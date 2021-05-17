 Дело об экстремизме: что будет после запрета ФБК и штабов Навального | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 17.05.2021

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Россия

Дело об экстремизме: что будет после запрета ФБК и штабов Навального

Московская прокуратура требует признать структуры Навального экстремистскими, его проектам грозит окончательный разгром. Российская юстиция вынуждает соратников оппозиционера уйти в подполье.

Навальный во время обыска в ФБК, декабрь 2019

Навальный во время обыска в ФБК, декабрь 2019

Ровно через четыре месяца после ареста оппозиционера Алексея Навального под угрозой окончательного закрытия оказались и его структуры. Мосгорсуд в понедельник, 17 мая, провел первое заседание по существу иска столичной прокуратуры о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), дублирующего его Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и "штабов Навального". Им грозит запрет, а сотрудникам - многолетние сроки и крупные штрафы. Рассмотрение иска пройдет в закрытом режиме. Уже в конце апреля суд фактически парализовал работу структур - им запрещено проводить мероприятия, публиковать материалы и пользоваться банковскими счетами.

Мосгорсуд

Мосгорсуд

Прокуратура Москвы в апреле заявила, что организации Навального "под прикрытием либеральных лозунгов" создают условия для дестабилизации РФ. Целью следователи считают "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе, с использованием сценария "цветной революции". Сторонники Навального отвергли обвинения.

Это на сегодняшний день самый сильный удар российской юстиции по структурам Навального. Главным объектом стал основанный в 2011 году на правах неправительственной организации ФБК, который считается флагманским проектом и самым известным брендом оппозиционера.

Флагман Навального под прицелом

Не имея доступа к политике и государственным СМИ, Навальный превратил ФБК в своего рода медиа-компанию по освещению коррупции в высших эшелонах власти, финансируемую за счет пожертвований. Самым успешным проектом стал фильм о "дворце для Путина" в Геленджике, набравший с января боле 100 миллионов просмотров на YouTube. Давление на ФБК нарастало постепенно. В 2019 году Следственный комитет обвинил его в отмывании денег. После многочисленных обысков, блокировки счетов и других исков Навальный летом 2020 года объявил о роспуске юрлица и создании новой структуры.

Леонид Волков

Леонид Волков

Новым в нынешней ситуации с обвинениями в экстремизме стало то, что под запрет попали "штабы Навального". Политик создал их как незарегистрированный кандидат во время избирательной кампании на выборах президента 2018 года и использовал среди прочего для мобилизации сторонников на акции протеста или популяризации "умного голосования", призванного ослабить "Единую Россию".

Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков видит связь между нынешними обвинениями в экстремизме и запланированными на сентябрь выборами в Госдуму. Речь идет об очередном "этапе плана Путина по уничтожению" политической структуры Навального, сказал Волков DW, отметив, что предыдущие также прошли накануне выборов. Чтобы избежать штрафов и арестов, Волков в конце апреля объявил о роспуске "штабов Навального". Теперь они формально независимы.      

Сотрудникам Навального грозят многолетние сроки

Практика прошлых лет дает основания предположить, что вердикт суда будет обвинительным. Признание организации "экстремистской" означает запрет ее символики и финансирования. Организаторам грозит штраф до 800 тысяч рублей или равный сумме доходов за период до четырех лет, либо до десяти лет лишения свободы. Обычным сотрудникам могут быть присуждены чуть меньшие денежные штрафы или сроки от двух до шести лет.

Протесты в поддержку Навального 21 апреля, Санкт-Петербург

Протесты в поддержку Навального 21 апреля, Санкт-Петербург

Когда приговор вступит в силу организации Навального будут внесены в специальный список Минюста. Сейчас в нем более 80 структур, в том числе исламистские, неонацистские и ультраправые группы. Также в нем можно найти "Свидетелей Иеговы", полувоенные объединения украинских националистов или лояльный Киеву Меджлис крымскотатарского народа.

В исключительных случаях запрещенные структуры смогли создать новые структуры, например, Национал-большевистская партия России (НБП). Она была запрещена в 2007 году, но уже скоро ее члены организовали "Другую Россию". Эта партия также не была зарегистрирована и оставалась маргинальной внепарламентской оппозицией. Ее членов задерживали и судили. После аннексии Крыма в отношениях с властью произошел поворот. Многие члены "Другой России" приветствовали политику Кремля и отправились воевать на восток Украины на стороне пророссийских сепаратистов.

Что означает признание экстремистской организацией

Пойдут ли сторонники Навального на создание новых структур, пока вопрос открытый. Леонид Волков заявил, что новые форматы еще предстоит найти. Организация уличных протестов уже невозможна. Лидерам, таким, как сам Волков и директор ФБК Иван Жданов, придется надолго обосноваться за границей, чтобы оттуда продолжать, например, создавать контент для канала Навальный Live на YouTube с его почти 2,5 миллионами подписчиков.

Иван Жданов в интервью DW (август 2019 года)

Иван Жданов в интервью DW (август 2019 года)

С финансированием тоже будут проблемы, в связи с чем Волков не исключил обращения за пожертвования к россиянам, живущим за границей. Собирать средства в России, как это было до сих пор, признание ФБК экстремистской структурой сделает невозможным. Наконец, удар будет нанесен и по имиджу Навального. СМИ обяжут упоминать в сообщениях о его структурах их признание экстремистскими - помимо упоминания о том, что ФБК был ранее признан "иностранным агентом".

Навального хотят нейтрализовать надолго

Процесс по делу об экстремизме сопровождается законодательной инициативой, которая может закрыть сторонникам Навального путь в парламент. Проект внесенного в Госдуму закона предусматривает пятилетний запрет избираться в Думу членам экстремистских групп. Это должно коснуться и тех, кто их поддерживает, например, делает пожертвования.

Ханс-Хеннинг Шредер

Ханс-Хеннинг Шредер

"На фоне распространенного в России недовольства властями российское руководство делает все, чтобы нейтрализовать потенциальных оппозиционных лидеров, - сказал DW Ханс-Хеннинг Шредер (Hans-Henning Schröder), бывший эксперт по России в берлинском фонде "Наука и политика" (SWP). - После того, как стало понятно, что организация Навального пользуется только ограниченной поддержкой населения, ему устроили политический процесс, чтобы надолго его обезвредить".

С начала года сторонники Навального провели несколько акций в его поддержку, последнюю - 21 апреля. Десятки тысяч вышли на улицы по всей стране, но объявленная организаторами как желаемая планка в полмиллиона и близко не была достигнута. Это была последняя акция перед запретом.

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