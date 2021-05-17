Какими будут последствия "закона против ФБК"?

Причастные к деятельности экстремистских организаций граждане не смогут претендовать на депутатский мандат. Соответствующий законопроект во вторник, 18 мая, одобрила в первом чтении Госдума. Несмотря на критику закона со стороны правозащитников и даже членов Совета Федерации, депутаты спешат принять его в кратчайшие сроки. Если закон вступит в силу, тысячи сторонников, а также спонсоров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Навального могут лишиться пассивного избирательного права.

Под ударом и руководители, и рядовые участники

Так называемый "закон против ФБК" внесли на рассмотрение Госдумы восемь представителей всех четырех парламентских фракций - "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Все восемь депутатов входят в комиссию думы по расследованию иностранного вмешательства в дела России. Одним из первых объектов расследования стала работа Deutsche Welle.

Поправки вносятся в закон "О выборах депутатов Государственной Думы". Это значит, что он касается только избирательных кампаний в нижнюю палату парламента. Россияне, оказавшиеся под действием закона, не смогут избираться в Госдуму, но будут иметь возможность выдвинуть свою кандидатуру в законодательное собрание региона. Срок действия запрета зависит от степени вовлеченности человека в работу организации, признанной экстремистской.

Самые серьезные санкции коснутся тех, кто был причастен к управлению такой структурой. В этот перечень входят учредитель, член руководящего органа, руководитель и его заместитель, глава структурного подразделения и его зам. Если когда-то в течение последних трех лет до признания организации экстремистской или террористической человек занимал в ней один из таких постов, то в ближайшие пять лет ему запрещается баллотироваться в Госдуму.

Менее жесткий подход депутаты предусмотрели для тех, кто не имел высокого статуса в организации. Это, в частности, участник, член, работник и "иное лицо, причастное к деятельности экстремистской или террористической организации". В силу размытости последней формулировки "иным лицом" могут признать и простых жертвователей. Если в течение последнего года до признания организации экстремистской или террористической гражданин относился к одной из этих категорий, то избрание в Госдуму будет недоступно для него три года.

Ограничение прав ради защиты конституционного строя

Депутаты четырех фракций Госдумы внесли эти поправки на рассмотрение нижней палаты 4 мая. Это произошло через пару недель после того, как прокуратура выступила с судебным иском о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (юрлицо ФБК) и штабов Алексея Навального. В понедельник, 17 мая, суд отложил рассмотрение этого дела до 9 июня.

Сможет ли Любовь Соболь баллотироваться в Госдуму?

Если законопроект успешно пройдет все чтения и будет подписан президентом РФ, то это поставит крест на парламентской кампании видных соратников Алексея Навального. Например, прервать свою подготовку к выборам будет вынуждена юрист ФБК Любовь Соболь. Еще в прошлом году она объявила, что будет выдвигаться от Центрального административного округа Москвы. Не сможет стать депутатом и экс-глава московского штаба Олег Степанов, который собирался баллотироваться по округу №201.

Авторы законопроекта уверены, что написанный ими документ не противоречит Конституции России. Выступая перед коллегами-депутатами на заседании Госдумы, Андрей Альшевских ("Единая Россия"), в частности, сослался на статью 55 основного закона. В ней говорится, что права и свободы граждан "могут быть ограничены ... только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Альшевских добавил, что "принципы правового демократического государства и законные интересы большей части избирателей будут дискредитированы, если они (экстремисты и террористы - Ред.) выдвинутся на выборы". Соавтор законопроекта Василий Пискарев ("Единая Россия") в своем выступлении подчеркнул, что его важно принять именно сейчас. Он объяснил, что с приближением избирательной кампании "лидеры, участники, пособники и спонсоры террористических и экстремистских организаций" будут все активнее вмешиваться во внутренние дела России.

Законопроект противоречит Конституции РФ?

Несколько депутатов на заседании во вторник выступили против законопроекта. Валерий Гартунг ("Справедливая Россия") отметил, что поправки нарушают целый ряд статей Конституции РФ. Например, в 54-й статье говорится, что "никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением". Между тем "закон против ФБК" предполагает наказание за участие в деятельности экстремистской организации в тот момент, когда она еще не была признана экстремистской.

Конституция все стерпит?

Гартунг также обратил внимание на то, что для лишения граждан пассивного избирательного права не предполагается в суде доказывать их участие в работе экстремистской организации. По его мнению, тем самым нарушается статья 49 Конституции РФ о презумпции невиновности.

"Юристы говорят, что закон будет признан неконституционным, если Конституционный суд хоть минимально проявит волю к жизни", - предупредил депутатов член фракции КПРФ Юрий Синельщиков. Возможно, в ближайшее время удастся узнать, как поведет себя Конституционный суд. Если закон примут, Любовь Соболь уже пообещала обжаловать его в этом органе.

В первом чтении за проект проголосовали 293 депутата. 45 высказались против и еще двое воздержались. Второе чтение намечено на 25 мая. Не исключено, что ко второму чтению он претерпит серьезные изменения. Даже автор одиозных законопроектов об иностранных агентах и "суверенном интернете" сенатор Андрей Клишас заявил, что проект "потребует существенной доработки".

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