сослался на статью 55 основного закона. В ней говорится, что права и свободы граждан "могут быть ограничены ... только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Альшевских добавил, что "принципы правового демократического государства и законные интересы большей части избирателей будут дискредитированы, если они (экстремисты и террористы - Ред.) выдвинутся на выборы". Соавтор законопроекта Василий Пискарев ("Единая Россия") в своем выступлении подчеркнул, что его важно принять именно сейчас. Он объяснил, что с приближением избирательной кампании "лидеры, участники, пособники и спонсоры террористических и экстремистских организаций" будут все активнее вмешиваться во внутренние дела России.
Законопроект противоречит Конституции РФ?
Несколько депутатов на заседании во вторник выступили против законопроекта. Валерий Гартунг ("Справедливая Россия") отметил, что поправки нарушают целый ряд статей Конституции РФ. Например, в 54-й статье говорится, что "никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением". Между тем "закон против ФБК" предполагает наказание за участие в деятельности экстремистской организации в тот момент, когда она еще не была признана экстремистской.
Конституция все стерпит?
Гартунг также обратил внимание на то, что для лишения граждан пассивного избирательного права не предполагается в суде доказывать их участие в работе экстремистской организации. По его мнению, тем самым нарушается статья 49 Конституции РФ о презумпции невиновности.
"Юристы говорят, что закон будет признан неконституционным, если Конституционный суд хоть минимально проявит волю к жизни", - предупредил депутатов член фракции КПРФ Юрий Синельщиков. Возможно, в ближайшее время удастся узнать, как поведет себя Конституционный суд. Если закон примут, Любовь Соболь уже пообещала обжаловать его в этом органе.
В первом чтении за проект проголосовали 293 депутата. 45 высказались против и еще двое воздержались. Второе чтение намечено на 25 мая. Не исключено, что ко второму чтению он претерпит серьезные изменения. Даже автор одиозных законопроектов об иностранных агентах и "суверенном интернете" сенатор Андрей Клишас заявил, что проект "потребует существенной доработки".
Смотрите также:
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Дворец для Путина. История самой большой взятки"
19 января 2021 года ФБК выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Дворец, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей, строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Серия расследований в регионах России
В августе 2020 года Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением "Новичком" он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Богатая мама московского лидера единороссов
В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто правит в Карачаево-Черкессии
21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Как живут цари госкорпораций
Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
-
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".
Автор: Марина Барановская